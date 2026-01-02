Iberia e Iberia Express si classificano ancora una volta tra le compagnie aeree più puntuali al mondo nel 2025

Iberia informa: “Iberia è di nuovo tra le dieci compagnie aeree più puntuali al mondo nel 2025. Secondo l’Ontime Performance Review di Cirium, il principale report annuale sulla puntualità del settore, la compagnia aerea spagnola ha raggiunto un tasso di puntualità pari all’83,52% su un totale di 188.447 voli durante l’anno. Nella classifica stilata annualmente da Cirium, Iberia è risultata la quarta compagnia aerea più puntuale in Europa e la sesta al mondo.

La classifica delle dieci compagnie aeree più puntuali al mondo è completata da Aeroméxico (90,02%), Saudia (86,53%), SAS (86,09%), Azul (85,18%), Qatar Airways (84,42%), LATAM Airlines (82,40%), Avianca (81,73%), Turkish Airlines (81,41%) e Delta Air Lines (80,90%). Questa categoria include le compagnie aeree con il più alto numero di Available Seat Kilometers (ASK) sul mercato; in particolare, devono rientrare nel 10% delle compagnie aeree con l’ASK più elevato a livello mondiale e operare in almeno tre regioni”.

“Essere di nuovo tra le compagnie aeree più puntuali al mondo è un traguardo che ci riempie di orgoglio e riflette l’impegno, il coordinamento e l’impegno di tutti nella compagnia. Inoltre, questi riconoscimenti ci incoraggiano a continuare a lavorare per migliorare i nostri standard, mantenendo sempre la sicurezza al centro di tutte le nostre operazioni. La puntualità non è solo un obiettivo, ma una motivazione quotidiana per superare noi stessi e consolidare Iberia come punto di riferimento internazionale per qualità e affidabilità”, ha dichiarato Ramiro Sequeira, Direttore di Produzione di Iberia.

“La compagnia aerea spagnola è anche tra le più puntuali in Europa. Si è aggiudicata il quarto posto, con l’83,52% degli arrivi in orario.

Iberia Express è in testa alla classifica delle compagnie aeree più puntuali d’Europa, con una percentuale di arrivi puntuali pari all’88,94%. La compagnia ha operato oltre 37.000 voli durante l’anno, consolidando un modello operativo affidabile, solido ed efficiente, incentrato sulla fornitura del miglior servizio possibile ai propri clienti.

Nei suoi quasi 14 anni di attività, Iberia Express è stata riconosciuta per ben sei volte come la compagnia low cost più puntuale al mondo e, consecutivamente, come la compagnia aerea più puntuale d’Europa nel 2023, 2024 e 2025, un traguardo che riflette la qualità dei suoi processi e la solidità delle sue operazioni”, prosegue Iberia.

Carlos Gómez, CEO di Iberia Express: “Questo è il miglior riconoscimento del lavoro quotidiano di ogni membro del team di Iberia Express, del loro impegno e della coerenza con cui svolgono il loro lavoro. Ogni giorno ci impegniamo per offrire operazioni eccellenti, con i più elevati standard di sicurezza e la migliore esperienza possibile per i nostri clienti. Essere ancora una volta in testa a questa classifica è motivo di grande orgoglio per tutti”.

“La classifica delle compagnie aeree più puntuali d’Europa nel 2025 è completata da SAS (86,09%), Austrian (83,74%), Virgin Atlantic (83,45%), Icelandair (83,23%), Vueling (82,20%), Turkish Airlines (81,41%), Norwegian (80,96%) e Finnair (79,67%).

Nel 2025 Iberia Express ha operato 37.119 voli con una regolarità del 99,76%, una delle più alte del settore. Questo dato riflette la bassa percentuale di voli cancellati, la maggior parte dei quali dovuti a circostanze indipendenti dalla volontà della compagnia aerea, e che vengono quasi sempre riprogrammati il giorno stesso. Questo è in linea con l’impegno di Iberia Express nel garantire la connettività con i propri clienti, in particolare quelli delle Isole Baleari e delle Canarie, i suoi mercati principali, dove un servizio affidabile è fondamentale per residenti, aziende e visitatori”, conclue Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)