News Brevi – 06.01.2026

WIZZ AIR: AL VIA I SALDI DI CAPODANNO – Wizz Air informa: “Wizz Air ha dato il via al 2026 con un annuncio in grande stile: i Saldi di Capodanno della compagnia sono ufficialmente aperti. La promozione offre ai passeggeri l’opportunità di assicurarsi offerte eccezionali con sconti fino al 26% su 5 milioni di posti in tutta la rete WIZZ. I Saldi di Capodanno rappresentano l’occasione perfetta per iniziare a pianificare in anticipo le avventure del 2026. Che si tratti di un city break spontaneo, di una riunione attesa da tempo o di una vacanza al sole, Wizz Air rende più facile che mai decollare a prezzi ridotti”. “Quest’anno, per i nostri Saldi di Capodanno, abbiamo fatto le cose ancora più in grande”, ha dichiarato Daniela Bergmane, Senior Strategic Communications Manager di Wizz Air. “Festeggiamo l’inizio del 2026 offrendo ai nostri clienti l’accesso alle offerte più entusiasmanti dell’anno, incoraggiandoli a esplorare di più, spendere meno e iniziare il nuovo anno con esperienze indimenticabili”. “La promozione è disponibile solo per un periodo limitato e si prevede che i posti andranno a ruba su molte delle rotte più popolari. I viaggiatori possono consultare tutti i dettagli e prenotare le tariffe scontate direttamente su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ”, conclude Wizz Air.

AMERICAN LANCIA IL FREE WI-FI SPONSORIZZATO DA AT&T – American informa: “American Airlines offre ciò che i clienti hanno chiesto: Wi-Fi gratuito e ad alta velocità e su più aerei di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo. A partire da questo mese, i membri AAdvantage® potranno usufruire del Wi-Fi satellitare ad alta velocità gratuito su oltre 2 milioni di voli American Airlines all’anno, sponsorizzati da AT&T”. “Mentre American celebra 100 anni di innovazioni nel settore, tra cui il primo programma fedeltà e la prima lounge aeroportuale, stiamo definendo lo standard per la connettività nei cieli”, ha affermato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American. “Il Wi-Fi ad alta velocità gratuito non è solo un vantaggio: è essenziale per i viaggiatori di oggi. Ecco perché siamo orgogliosi di iniziare a lanciare questa nuova offerta, sponsorizzata da AT&T, sulla maggior parte della nostra flotta. Una volta completata l’implementazione, ogni membro AAdvantage® può rimanere connesso, trasmettere in streaming e condividere gratuitamente quasi ovunque il viaggio lo porti”. “Per rendere tutto ciò possibile in una delle reti aeree più grandi del mondo, il lancio avverrà in più fasi. A partire da gennaio, il Wi-Fi ad alta velocità gratuito inizierà a essere distribuito sul 100% delle nostre narrowbody and dual-class regional fleets e, all’inizio della primavera, sarà disponibile su quasi tutti i voli American Airlines. L’accesso alla connessione Wi-Fi gratuita è semplice tramite il portale aainflight.com aggiornato. I clienti possono semplicemente accedere utilizzando il proprio numero AAdvantage® e la password, quindi selezionare “Free Wi-Fi” per iniziare a navigare. Il nuovo portale è progettato per garantire velocità, affidabilità e semplicità, rendendo semplice rimanere connessi in volo”, prosegue American. “In AT&T, la connessione cambia tutto”, ha affermato Jenifer Robertson, AT&T EVP and GM for Mass Markets . “Sponsorizzando il Wi-Fi gratuito a bordo per i membri AAdvantage® di American Airlines, stiamo rendendo più facile per le persone rimanere produttive e divertirsi dal decollo all’atterraggio. Siamo orgogliosi di supportare questa esperienza per i membri AAdvantage®, aiutando a ridefinire cosa significa viaggiare connessi”.

