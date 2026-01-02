News Brevi – 02.01.2026

AERONAUTICA MILITARE: INTERVENTO DEL 15° STORMO NELLA NOTTE DI CAPODANNO PER SOCCORRERE QUATTRO ESCURSIONISTI – Un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è intervenuto, nella notte di San Silvestro, in sinergia con i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lazio per il recupero di quattro escursionisti dispersi lungo il sentiero del Monte La Brecciosa, nei pressi del Valico delle Scalelle, nel territorio comunale di Pescosolido, in provincia di Frosinone. I quattro giovani, tutti diciannovenni, nel corso dell’escursione sono rimasti bloccati a causa del repentino abbassamento delle temperature, della presenza di neve e ghiaccio sul percorso, e nell’impossibilità di ridiscendere in sicurezza. Dopo la richiesta di aiuto, il CNSAS ha immediatamente attivato una squadra di terra che ha intrapreso l’avvicinamento lungo il sentiero in condizioni notturne. Una volta raggiunti, i tecnici del Soccorso Alpino hanno riscontrato uno stato di forte infreddolimento degli escursionisti, oltre a condizioni ambientali particolarmente critiche caratterizzate da basse temperature e fondo ghiacciato. Considerata la situazione e la necessità di un recupero rapido e sicuro, il Soccorso Alpino e Speleologico Lazio, nell’ambito del consolidato rapporto di collaborazione interforze, ha richiesto il supporto del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico. Il RCC ha disposto l’intervento di un elicottero dell’85° Centro SAR del 15° Stormo, decollato dalla base di Pratica di Mare. L’elicottero ha provveduto al recupero dei quattro escursionisti, trasportandoli all’Ospedale di Sora per gli accertamenti sanitari e le cure del caso. In una successiva rotazione è stata imbarcata e recuperata anche la squadra di soccorso del CNSAS impegnata sul posto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. L’Aeronautica Militare, attraverso i Centri SAR del 15° Stormo dislocati sul territorio nazionale, assicura 24 ore su 24 il servizio di ricerca e soccorso a favore della collettività, contribuendo quotidianamente alla salvaguardia della vita umana, in sinergia con le altre Amministrazioni dello Stato. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, oltre che dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dagli dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: VISITA DELL’ORDINARIO MILITARE PER L’ITALIA ALL’IT NCC AIR – TKA K – L’Ordinario Militare per l’Italia, S.E.R. Mons. Gian Franco Saba, ha effettuato una visita istituzionale di due giorni presso l’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait (IT NCC Air – TFA K), incontrando il personale del contingente italiano schierato nell’ambito dell’Operazione Prima Pathica/Inherent Resolve. Accolto dal Comandante dell’IT NCC Air – TFA K, Colonnello Marco Mangini, e dal Cappellano Militare, Don Stefano Aita, Mons. Saba ha inizialmente partecipato a uno staff meeting nel corso del quale sono state illustrate l’organizzazione del Contingente, la missione assegnata e le principali attività operative svolte a supporto della Coalizione internazionale alla quale l’Italia contribuisce dal 2014. Nel corso della visita, l’Ordinario Militare ha incontrato il personale in servizio e ha visitato il Task Group Typhoon, uno dei Gruppi di Volo dell’IT NCC Air – TFA K, impegnato nello svolgimento di missioni di sorveglianza e ricognizione a beneficio della Coalizione. La seconda giornata è stata dedicata a ulteriori momenti di confronto con il personale del Contingente e alla firma degli Albi d’Onore dell’IT NCC Air – TFA K e del Centro Amministrativo di Intendenza Interforze (CAI-I). Nel corso dell’incontro, Mons. Saba ha espresso parole di ringraziamento e gratitudine a nome dell’Ordinariato Militare per l’impegno svolto dal personale italiano in teatro operativo, lontano dagli affetti familiari, richiamando il valore del servizio quale contributo alla stabilità, al dialogo e alla cooperazione tra i popoli. In tale contesto, il Colonnello Mangini ha evidenziato il valore della visita quale occasione di vicinanza e attenzione al personale impiegato in teatro operativo. La visita si è conclusa con la celebrazione della messa del Santo Natale presso la Cappella giubilare “Madonna di Loreto”, a cui ha preso parte il personale del Contingente (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET ESTENDE IL SUO TWILIGHT BAG DROP SERVICE A BIRMINGHAM AIRPORT – easyJet informa: “easyJet lancia il suo popolare free Twilight Bag Drop service a Birmingham Airport. Disponibile dal 5 gennaio, il servizio offre ai clienti in partenza la mattina presto la possibilità di depositare gratuitamente i bagagli la sera prima, risparmiando tempo in aeroporto il giorno del viaggio, saltando la consegna bagagli e dirigendosi direttamente ai controlli di sicurezza. I clienti riceveranno anche uno sconto sul parcheggio per un’ora nel Premium Set Down car park dell’aeroporto, semplicemente presentando la ricevuta del bagaglio all’uscita. easyJet offre già una serie di opzioni per semplificare il viaggio, tra cui special assistance, self-service bag drop, generose family luggage options. Ora questo nuovo servizio renderà la vita ancora più semplice per i clienti che volano da Birmingham, che si tratti di volare con l’attrezzatura per gli sport invernali per andare sulle piste durante il nuovo anno, di godersi l’ultimo sole invernale o di viaggiare con la famiglia durante le vacanze di metà febbraio e di Pasqua. L’easyJet Twilight Bag Drop sarà disponibile per tutti i clienti sui voli di prima mattina in partenza prima delle 09:00 da Birmingham Airport. I bagagli potranno essere consegnati tra le 16:00 e le 20:00 del giorno precedente la partenza”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha commentato: “Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per rendere i viaggi il più semplici possibile, quindi siamo davvero lieti di introdurre il nostro free Twilight Bag Drop service per i nostri clienti in partenza da Birmingham Airport. Mentre le famiglie partono per la loro prossima vacanza o ne stanno pianificando una da non perdere, che si tratti di sciare, godersi il sole invernale o trascorrere una divertente vacanza di metà semestre o di Pasqua, continuiamo a concentrarci sull’offrire una scelta più ampia e un valore eccezionale sul nostro impareggiabile short-haul network, puntando sempre a rendere i viaggi semplici”. “easyJet offre ora il Twilight bag drop services ai suoi clienti in otto aeroporti del Regno Unito, tra cui London Gatwick, London Luton, Bristol, Manchester, Edimburgo, Glasgow, Belfast e ora Birmingham”, conclude easyJet.

