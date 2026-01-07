News Brevi – 07.01.2026

AIR EUROPA INAUGURA IL 2026 CON NUOVE OFFERTE TIME TO FLY A PARTIRE DA 79€ – Air Europa informa: “Air Europa inaugura l’anno con una nuova edizione della campagna Time To Fly. I clienti della compagnia aerea avranno la possibilità di pianificare in anticipo i propri viaggi per i prossimi mesi, approfittando delle migliori tariffe disponibili. I passeggeri potranno scegliere tra numerosi collegamenti diretti, sia all’interno della Spagna sia verso destinazioni in Europa, Africa, Medio Oriente, Caraibi e nel resto delle Americhe. L’offerta è valida per gli acquisti effettuati dal 2 gennaio al prossimo 18 gennaio. Per quanto riguarda le rotte in partenza dall’aeroporto di Madrid-Barajas, Time To Fly consente di volare verso l’Europa a partire da 79€, verso i Caraibi, Centro America e Sudamerica da 529€, e verso gli Stati Uniti da 419€. La nuova campagna è valida per volare in Spagna e verso Europa, Africa e Medio Oriente fino a metà giugno, oppure fino alla fine di novembre per la maggior parte delle rotte verso le Americhe. I prezzi si intendono per tratte di andata e ritorno e non includono il bagaglio da stiva. Tutte le operazioni vengono effettuate con la flotta più moderna ed efficiente del settore, a bordo dei modelli Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737, inclusi i nuovi MAX. Per consultare tutte le condizioni della campagna è possibile visitare il sito web della compagnia aerea www.aireuropa.com“.

CON EVA AIR DA MILANO MALPENSA AL GIAPPONE – Eva Air informa: “Eric Hsueh, General Manager della filiale italiana di EVA Air, nel ricordare la data del prossimo 16 gennaio 2026, ha espresso orgoglio e soddisfazione nell’annunciare il volo giornaliero che collegherà l’Italia a Taiwan da gennaio 2026 in poi”. “Una scelta che soddisfa la crescente domanda del mercato – ha commentato il Direttore – e conferma la volontà di EVA Air di investire in Italia con una nuova proposta competitiva, di alto livello e qualità. Il nuovo volo diretto tra Milano-Malpensa e Taipei offrirà ai passeggeri un collegamento comodo e quotidiano per Taiwan e una connessione altrettanto confortevole e immediata per tutte le destinazioni asiatiche che fanno parte del nostro ampio network e, in particolare, per il Giappone”. “In occasione di questa importante data, EVA Air ha organizzato l’evento JAPAN DAY che avrà luogo l’11 gennaio a Milano presso il Westin Palace, dalle ore 12, piazza della Repubblica 20. Nel corso dell’evento esperti e personalità legate al mondo del Giappone interverranno su argomenti quali cultura, cibo e turismo. Questa destinazione è tra le più importanti richieste dai passeggeri di EVA Air che risponde con una rete di molteplici voli settimanali da Taipei verso dieci città del Giappone. I passeggeri in arrivo dall’Italia possono usufruire di connessioni immediate verso Fukuoka, Okinawa, Osaka, Sendai, Sapporo e Tokyo, mentre per le destinazioni di Komatsu, Kobe, Matsuyama e Aomori è prevista una sosta di almeno una notte a Taipei. E’ in corso la promozione dedicata a chi prenota e acquista un biglietto aereo da Milano-Malpensa, via Taipei, verso una delle destinazioni del Giappone. La prenotazione può essere effettuata sul sito di EVA Air, inserendo il codice VOLAEVAJP, per ottenere il 10% di sconto in alcune classi”, prosegue EVA Air. “Con queste molteplici iniziative, la Compagnia aerea rafforza il proprio impegno verso il mercato italiano e contribuisce a creare un ponte privilegiato per scambi culturali, turistici e commerciali tra i due Paesi e oltre: L’Italia, punto di riferimento per l’Europa e meta di viaggio tra le più amate al mondo, e Taiwan, hub dinamico dell’Asia con una delle economie più forti e innovative. EVA Air, membro di Star Alliance, riceve regolarmente molteplici premi come Compagnia aerea 5 stelle da Skytrax e riconoscimenti dai passeggeri e attraverso le classifiche di settore per gli standard elevati a livello globale”, conclude EVA Air.

