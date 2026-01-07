Boeing e Alaska Airlines annunciano il più grande ordine nella storia della compagnia aerea

Boeing e Alaska Airlines hanno annunciato oggi il più grande ordine di aerei di sempre della compagnia aerea, nell’ambito del suo piano a lungo termine per espandere i suoi domestic and international route networks.

L’ordine include:

– 105 737-10 e opzioni per altre 35 largest 737 MAX variant, per servire rotte ad alta densità e rinnovare la flotta esistente.

– Cinque 787 widebody per espandere il servizio a lungo raggio della compagnia aerea da e per Europa e Asia.

“Questo investimento in flotta si basa sulle solide fondamenta che Alaska ha creato per supportare una crescita costante, scalabile e sostenibile, e rappresenta un ulteriore tassello nell’attuazione del nostro Alaska Accelerate strategic plan”, afferma l’Alaska Air Group CEO and President Ben Minicucci. “Questi aerei alimenteranno la nostra espansione verso più destinazioni in tutto il mondo e garantiranno ai nostri ospiti di viaggiare a bordo di velivoli più nuovi, efficienti nei consumi e all’avanguardia. Siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con Boeing, un vicino del Pacifico nord-occidentale e un’azienda che rappresenta un simbolo dell’innovazione e della produzione americana”.

“Il 737-10 a basso consumo di carburante amplierà e sostituirà la single-aisle fleet di Alaska Airlines, supportando la strategia di modernizzazione della compagnia e consentendo la futura espansione della rete. Con l’introduzione del 737-10, Alaska Airlines servirà comodamente più passeggeri su più rotte con il cost per seat più basso.

L’ordine per il 787 Dreamliner supporta i piani di crescita a lungo raggio di Alaska Airlines, consentendo alla compagnia aerea di espandere la sua rete internazionale con efficienza nei consumi, autonomia e comfort per i passeggeri leader del settore. L’aerodinamica avanzata del 787, la struttura composita e il moderno design della cabina lo rendono ideale per i mercati internazionali a lungo raggio”, afferma Boeing.

“Si tratta di un ordine storico, garantito dal record di ottime performance ed espansione strategica di Alaska Airlines. Tutti noi di Boeing siamo orgogliosi del successo di Alaska e onorati che abbiano riposto la loro fiducia nel nostro personale e nei nostri aerei 737 e 787 per contribuire alla crescita della loro compagnia aerea”, ha dichiarato Stephanie Pope, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes.

“Questo ordine segna l’inizio del 60° anno di partnership tra Alaska e Boeing, iniziata con la consegna di un 727 da parte di Boeing ad Alaska Airlines. La compagnia aerea attualmente opera 248 737 e ha ordinato 174 737 MAX. Il 737-10 offrirà ulteriore flessibilità, pur mantenendo la commonality, integrando la flotta di aerei Next-Generation 737 e 737 MAX di Alaska Airlines.

La compagnia aerea con base a Seattle ha in servizio cinque 787 Dreamliner e con questo acquisto il suo portafoglio ordini sale a 12 esemplari della famiglia widebody, mentre Alaska Airlines espande la sua rete globale per servire almeno 12 destinazioni internazionali nei prossimi anni”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)