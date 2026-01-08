Cathay inaugura le celebrazioni per l’80°anniversario “80 Years Together”

Cathay informa: “Con l’arrivo del 2026, Cathay è lieta di dare ufficialmente il via alle celebrazioni per il suo 80°anniversario, che segna otto decenni di progressi, dal 1946, per la sua città natale, i suoi dipendenti e i suoi clienti in tutto il mondo. Per inaugurare questo anno importante e onorare la sua tradizione di unire le persone, Cathay organizzerà una serie di eventi speciali, iniziative e attività nel corso del 2026, tutti incentrati su un unico tema “80 Years Together”.­­

Come preludio alle celebrazioni “80 Years Together”, Cathay ha presentato, il 6 gennaio, in occasione di un evento di lancio, una livrea speciale su uno dei suoi aerei passeggeri Airbus A350 a lungo raggio. Abbellita dall’iconico design “lettuce leaf sandwich” della compagnia aerea e con il marchio dell’80° anniversario, la livrea rende omaggio all’amata livrea a strisce verdi e bianche, riecheggiando la storica eredità di Cathay e simboleggiando al contempo la sua continua crescita e il suo progresso. Una seconda livrea “lettuce leaf sandwich” su uno dei Boeing 747 cargo di Cathay sarà presentata nelle prossime settimane”.

Intervenendo all’evento, l’Amministratore Delegato del Gruppo Cathay, Ronald Lam, ha dichiarato: “Oggi non è solo una data importante per Cathay, ma anche un’occasione per festeggiare i nostri ‘80 anni insieme’ con Hong Kong. Guidati dal nostro obiettivo di aiutare le persone a progredire nella vita, Cathay e Hong Kong sono cresciuti insieme negli ultimi otto decenni, sostenendosi a vicenda nei momenti difficili. Da Kai Tak a Chek Lap Kok, che si tratti di studiare all’estero, fare affari, esplorare il mondo, ricongiungersi con la famiglia o consegnare beni essenziali in momenti critici, Cathay è sempre stata al fianco della popolazione di Hong Kong attraverso innumerevoli viaggi e ricordi condivisi.

Guardando al futuro, grazie a investimenti per oltre 100 miliardi di HK$ nella flotta, nei prodotti per la cabina, nelle lounge e nell’innovazione digitale, Cathay continuerà a migliorare l’esperienza dei propri passeggeri, perseguendo la nostra visione rinnovata di diventare il marchio di servizi più amato. Allo stesso tempo, restiamo fermamente impegnati a rafforzare il ruolo di Hong Kong come uno dei principali hub internazionali dell’aviazione.

Con il continuo supporto e incoraggiamento dei nostri dipendenti, dei clienti e dei partner, sono fiducioso che Cathay, in quanto marchio iconico di Hong Kong, volerà verso traguardi ancora più ambiziosi negli anni a venire”.

“Durante l’evento hanno partecipato anche i membri dell’equipaggio di cabina, indossando le uniformi vintage di Cathay Pacific appartenenti a diversi momenti della storia di Cathay, rendendo omaggio alle generazioni di persone che hanno contribuito a definire il servizio distintivo di Cathay. Nel corso del 2026, circa 1.000–2.000 membri dell’equipaggio di cabina e del personale di terra di Cathay indosseranno e mostreranno queste uniformi storiche durante il lavoro, mettendo in luce l’evoluzione del marchio Cathay in pieno stile Cathay.

Inoltre, i passeggeri potranno scoprire una collezione di merchandising attentamente curata, ispirata alle livree speciali e ai design iconici delle diverse epoche della ricca storia di Cathay. La collezione reinterpreta questi elementi nel mondo dell’aviazione, dei viaggi e degli oggetti essenziali per la vita quotidiana.

Nel corso di questo anno celebrativo, Cathay annuncerà molte altre iniziative ed eventi speciali durante il 2026. Per ulteriori informazioni sulle celebrazioni “80 Years Together”, visitare il sito www.cathaypacific.com“, conclude Cathay.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)