ENAC: FERMA CONDANNA PER EPISODIO ACCADUTO A MALPENSA DURANTE IMBARCO VOLO PER TEL AVIV – In un comunicato, Enac informa: “Sono oltre 900 le mail ricevute dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma in cui viene denunciato l’episodio verificatosi nella giornata del 4 gennaio, presso l’aeroporto di Milano Malpensa, nel corso del quale un gruppo di manifestanti pro-Palestina ha impedito, per circa venti minuti, ai passeggeri di un volo diretto a Tel Aviv di salire a bordo dell’aereo, determinando un ritardo di due ore nel decollo. Enac esprime una condanna ferma e senza riserve per quanto accaduto: un episodio grave che contrasta con i principi di sicurezza, neutralità e rispetto delle persone che regolano il sistema del trasporto aereo. Il Presidente Pierluigi Di Palma, inoltre, nei prossimi giorni incontrerà l’Ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, al fine di garantire l’impegno dell’Ente, delle Istituzioni e degli operatori del trasporto aereo nazionale nel condannare ogni forma di discriminazione o intimidazione e contrastare ogni forma di violenza”. “L’Ente, in coordinamento con tutte le parti coinvolte, effettuate le opportune verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, sentito Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA, la società di gestione degli aeroporti di Milano, ha posto in essere interventi e misure finalizzati a prevenire il ripetersi di episodi analoghi, chiedendo anche alla Polizia l’identificazione dei facinorosi manifestanti”, prosegue il comunicato dell’Enac. “L’Italia è e resterà un Paese che rifiuta ogni forma di odio e discriminazione”, sottolinea il Presidente Enac Pierluigi Di Palma. “Gli aeroporti italiani sono porte aperte sul mondo e il trasporto aereo è un ponte immateriale che unisce culture e Paesi superando ogni forma di pregiudizio, un luogo di integrazione per eccellenza per i cittadini di tutto il mondo, non di esclusione o intimidazione. La nostra risposta è chiara: vigilanza, prevenzione e tutela per garantire un impegno assoluto affinché ogni passeggero possa liberamente circolare e usufruire dei servizi aeroportuali senza subire violenza”.

DELTA E’ STATA NOMINATA ‘MOST ON-TIME NORTH AMERICA AIRLINE’ NEL 2025 DA CIRIUM – Delta informa: “Delta Air Lines è stata nominata la top on-time airline in North America da Cirium per il quinto anno consecutivo, a dimostrazione di un impegno costante per la sicurezza, l’affidabilità e il servizio, guidato dalla dedizione del personale Delta. La performance di Delta nel 2025 ha superato quella di tutti i North American carriers, con l’80,9% di 1,8 milioni di voli arrivati entro 15 minuti dall’orario previsto, secondo le misurazioni di Cirium. Questo risultato ha superato il concorrente più vicino di 1,7 punti percentuali, con un volume di voli più che quadruplo. Delta è anche l’unica compagnia aerea statunitense nel Top 10 Global Airlines on-time performance rankings di Cirium”. “Ogni giorno, il personale di Delta pone la sicurezza al primo posto, pur rimanendo costantemente concentrato sulla puntualità”, ha dichiarato John Laughter, EVP and Chief of Operations, Delta. “Ottenere il massimo dei voti per gli operatori nordamericani per cinque anni consecutivi è una testimonianza del lavoro di squadra leader del settore del personale Delta e il risultato diretto della loro dedizione verso i nostri clienti e verso i colleghi”. “Oltre a questo riconoscimento, Delta è stata ripetutamente premiata per operational and service excellence, tra cui riconoscimenti da J.D. Power, The Points Guy, Skytrax e altri, rafforzando la sua posizione di compagnia aerea più premiata d’America”, conclude Delta.

