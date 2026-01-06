Qatar Airways atterra con il volo inaugurale a Hail

Qatar Airways ha inaugurato ieri i voli diretti tre volte alla settimana tra l’Hamad International Airport (DOH) in Qatar e l’Hail International Airport (HAS), la sua tredicesima destinazione nel Kingdom of Saudi Arabia.
“La nuova rotta sottolinea l’attenzione strategica della compagnia aerea all’espansione della sua presenza in tutto il Regno, evidenziando l’importanza del mercato saudita nella sua rete globale.
In linea con l’impegno a lungo termine di Qatar Airways nel migliorare la connettività regionale, il nuovo servizio è destinato a incrementare i viaggi dall’Africa, dal subcontinente indiano, dal Medio Oriente e dal Sud-est asiatico verso la regione centro-settentrionale dell’Arabia Saudita.
Con l’aggiunta di Hail, Qatar Airways opererà ora oltre 150 voli settimanali verso 13 destinazioni saudite, tra cui Abha, AlUla, Dammam, Jeddah, Medina, NEOM, Qassim, Riyadh, Tabuk, Taif, The Red Sea e Yanbu”, afferma Qatar Airways.
“Votata come migliore compagnia aerea al mondo da Skytrax nel 2025, Qatar Airways offre ai passeggeri di tutto il Regno una connettività fluida e di livello mondiale verso oltre 170 destinazioni in tutto il mondo attraverso il suo pluripremiato hub di Doha, l’Hamad International Airport.
I voli Qatar Airways per l’Hail International Airport (HAS) operano ogni lunedì, giovedì e sabato”, conclude Qatar Airways.
(Ufficio Stampa Qatar Airways)