KLM: IMPATTO DELLE CONDIZIONI INVERNALI SUI VOLI A SCHIPHOL – KLM informa: “A causa delle condizioni meteorologiche invernali in corso, il traffico aereo a Schiphol è fortemente perturbato. Da venerdì scorso, KLM ha purtroppo dovuto cancellare centinaia di voli da e per Schiphol. Si prevede che le condizioni meteorologiche invernali persisteranno nei prossimi giorni. Ieri, per martedì 6 gennaio, sono stati cancellati quasi 300 voli KLM da e per Schiphol. Questo numero potrebbe aumentare nel corso della giornata. Stiamo facendo tutto il possibile per ridurre al minimo l’impatto sui viaggiatori. La sicurezza rimane la nostra massima priorità, sia in volo che a terra. A causa del maltempo invernale, le nostre operazioni sono state gravemente interrotte. Di conseguenza, non siamo in grado di operare molti dei nostri voli. Al momento, non siamo in grado di soddisfare le aspettative dei nostri passeggeri, ovvero di portarli a destinazione. Normalmente, quando un volo viene cancellato, ai passeggeri viene offerto un volo alternativo entro poche ore. Tuttavia, poiché le condizioni meteorologiche non sono migliorate e possiamo operare solo un numero limitato di voli, ad alcuni passeggeri vengono offerti voli alternativi programmati più avanti nel corso della settimana. Comprendiamo che ciò sollevi domande e preoccupazioni per i nostri passeggeri. I nostri colleghi in aeroporto e al telefono stanno facendo tutto il possibile per assistere tutti, ma al momento sono sommersi dalle richieste, il che purtroppo significa che i tempi di attesa potrebbero essere più lunghi del solito. Ci scusiamo sinceramente con tutti i passeggeri interessati da questa situazione. Da venerdì 2 gennaio, KLM ha sghiacciato gli aerei a Schiphol 24 ore su 24 utilizzando il fluido antighiaccio consegnato quotidianamente. A causa di una combinazione di condizioni meteorologiche estreme e ritardi nella fornitura da parte del fornitore, i livelli delle scorte si stanno esaurendo. Il fornitore, con sede in Germania, non è attualmente in grado di garantire un rifornimento tempestivo. Questa sfida è attualmente diffusa in tutta Europa. KLM sta facendo tutto il possibile per garantire una fornitura aggiuntiva, ad esempio, KLM ritirerà essa stessa il fluido in Germania. KLM è responsabile dello sghiacciamento della maggior parte degli aerei a Schiphol”.

DELTA ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON SPHERE – Delta informa: “Delta Air Lines ha annunciato la partnership come Official Airline of Sphere, inaugurando un nuovo capitolo nel percorso di integrazione dei clienti con esperienze di livello mondiale, oltre al volo. Nell’ambito della partnership pluriennale, Delta e Sphere presenteranno il Delta SKY360° Club, il primo Sphere branded hospitality space, e offriranno esperienze premium ai membri SkyMiles attraverso la piattaforma SkyMiles Experiences, rafforzando l’impegno di Delta nel far vivere ai clienti i momenti più importanti”. “In Delta, la nostra missione è rendere ogni viaggio importante, e questo va oltre il volo”, ha affermato Alicia Tillman, Chief Marketing Officer, Delta Air Lines. “Così come mettiamo in contatto le persone con i luoghi e le esperienze che contano di più, questa partnership ci permette di portare lo stesso spirito di connessione e innovazione in uno dei luoghi più iconici al mondo”. “Il Delta SKY360° Club presso Sphere, ora aperto al piano eventi, offre agli ospiti una lounge experience intima durante gli spettacoli di musica dal vivo, le Sphere Experiences, e gli eventi speciali presso la struttura. La partnership include anche la presenza di Delta sull’Exosphere, il più grande schermo LED al mondo, insieme all’integrazione della segnaletica interna e delle piattaforme digitali di Sphere. Inoltre, attraverso la piattaforma SkyMiles Experiences, i membri avranno accesso a pacchetti ed eventi presso Sphere per tutto il 2026 e oltre, rafforzando l’impegno di Delta nel connettere i clienti ai momenti che contano di più”, conclude Delta.