NORWEGIAN GROUP HA TRASPORTATO 1,75 MILIONI DI PASSEGGERI A DICEMBRE 2025 – A dicembre 2025 Norwegian ha registrato 1,45 milioni di passeggeri, mentre Widerøe ne ha registrati 304.000, per un totale di 1,75 milioni per il Gruppo. Entrambe le compagnie aeree hanno registrato solide performance operative, con una regolarità e una puntualità migliorate. Norwegian e Widerøe hanno registrato un totale di 27,3 milioni di passeggeri nel 2025. “Siamo lieti di concludere il 2025 con un solido dicembre. Per l’intero anno, abbiamo registrato un netto aumento del numero di passeggeri, a dimostrazione dell’attrattiva di reti di rotte rafforzate per entrambe le compagnie aeree”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. La capacità di Norwegian (ASK) a dicembre 2025 è in calo del 5% rispetto a dicembre 2024. Il traffico passeggeri (RPK) è stato in calo del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il load factor si è attestato all’84,8%, in aumento di 2,7 punti percentuali rispetto a dicembre 2024. Norwegian ha operato una media di 74 aeromobili a dicembre. Nonostante le condizioni meteorologiche invernali a tratti difficili, entrambe le compagnie aeree hanno registrato solide performance operative a dicembre, anche durante il periodo di punta dei viaggi natalizi. La regolarità, ovvero la percentuale di scheduled flights effettuati, è stata del 99,6% per Norwegian e del 95,7% per Widerøe, in aumento rispettivamente di 0,8 e 7,1 punti percentuali. La puntualità, ovvero la percentuale di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata dell’82,0% per Norwegian e dell’84,1% per Widerøe. “I nostri New Year’s sale sono ora in corso, il periodo di vendite più significativo e consistente dell’anno. La risposta finora è stata incoraggiante e la campagna proseguirà fino a gennaio inoltrato. Anche l’andamento generale delle prenotazioni rimane incoraggiante e restiamo pienamente concentrati su un’esecuzione efficace per il resto del nostro winter programme Allo stesso tempo, guardiamo avanti anche al summer schedule, che sarà il più esteso degli ultimi anni”, prosegue Geir Karlsen. Per Widerøe, la capacità (ASK) a dicembre 2025 è stata in aumento del 6% rispetto a dicembre 2024, mentre il load factor si è attestato al 67,2%, in calo di 6,1 punti percentuali rispetto a dicembre dell’anno precedente. Widerøe ha stabilito un nuovo record annuale di 4,13 milioni di passeggeri per il 2025.

AMERICAN AIRLINES MANTIENE INVARIATI GLI AADVANTAGE® STATUS AND REWARD LEVELS PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO – American informa: “Mentre American Airlines celebra il suo centenario, continua a migliorare il suo pluripremiato AAdvantage® loyalty program. Per il terzo anno consecutivo, gli status and reward requirements rimangono invariati, offrendo ai membri un percorso chiaro e semplice per raggiungere o mantenere lo status e i relativi vantaggi”. “Mentre American Airlines celebra 100 anni di esperienza nel collegare persone e luoghi, la fedeltà rimane al centro della nostra attività”, ha dichiarato Scott Long, Senior Vice President of AAdvantage, American. “Il programma AAdvantage® non si limita a guadagnare miglia: si tratta di creare premi significativi che riflettano la fiducia che i nostri membri ripongono in noi. Con questi aggiornamenti del programma, offriamo ai membri più motivi per apprezzare la partecipazione al programma AAdvantage®“. “American Airlines conferma il suo impegno nell’evoluzione del suo programma fedeltà leader del settore per offrire ai membri AAdvantage® esperienze più convenienti e personalizzabili. Per dettagli sugli aggiornamenti del programma per il 2026, visitare aa.com/programchanges“.

DELTA ANNUNCIA CAMBIAMENTI NELLA TECHNOLOGY TRANSFORMATION – Il CEO di Delta, Ed Bastian, ha inviato una nota ai dipendenti, annunciando il ritiro di Rahul Samant, E.V.P. and Chief Information Officer, dopo 10 anni di servizio. Ha inoltre annunciato che Amala Duggirala entrerà a far parte della compagnia aerea come nuovo Chief Digital & Technology Officer. “Dopo un decennio alla guida della nostra technology transformation come E.V.P. and Chief Information Officer, Rahul Samant mi ha informato qualche mese fa della sua intenzione di ritirarsi da Delta, a partire dal 1° marzo. Durante i suoi anni di servizio, Rahul si è concentrato sulla fornitura di servizi IT sicuri e affidabili in tutta la compagnia, promuovendo una cultura dell’innovazione e formando la prossima generazione di leader tecnologici. Ha supervisionato significativi miglioramenti nell’affidabilità e nella resilienza del vasto ambiente tecnologico di Delta, offrendo al contempo nuove funzionalità di analisi e dati nella nostra tecnologia rivolta ai clienti e ai dipendenti in prima linea. Ancora più importante, Rahul si è sempre impegnato a elevare e promuovere l’esclusiva cultura aziendale incentrata sulle persone. Grazie al suo contributo, Delta oggi è leader globale nella tecnologia e nell’innovazione ed è ben posizionata per gli anni a venire. Con la partenza di Rahul, Amala Duggirala entrerà a far parte di Delta come Chief Digital & Technology Officer, assumendo la responsabilità di una combined technology and digital function. Amala, che ha recentemente ricoperto il ruolo di E.V.P. and Chief Information Officer presso USAA, ha guidato la trasformazione digitale di importanti brands, tra cui Regions Bank e ACI Worldwide. È nota per il suo pensiero strategico a lungo termine e per la sua profonda competenza tecnica”, afferma il CEO di Delta, Ed Bastian. “Amala condivide i valori fondamentali di Delta: mettere sempre le persone al primo posto, consapevoli che il vero valore dell’innovazione deriva dalla responsabilizzazione delle nostre persone. Il suo primo giorno sarà il 12 gennaio. Amala riporterà direttamente a me e sarà membro del Delta Leadership Committee. Eric Phillips, S.V.P. and Chief Digital Officer, riporterà ad Amala e supervisionerà le nostre attività in ambito tecnologico e digitale. Unificare i nostri commercial digital products con la nostra base tecnologica aziendale ci aiuterà ad accelerare il nostro percorso come brand consumer orientato alla tecnologia”, conclude il CEO di Delta, Ed Bastian.

