Lufthansa compie 100 anni

Nel 2026 Lufthansa celebra una pietra miliare importante: il 6 gennaio 1926, 100 anni fa, fu fondata la prima “Luft Hansa” e il 6 aprile dello stesso anno effettuò il suo volo inaugurale.

“Questo anniversario non è solo una riflessione sulla storia di uno dei brand più iconici dell’aviazione, ma anche un passo significativo verso il futuro. Onora lo spirito pionieristico, l’innovazione e la connessione tra persone, culture ed economie che Lufthansa ha plasmato per un secolo.

La storia inizia con la fondazione della prima Lufthansa, nata dalla fusione di Junkers Luftverkehr e Deutsche Aero Lloyd. Questa fusione ha gettato le basi per una storia di successo nell’aviazione internazionale che continua ancora oggi. Tuttavia, il percorso non è stato sempre agevole. La storia di Lufthansa è segnata da sfide, interruzioni e nuovi inizi, a dimostrazione della resilienza e dell’instancabile spirito di innovazione della compagnia.

Il capitolo più oscuro della storia di Lufthansa fu quello del periodo nazista, quando la compagnia aerea entrò a far parte del regime e svolse un ruolo attivo al suo interno. Lufthansa coglie l’occasione del suo centenario per esaminare criticamente il suo coinvolgimento in quel periodo e approfondirlo ulteriormente sulla base di ricerche storiche. Riflettendo sulla sua storia, Lufthansa non si limita ai capitoli del dopoguerra. Gli anni dalla sua fondazione al crollo della prima Lufthansa sono parte integrante della storia della compagnia”, afferma Lufthansa.

“Con la ricostituzione della “seconda Lufthansa” nel 1953, furono gettate le basi giuridiche dell’attuale Lufthansa. Ancora una volta, fu necessario un grande spirito pionieristico per intraprendere un nuovo inizio dopo la guerra. Nel 1955 le operazioni di volo ripresero e iniziò il viaggio della neonata Deutsche Lufthansa AG.

Il centenario di Lufthansa è un momento di orgoglio e riflessione. Allo stesso tempo, rappresenta uno sguardo coraggioso al futuro e l’inizio del secondo secolo di vita della compagnia”, prosegue Lufthansa.

“L’anniversario sarà celebrato con il motto “We are the Journey”, un messaggio che sottolinea il percorso condiviso da dipendenti, passeggeri e fan del brand. Dal suo primo volo, 100 anni fa, Lufthansa non ha solo scritto la propria storia, ma ha anche plasmato in modo significativo il futuro dell’aviazione.

L’anniversario è un omaggio agli ospiti che hanno accompagnato Lufthansa attraverso un secolo di sfide, cambiamenti e progressi. Senza la loro lealtà e fiducia, la storia di successo di Lufthansa non sarebbe stata possibile. L’anniversario è quindi un’espressione di gratitudine verso le persone che hanno plasmato questo viaggio.

Questo include in particolare i dipendenti: i Lufthansa staff members. Fin dalla fondazione della compagnia, sono uniti da uno spirito unico caratterizzato da ambizione pionieristica, passione per il volo e impegno per l’eccellenza. Oggi, 40.000 persone provenienti da 122 nazioni lavorano per il brand Lufthansa e 100.000 persone provenienti da oltre 160 nazioni fanno parte del Gruppo”, continua Lufthansa.

“Nel 2026, anno dell’anniversario, Lufthansa organizzerà una serie di attività ed eventi per celebrare la storia e il futuro dell’aviation group. Tra questi, una mostra permanente presso il Lufthansa Group Hangar One, eventi speciali, un history book, produzioni cinematografiche e video, celebrazioni per i dipendenti, eventi per i clienti, nonché marketing and product campaigns.

L’anno dell’anniversario sarà visibile e tangibile per i clienti Lufthansa a partire da gennaio. Lo speciale emblema “100 Years of Lufthansa” apparirà sulle carte d’imbarco, negli aeroporti e a bordo dei voli Lufthansa in molti luoghi. Fuori dagli aeroporti, ad esempio in molti centri cittadini, una poster campaign racconterà la storia di Lufthansa attraverso immagini e messaggi iconici”, prosegue Lufthansa.

“Un momento clou delle celebrazioni saranno le special aircraft liveries: le principali sub-fleets del Lufthansa core brand saranno dotate di un aereo con la nuova 100-year special livery. La Lufthansa anniversary fleet è composta da sei aeromobili: un Airbus A380, un Airbus A350-1000, un Airbus A350-900, un Airbus A320 e un Boeing 747-8. A guidare la flotta per l’anniversario è il Boeing 787-9 denominato “Berlin”, consegnato dalla Boeing factory nello Stato di Washington, USA, alla compagnia poco prima di Natale e atterrato nel suo nuovo home airport a Francoforte (leggi anche qui). Presto, questo aereo all’avanguardia, con marche di registrazione D-ABPU, entrerà in scheduled service.

Inoltre, saranno disponibili due retro liveries. Questi design combinano tradizione e progresso, rendendo ogni aereo un flying ambassador del brand. L’iconica gru, progettata da Otto Firle nel 1918, rimane il simbolo globale di Lufthansa“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)