KLM E I SINDACATI DEL PERSONALE DI CABINA RAGGIUNGONO UN NUOVO COLLECTIVE LABOR AGREEMENT FOR CABIN STAFF – KLM informa: “KLM ha raggiunto un accordo negoziato con i tre cabin crew unions – VNC, FNV Cabine e De Unie – per il suo cabin staff. A seguito di un voto favorevole tra i membri dei sindacati, è ora in vigore un nuovo collective labor agreement (CLA). Il CLA sarà in vigore per due anni, retroattivamente dal 1° marzo 2025 al 28 febbraio 2027. I dipendenti riceveranno un aumento salariale complessivo del 3,25%: 1% il 1° dicembre 2025, 1,25% il 1° luglio 2026, 1% il 1° gennaio 2027. Inoltre, tutti i cabin crew members riceveranno un pagamento netto una tantum di €750 a gennaio 2026 (in base al full-time employment). Oltre all’evoluzione salariale, sono stati stipulati accordi riguardanti orari di lavoro, indennità e occupabilità sostenibile. Il programma 80-90-100 sarà esteso, è stato concordato un nuovo early retirement (RVU) arrangement ed è in vigore una return policy per coloro che vengono trasferiti a una ground position”.

SAFRAN E SKYTED SIGLANO UNA PARTNERSHIP ESCLUSIVA PER INTEGRARE SILENT, CONFIDENTIAL COMMUNICATION NELLE RAVE IFEC SOLUTIONS – Safran informa: “Skyted, la startup deeptech pioniera in silent and confidential voice communication, annuncia la firma di un accordo esclusivo con Safran Passenger Innovations (SPI), leader nelle In-Flight Entertainment and Connectivity (IFEC) solutions, per integrare la silent call technology nei RAVE In-Flight Entertainment (IFE) systems di SPI. Questa collaborazione strategica segna un’importante pietra miliare per la sicurezza delle inflight calls, con l’obiettivo di rimodellare l’esperienza dei passeggeri attraverso un approccio innovativo alla comunicazione in volo. La Skyted technology cattura la voce alla fonte e ne limita la diffusione in ambienti rumorosi, rendendo possibile: confidential conversations a bordo senza disturbare gli altri passeggeri, riducendo la necessità per il personale di cabina di ricordare ai passeggeri di parlare a bassa voce; una cabina più silenziosa; maggiore produttività per i business travelers; una IFE experience migliorata e più sicura. SPI si impegna a collaborare con soluzioni innovative tramite la sua RAVE Open Platform. La SPI Open Platform consente l’integrazione perfetta di tecnologie all’avanguardia nel RAVE IFE system. La visione di SPI è quella di offrire continuamente nuovi servizi digitali tramite la Open Platform”. “Con la crescita della connettività a banda larga sul mercato, l’obiettivo di SPI è offrire alle compagnie aeree nuove esperienze digitali che anticipino le future esigenze dei passeggeri e supportino il connected environment. L’integrazione della tecnologia Skyted introduce una funzionalità di bordo davvero rivoluzionaria: silent, confidential communication che preservano completamente la cabin quietness e supportano l’office in the sky”, afferma Mr. John Andrews, VP of Business Development. “Cosa succederebbe se 300 passeggeri potessero effettuare una chiamata contemporaneamente a bordo di un aereo? Con Skyted, questo scenario diventa realtà: parlare a bassa voce, farsi sentire chiaramente anche su questioni riservate e non disturbare i passeggeri intorno a sé”, afferma Stéphane Hersen, CEO of Skyted. “Questa collaborazione si allinea anche alla più ampia development roadmap di Skyted. Combinando l’eccellenza industriale con la deeptech innovation più innovativa, SPI e Skyted aprono le porte a una nuova era: onboard communication possibili, silenziose e riservate, senza mai compromettere la cabin quietness. Un significativo balzo in avanti tecnologico per i passeggeri, le compagnie aeree e il futuro del trasporto aereo”, conclude Safran.