WIZZ AIR: DICHIARAZIONE RIGUARDO DIROTTAMENTO VOLI WIZZ AIR DA BRINDISI CAUSA MALTEMPO – Wizz Air informa: “In seguito alla precedente comunicazione, Wizz Air conferma di aver continuato a fornire piena assistenza ai passeggeri rimasti a Brindisi, in conformità con la legislazione UE applicabile sui diritti dei passeggeri. I passeggeri coinvolti sono stati informati tramite e-mail e SMS in merito a ulteriori opzioni di viaggio, inclusa una soluzione organizzata che avrebbe permesso loro di raggiungere Roma e da lì ripartire con un volo programmato durante la notte. Sebbene tale opzione sia stata resa disponibile, non è stata accettata da tutti i passeggeri. La compagnia aerea ha pertanto predisposto ulteriori accordi per supportare il loro rientro a Tirana. Tali misure includono il trasporto via terra da Brindisi verso un aeroporto alternativo e i successivi voli, nonché la sistemazione in hotel fino alla partenza, ove richiesto. I passeggeri che scelgono di organizzare autonomamente la sistemazione o il trasporto alternativo mantengono il diritto di richiedere il rimborso di spese ragionevoli presentando un reclamo tramite il sito web di Wizz Air, in linea con la legislazione UE sui diritti dei passeggeri. I partner locali di assistenza a terra (ground handling) stanno fornendo supporto sul posto”. “Wizz Air continua ad adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che i passeggeri raggiungano la loro destinazione finale il prima possibile, mantenendo i più elevati standard operativi e di sicurezza. Allo stesso tempo, la compagnia applica una politica di tolleranza zero verso comportamenti aggressivi, molesti o altrimenti inaccettabili, sia a terra che a bordo. Tali comportamenti non saranno tollerati e potrebbero comportare il diniego dell’imbarco e la cancellazione di prenotazioni future. La compagnia ringrazia i passeggeri per la collaborazione e la pazienza mentre la situazione viene risolta”, conclude Wizz Air.

AEROPORTI DI PUGLIA: NOTA SU DIROTTAMENTI AEROPORTI DI BRINDISI – Aeroporti di Puglia informa: “Raggiungeranno l’Albania in traghetto i passeggeri che nella scorsa notte sono stati dirottati sull’aeroporto di Brindisi per avverse condizioni metereologiche a Tirana. Dopo le 13 i passeggeri dei due voli Wizz Air provenienti da Bologna e Bergamo e diretti a Tirana sono stati trasferiti al porto di Brindisi dove si imbarcheranno su un traghetto che effettuerà un collegamento speciale per poter permettere loro di raggiungere Valona per poi proseguire alla volta di Tirana. Non sono mancati alcuni momenti di tensione a causa della protesta dei passeggeri che hanno occupato parte del piazzale adibito al parcheggio degli aeromobili. Tempestivo è stato l’intervento delle Forze dell’Ordine venute in soccorso del personale di Aeroporti di Puglia, che sin da subito con professionalità ha gestito al meglio la situazione e ha garantito massima assistenza ai passeggeri coinvolti operando in un contesto complesso non dipendente dalla responsabilità dell’aeroporto. Nonostante i disagi vissuti, lo scalo brindisino ha sempre mantenuto la propria operatività: nessun volo è stato cancellato o ha subito ritardi”.