AMERICAN: PROSEGUE LA RIPRESA DEI VOLI NEI CARAIBI ORIENTALI, CON OLTRE 8.000 POSTI AGGIUNTIVI – American informa: “Dalla ripresa dei voli nei Caraibi orientali domenica 4 gennaio, American Airlines continua a guidare la ripresa del settore nella regione, aggiungendo più posti e voli. Per aumentare il più possibile il servizio e soddisfare il maggior numero di clienti possibile, la compagnia aerea ha aggiunto oltre 8.000 posti aggiuntivi da domenica su oltre 50 voli extra, aumentando ulteriormente la capacità e ampliando l’accesso per i clienti interessati dalla chiusura dello spazio aereo imposta dalla FAA”. “Anche prima della riapertura dello spazio aereo domenica mattina, i team di American Airlines hanno lavorato duramente per ripristinare le nostre operazioni nei Caraibi orientali una volta ottenuto il via libera”, ha dichiarato David Seymour, Chief Operating Officer, American Airlines. “Lavorando 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e con un’attenzione unica e instancabile per aiutare il maggior numero possibile di clienti, il team ha fatto tutto il possibile: aggiungendo voli extra, organizzando voli tra le isole, utilizzando aerei più grandi e operando il nostro aereo più grande. Sono orgoglioso di loro ogni giorno, ma il team American brilla in momenti come questo”.

COLLINS AEROSPACE SI AGGIUDICA UN FAA CONTRACT PER NEXT-GENERATION SURVEILLANCE RADAR PER IL NATIONAL AIRSPACE SYSTEM – Collins Aerospace informa: “Collins Aerospace, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto da 438 milioni di dollari dalla Federal Aviation Administration per supportare il Radar System Replacement program, un pilastro dell’impegno dell’agenzia per modernizzare l’U.S. National Airspace System. Il programma è una parte fondamentale del nuovo Air Traffic Control System del Dipartimento dei Trasporti. Collins fornirà next-generation cooperative and non-cooperative radar systems, fornendo ai controllori del traffico aereo informazioni affidabili e sicure a supporto delle operazioni. Questi nuovi radar semplificheranno le operazioni, sostituendo diversi sistemi legacy con un’architettura unificata, economica e adattabile”. “Come fornitore affidabile della FAA da oltre 70 anni, Collins è pronta a implementare rapidamente sistemi radar di nuova generazione che sostituiscano le tecnologie obsolete con un’unica soluzione moderna e interoperabile”, ha affermato Nate Boelkins, president of Avionics at Collins Aerospace. “Questi sistemi si integrano perfettamente con l’infrastruttura esistente, migliorano la sicurezza e l’efficienza per i controllori del traffico aereo, riducono i costi a lungo termine e garantiscono che il sistema sia pronto per il futuro”. “I sistemi includeranno il Condor Mk3, un cooperative surveillance radar in grado di comunicare direttamente con i transponder degli aerei, e l’ASR-XM, un non-cooperative radar che rileva gli aerei utilizzando segnali riflessi. Entrambi sono qualificati per soddisfare i requisiti di sorveglianza della FAA attraverso precedenti attività di certificazione in loco. Oggi oltre 550 sistemi radar RTX sono già operativi nello spazio aereo nazionale, fornendo una base comprovata per una modernizzazione su larga scala. I sistemi radar Condor Mk3 e ASR-XM di RTX garantiscono un tracciamento preciso degli aerei, soprattutto a basse altitudini”, conclude Collins Aerospace.

