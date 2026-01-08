IATA: crescita della air passenger demand a novembre 2025

IATA ha pubblicato i dati sulla global passenger demand per il mese di novembre 2025.

La total demand, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata del 5,7% rispetto a novembre 2024. La total capacity, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 5,4% su base annua. Il load factor si è attestato all’83,7% (+0,3 punti percentuali rispetto a novembre 2024), un livello record per novembre.

La international demand è aumentata del 7,7% rispetto a novembre 2024. La capacità è aumentata del 7,1% su base annua e il load factor è stato pari all’84,0% (+0,4 punti percentuali rispetto a novembre 2024).

La domestic demand è aumentata del 2,7% rispetto a novembre 2024. La capacità è aumentata del 2,7% su base annua. Il load factor è stato pari all’83,2% (invariato rispetto a novembre 2024).

“Novembre 2025 ha registrato una domanda costantemente elevata per gli air travel, con una crescita annua del 5,7%. I load factor hanno raggiunto un nuovo record dell’83,7% nel mese, poiché le compagnie aeree hanno continuato a soddisfare la crescente passenger demand, nonostante i persistenti limiti di capacità derivanti dalle sfide nella aerospace supply chain. Il proposito per il nuovo anno per il settore manifatturiero deve essere quello di aumentare la produzione per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Il backlog di oltre 17.000 ordini di aeromobili raggiunto nel 2025 deve essere ridotto nel 2026”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

La crescita dell’international RPK è stata del 7,7% a novembre su base annua. Anche l’international load factor, all’84,0%, ha raggiunto il massimo storico di novembre. Rispetto a ottobre, la crescita è leggermente diminuita in tutte le regioni tranne l’Africa.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento della domanda del 9,3% su base annua. La capacità è aumentata dell’8,7% su base annua e il load factor è stato pari all’85,8% (+0,5 punti percentuali rispetto a novembre 2024). Le tensioni geopolitiche hanno portato il traffico tra Cina e Giappone a rallentare, raggiungendo per la prima volta nel 2025 una crescita a una sola cifra.

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 6,8% su base annua. La capacità è aumentata del 6,1% su base annua e il load factor è stato pari all’85,6% (+0,5 punti percentuali rispetto a novembre 2024).

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda del 4,0% su base annua. La capacità è aumentata del 4,2% su base annua e il load factor si è attestato all’81,0% (-0,1 punti percentuali rispetto a novembre 2024). Considerando il traffico totale, il Nord America ha registrato 10 mesi consecutivi di calo del load factor su base annua.

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento della domanda del 9,6% su base annua. La capacità è aumentata del 9,2% su base annua e il load factor è stato pari all’81,4% (+0,3 punti percentuali rispetto a novembre 2024).

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 4,4% su base annua. La capacità è aumentata del 4,7% su base annua. Il load factor si è attestato all’83,9% (-0,2 punti percentuali rispetto a novembre 2024).

Le compagnie aeree africane hanno registrato le performance migliori, con un aumento della domanda dell’11,2% su base annua. La capacità è aumentata dell’8,5% su base annua. Il load factor si è attestato al 74,3% (+1,8 punti percentuali rispetto a novembre 2024).

Domestic Passenger Markets

Il domestic RPK è aumentato del 2,7% rispetto a novembre 2024 e il load factor si è mantenuto stabile all’83,2%, grazie a un’espansione della capacità del 2,7%. Brasile e India sono stati i mercati in più rapida crescita. Il traffico domestico statunitense è stato l’unico mercato importante a registrare un calo della domanda, forse a causa dello shutdown governativo.

(Ufficio Stampa IATA)