ETHIOPIAN AIRLINES SIGLA UNA PARTNERSHIP CON NUCORE TECHNOLOGIES – Ethiopian Airlines ha firmato un accordo strategico con Nucore Technologies, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni software per l’automazione avanzata dei processi di back-office, l’integrazione di sistemi, il reporting e l’analisi dei dati, rivolte ad agenzie di viaggio, OTA, aggregatori e clienti corporate. La collaborazione rappresenta un traguardo significativo nel percorso di trasformazione digitale di Ethiopian Airlines e rafforza il ruolo del segmento B2B come area strategica chiave. L’accordo conferma l’impegno della compagnia verso gli standard globali del settore e il Modern Airline Retailing, mettendo a disposizione dei partner un accesso più fluido ai contenuti diretti grazie alla distribuzione NDC, una maggiore trasparenza dei dati tramite integrazioni “out-of-the-box” e piattaforme digitali scalabili progettate per supportare la crescita futura. Commentando la partnership, Bilen Arefaine, A/Vice President ET Holiday & Digital/GCIC Sales, ha dichiarato: “Ethiopian Airlines conferma il proprio impegno nel promuovere la trasformazione digitale in tutti i suoi servizi. Questa partnership con Nucore Technologies rafforza ulteriormente la nostra presenza digitale, consentendo ai partner un accesso immediato ai contenuti diretti di Ethiopian Airlines, incluse offerte basate su NDC, servizi ancillari e pacchetti hotel, supportati da diverse opzioni di pagamento attraverso il nostro Agency Portal. Ethiopian Airlines continuerà a guidare l’industria nella trasformazione digitale attraverso l’adozione NDC e una collaborazione costante con i leader del settore, per costruire un ecosistema di distribuzione connesso e pronto per il futuro”. Al centro di questa partnership si colloca l’Agency Portal di Ethiopian Airlines, una piattaforma solida e strutturata, sviluppata per rispondere alle esigenze di agenzie di viaggio, aggregatori e clienti corporate. La piattaforma supporta oltre 2.000 clienti attivi in più di 100 stazioni a livello globale, offrendo ampia copertura di mercato e presenza internazionale. È inoltre garantita un’assistenza commerciale e tecnica 24/7 da parte di Ethiopian Airlines, assicurando ai partner un supporto costante per esigenze operative e di business. Grazie alla collaborazione con Nucore Technologies, l’Agency Portal verrà ulteriormente potenziato attraverso l’integrazione di funzionalità avanzate di reporting e analisi dati, contribuendo a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio per tutti i partner.

BIMAN BANGLADESH AIRLINES RAFFORZA LA FLOTTA – Biman Bangladesh Airlines, vettore di bandiera del Bangladesh, ha annunciato l’acquisto di 14 aeromobili Boeing, nell’ambito della strategia di crescita e modernizzazione della flotta. La proposta prevede un mix di aeromobili Boeing 787-9, Boeing 787-10 Dreamliner e Boeing 737-8, confermando la continuità della compagnia nell’affidarsi ai modelli Boeing per sostenere lo sviluppo delle rotte regionali e di lungo raggio. L’introduzione dei nuovi aeromobili consentirà di aumentare la capacità operativa e supportare l’espansione del network internazionale, rafforzando al tempo stesso il posizionamento del vettore sui mercati chiave. La decisione è stata assunta nel corso dell’Annual General Meeting della compagnia, presieduto da Sheikh Bashir Uddin, Aviation and Tourism Adviser e Chairman del Board di Biman Bangladesh Airlines. Bosra Islam, General Manager (Public Relations) di Biman Bangladesh Airlines, ha dichiarato: “L’introduzione dei nuovi aeromobili è destinata ad ampliare in modo significativo la capacità operativa e il network di rotte di Biman”. Con questo piano, Biman Bangladesh Airlines conferma l’impegno nel rinnovamento della flotta e nella crescita della propria presenza internazionale, puntando su aeromobili di nuova generazione per migliorare efficienza e qualità complessiva del prodotto. In Italia, Biman Bangladesh Airlines è rappresentata da Distal GSA Italia. Claudio Novembrini, Sales & Marketing Manager di Distal GSA Italia, ha commentato: “Per il trade è una notizia molto positiva: investire in flotta significa rafforzare l’affidabilità del prodotto e costruire fiducia nel lungo periodo. È un elemento che consolida la presenza del vettore sui mercati e valorizza la proposta verso i viaggiatori”.

