Airbus guiderà il nuovo combat training system spagnolo

Lo Spanish Ministry of Defence ha scelto Airbus Defence and Space per guidare lo sviluppo e l’implementazione del nuovo combat Integrated Training System (ITS-C) della Spanish Air and Space Force.

“Il contratto, gestito congiuntamente da Airbus, in qualità di coordinatore nazionale per la Spagna, e da Turkish Aerospace, in qualità di produttore dell’HÜRJET Jet Trainer, ha come obiettivo principale la sostituzione dell’attuale F-5 aircraft fleet e la copertura dell’intero advanced training process per gli Spanish combat pilots. Ciò comprende l’acquisizione di 30 HÜRJET Jet Trainer da Turkish Aerospace, la conversione della flotta con contenuti spagnoli in base alle esigenze del cliente, la creazione di un Aircraft Conversion Centre in Spagna, la ristrutturazione del Training Centre presso la Fighter and Attack School a Talavera la Real Air Base, Extremadura, la fornitura di un set integrato di operation and maintenance services presso questa base”, afferma Airbus.

“Il programma è suddiviso in due fasi che si svolgeranno contemporaneamente. La prima fase prevede la consegna di 30 HÜRJET Jet Trainer nella loro configurazione iniziale, la certificazione in Spagna e la consegna al cliente nel corso del 2028 e del 2029.

La seconda fase si concentrerà sui lavori di conversione dei 30 velivoli con national content e la loro successiva consegna al cliente, prevista tra la seconda metà del 2031 e il 2035.

La conversione dei primi due velivoli sarà effettuata presso le Airbus facilities di Getafe, mentre gli altri 28 velivoli saranno convertiti presso il Conversion Centre del programma che verrà istituito in Spagna“, prosegue Airbus.

“Questo ambizioso programma mira a creare uno state-of-the-art combat training system in Spagna, che risponda alle esigenze immediate della Air and Space Force. Incrementerà inoltre la partecipazione dell’industria nazionale, il ritorno sugli investimenti e lo sviluppo delle capacità, garantendo la Spanish sovereignty durante l’intero processo”, ha affermato Jean-Brice Dumont, Head of Air Power at Airbus Defence and Space.

“I national conversion work, che coinvolgeranno e vedranno la partecipazione e lo sviluppo di diverse aziende spagnole operanti nel settore tecnologico e della difesa, si concentreranno su: mission and training systems, remote interface units, audio management systems, avionics computers, mission recording or armament simulators.

Inoltre, è prevista per il 2028 la creazione di un nuovo Ground Based Training System (GBTS) da parte di Airbus, con la partecipazione di altri rappresentanti dell’industria spagnola, presso la Talavera la Real Air Base. Questo centro sarà dotato di diversi livelli di simulazione, tra cui due mission simulators, virtual reality simulators, computer-based training and multi-purpose rooms, tra gli altri sistemi.

Questo nuovo integral combat training system include anche un services package per garantire la massima disponibilità della nuova flotta, nonché le corrette operazioni del Training Centre, inclusa la ground instruction”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)