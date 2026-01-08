LATAM riceve il suo primo Boeing 787-9 con motori GEnx e accelera il rinnovo della flotta di lungo raggio

LATAM Airlines Group ha annunciato l’ingresso in flotta del suo primo Boeing 787-9 Dreamliner equipaggiato con motori GEnx di GE Aerospace, diventando il primo gruppo aereo a operare questo modello in Sud America.

“L’aeromobile è decollato da Charleston, nella Carolina del Sud (Stati Uniti), verso Santiago del Cile. Verrà integrato nei prossimi giorni nelle operazioni di lungo raggio del Gruppo.

Secondo le informazioni fornite dal costruttore, i motori GEnx consentono una riduzione dei consumi di carburante fino al 15% rispetto alla generazione precedente, oltre a garantire minori emissioni di CO2 e NOx, una significativa riduzione del rumore e livelli superiori di affidabilità e durata”, afferma LATAM Airlines.

“La combinazione del Boeing 787-9 con i motori GEnx rappresenta per noi un passo fondamentale verso un’operatività più efficiente e sostenibile, permettendoci di ridurre consumi ed emissioni e, allo stesso tempo, di acquisire maggiore flessibilità per continuare a crescere e adattarci a mercati e rotte differenti. Questa nuova acquisizione è strategica per rafforzare la nostra rete di lungo raggio e sostenere l’espansione internazionale del Gruppo nei prossimi anni”, ha dichiarato Sebastián Acuto, Director of Fleet and Projects di LATAM Airlines Group.

“L’ingresso del nuovo aeromobile rientra nel piano di crescita e modernizzazione della flotta che, al termine del 2025, contava 371 aerei, grazie all’introduzione di 26 nuovi aeromobili nel corso dell’anno, tutti di ultima generazione. Per il 2026, si prevede l’arrivo di 41 nuovi aeromobili – inclusi i primi Embraer della flotta – e di ulteriori 27 unità nel 2027, tra cui il primo Airbus XLR.

Guardando al 2030, LATAM Airlines stima di integrare oltre 130 nuovi aeromobili di diversi costruttori, ampliando così la propria rete e migliorando l’efficienza sulle rotte di medio e lungo raggio. Grazie a questi investimenti, il Gruppo ipotizza che oltre il 50% della flotta sarà composto da aeromobili di ultima generazione entro la fine del decennio”, conclude LATAM Airlines.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)