TURKISH AIRLINES FIRMA UN ACCORDO TRIENNALE DI PARTNERSHIP PER IL TURKISH AIRLINES OPEN – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines ha firmato un nuovo accordo triennale di sponsorizzazione principale per il prestigioso torneo di golf Turkish Airlines Open. Il torneo si terrà dal 30 aprile al 3 maggio 2026 ad Antalya, ospitato dal National Golf Club, situato all’interno del Regnum Hotels. Il Turkish Airlines Open, con un montepremi di 2,75 milioni di dollari, è una tappa importante in quanto quinto e ultimo torneo dell’Asian Swing, la prima fase della stagione 2026 del DP World Tour”. Sull’accordo, il CEO di Turkish Airlines, Bilal Eksi ha dichiarato: “Siamo lieti di diventare nuovamente sponsor principale di un evento internazionale prestigioso come il Turkish Airlines Open. Questo torneo non solo mette in risalto il potere unificante dello sport, ma riflette anche con forza la visione della Turchia di diventare un hub globale per lo sport e il turismo. Come Turkish Airlines, rimaniamo fermamente impegnati a sostenere lo sport e gli atleti, contribuendo al valore del marchio del nostro Paese, e siamo lieti di dare nuovamente il benvenuto ad Antalya nel 2026 a ospiti provenienti da tutto il mondo”.

KLM: IMPATTO DELLE CONDIZIONI METEO INVERNALI AD AMSTERDAM SCHIPHOL – KLM informa: “Le code stanno diventando progressivamente più gestibili. Poiché ieri KLM ha cancellato 600 voli per oggi, siamo stati in grado di fornire ai nostri passeggeri chiarimenti in tempo utile. Tutti i viaggiatori i cui voli sono stati cancellati e che non sono ancora a Schiphol sono pregati di non recarsi in aeroporto. Un team di dipendenti KLM, inclusi membri dell’equipaggio e personale d’ufficio, è presente a Schiphol per assistere i passeggeri in attesa. Si consiglia ai passeggeri in attesa di tornare a casa o di trovare un hotel fino alla prenotazione di un nuovo volo. A Schiphol sono in atto misure per i viaggiatori che non hanno un posto dove andare o che non possono lasciare l’aeroporto perché non hanno un visto per i Paesi Bassi. KLM opererà un volo aggiuntivo oggi alle 18:00 per portare i passeggeri a Londra Heathrow. Questo volo è destinato ai passeggeri bloccati a Schiphol e la cui destinazione finale è Londra Heathrow. Più tardi questa sera, l’aereo tornerà da Londra con i passeggeri la cui destinazione finale è Amsterdam. Il volo sarà operato con un Boeing 787-10, che può ospitare 318 passeggeri. I passeggeri interessati sono stati informati”.

TEXTRON AVIATION DIVENTA DOVE 1 PER I 2026 SPECIAL OLYMPICS AIRLIFT – Textron Aviation informa: “Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato che Prent Corporation fungerà da Dove 1 per i 2026 Special Olympics Airlift arrivals, segnando il primo aereo ad atterrare al St. Paul Downtown Airport Holman Field venerdì 19 giugno. Questo storico arrivo lancerà ufficialmente la missione nazionale per trasportare atleti e allenatori agli Special Olympics USA Games in Twin Cities, Minnesota”. “Contribuendo a lanciare questo viaggio per gli atleti, Prent sta inviando un messaggio potente che ogni individuo merita di essere celebrato e supportato”, ha affermato Ron Draper, presidente e CEO di Textron Aviation. “Siamo grati per la loro leadership nel rendere questo momento indimenticabile per gli atleti e le loro famiglie”. “Textron Aviation invita i proprietari e gli operatori di aeromobili ad unirsi a Prent Corporations e diventare Doves venerdì 19 giugno 2026 e sabato 27 giugno 2026. Sin dal suo inizio nel 1987, l’Airlift ha trasportato più di 10.000 atleti e allenatori agli USA Games, grazie alla generosità dei clienti Cessna, Beechcraft e Hawker”, conclude Textron Aviation.