FAA: NUOVI RADAR CONTRACTS PER IL NUOVO AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEM – La FAA informa: “L’U.S. Department of Transportation Secretary Sean P. Duffy e il Federal Aviation Administration (FAA) Administrator Bryan Bedford hanno annunciato che la FAA sostituirà il vecchio radar system nazionale. La sostituzione di questa rete di radar terrestri, fondamentali per il rilevamento e il tracciamento degli aerei, migliorerà la sicurezza e l’efficienza. I nuovi contratti per i radar sono stati assegnati a RTX e Indra. Il contratto sarà finanziato dall’One Big Beautiful Bill”. “Sebbene il nostro sistema di trasporto aereo sia il più sicuro al mondo, la maggior parte dei nostri radar risale agli anni ’80. È inaccettabile”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy. “Inizieremo a sostituire questa tecnologia obsoleta per aumentare la sicurezza e consentire la prossima grande ondata di innovazione nei nostri cieli”. “La nostra rete radar è obsoleta e da tempo necessita di essere sostituita. Molte unità hanno superato la loro durata di vita prevista, rendendole sempre più costose da mantenere e difficili da supportare”, ha dichiarato Bryan Bedford, FAA Administrator. “Stiamo acquistando sistemi radar che riporteranno la produzione negli Stati Uniti e forniranno capacità sorveglianza vitali per il National Airspace System”. “I contratti RTX e Indra contribuiranno alla sostituzione di fino a 612 radar entro giugno 2028 con moderni radar di sorveglianza disponibili in commercio. Le sostituzioni dovrebbero iniziare questo trimestre e procedere a rotazione, dando priorità alle aree ad alto traffico. Oltre a modernizzare il network di surveillance radars, la FAA consoliderà le 14 diverse configurazioni del NAS, semplificando la manutenzione e la logistica”, conclude la FAA.

LOCKHEED MARTIN ACCELERA LA PAC-3® MSE PRODUCTION – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha firmato un accordo per accelerare rapidamente la produzione e la consegna dei PAC-3® Missile Segment Enhancement (MSE) interceptors. Questa partnership trasformativa, progettata per fornire una produzione sostenuta su larga scala, aumenterà la capacità annuale da circa 600 a 2.000 in un accordo di sette anni, supportando gli alleati e i paesi partner degli Stati Uniti”.

BOEING PROSEGUE LA SUA PLATINUM LEVEL SPONSORSHIP DELL’EAA AIRVENTURE OSHKOSH – Boeing informa: “Boeing ha annunciato la prosecuzione della sua Platinum Level sponsorship con l’Experimental Aircraft Association (EAA), in particolare per la sua annual EAA AirVenture Oshkosh fly-in convention. Questa rinnovata partnership sottolinea l’impegno di Boeing nel supportare gli appassionati di aviazione e la prossima generazione di professionisti del settore. Il supporto di Boeing all’EAA AirVenture è iniziato nel 2011 ed è cresciuto fino a diventare una delle più grandi presenze di fornitori sul territorio. In base a questo nuovo accordo triennale, Boeing manterrà i diritti di denominazione della Boeing Plaza e continuerà a fornire l’ingresso gratuito all’AirVenture a tutti i giovani partecipanti fino a 18 anni. Altri elementi chiave dell’accordo includono Boeing come Presenting Sponsor of WomenVenture, il supporto per l’Airline Crew Check-in e il continuo supporto a numerose attività di KidVenture”. “La partecipazione ad AirVenture continua a crescere non solo nell’aviazione generale, ma anche nei settori commerciale, aziendale e militare. È un palcoscenico ideale per presentare i diversi prodotti e servizi di Boeing”, ha affermato Chris Raymond, Presidente e CEO, Boeing Global Services. “EAA ha una portata globale impressionante, una comunità immensa e contribuisce a ispirare la prossima generazione di professionisti dell’aviazione”. Jack Pelton, CEO e presidente di EAA, ha dichiarato: “Boeing è stata un partner prezioso per EAA nel corso degli anni. Boeing Plaza è diventato il cuore pulsante di AirVenture e il loro supporto all’ammissione dei giovani ha dato a quasi 500.000 bambini l’opportunità di esplorare l’incredibile mondo dell’aviazione negli ultimi tre anni. Siamo davvero grati che questa partnership continui”.