Turkish Airlines getta le basi per una nuova iniziativa di investimento

Turkish Airlines ha lanciato un’iniziativa di investimento globale che rafforzerà le infrastrutture aeronautiche della Turchia e ne accrescerà ulteriormente il vantaggio competitivo.

“Nell’ambito di questa mossa strategica, definita in linea con la visione 2033 della compagnia di bandiera nazionale, sono state inaugurate otto nuove strutture con un investimento complessivo superiore a 100 miliardi di lire turche in diverse località, principalmente nell’aeroporto di Istanbul, sede della compagnia di bandiera.

Alla cerimonia tenutasi all’aeroporto di Istanbul hanno partecipato Abdulkadir Uraloglu, Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture della Repubblica di Turchia, Prof. Ahmet Bolat, Chairman of the Board ed Executive Committee di Turkish Airlines, alti dirigenti di Turkish Airlines e delle sue controllate, nonché personalità di spicco del settore aeronautico turco”, afferma Turkish Airlines.

Affermando che la Turchia supererà una nuova soglia nel settore dell’aviazione grazie a questi investimenti, Abdulkadir Uraloglu, Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture della Repubblica di Turchia ha dichiarato: “Con una svolta che lascerà il segno nei cieli, aprendo una nuova pagina al vertice dell’aviazione e rafforzando ulteriormente le ali della nostra compagnia di bandiera, inizieremo il 2026 con determinazione e ambizione. Le fondamenta di questi otto progetti che stiamo gettando oggi sono passi importanti verso la magnifica ascesa di Turkish Airlines e il suo obiettivo di diventare la compagnia aerea numero uno al mondo. Con la seconda fase del terminal merci SmartIST in corso, l’area di utilizzo della struttura aumenterà. La capacità di movimentazione delle merci, attualmente pari a 2,2 milioni di tonnellate, salirà a 4,5 milioni di tonnellate, proiettando Turkish Cargo alla leadership globale. Questi progetti rafforzeranno ulteriormente non solo le ali di Turkish Airlines, ma anche quelle dell’economia turca. Nell’ambito di questi importanti investimenti per un totale di 100 miliardi di lire turche, nel 2026 saranno create 26.000 nuove opportunità di lavoro e il nostro ecosistema aeronautico continuerà a crescere”.

Commentando i nuovi investimenti, il Prof. Ahmet Bolat, Chairman of the Board ed Executive Committee di Turkish Airlines, ha dichiarato: “In linea con i nostri obiettivi per il 2033, stiamo sviluppando non solo la nostra flotta, ma anche una solida infrastruttura che ci consentirà di sfruttarla appieno. Questa iniziativa di investimento, che supera i 100 miliardi di lire turche e spazia dalle nostre operazioni di trasporto merci alla nostra capacità di manutenzione tecnica, dai nostri centri di ristorazione alle soluzioni operative integrate, rafforza la nostra competitività globale ed è una prova concreta della nostra visione di rendere la Turchia uno dei principali hub aeronautici mondiali. Questi investimenti, che forniranno 26.000 nuovi posti di lavoro nel 2026, aumenteranno a 36.000 quando tutte le fasi saranno completate. Con questi passi, stiamo costruendo non solo strutture, ma anche un ecosistema per il futuro dell’economia e del settore aeronautico del nostro Paese. Oggi, il contributo della nostra azienda all’economia del nostro Paese è di 65 miliardi di dollari e, quando raggiungeremo i nostri obiettivi per il 2033, questa cifra arriverà a 144 miliardi di dollari”.

“Nell’ambito dei suoi nuovi investimenti, Turkish Airlines sta realizzando i seguenti progetti per mantenere la leadership globale nei settori Cargo, Manutenzione tecnica e Catering:

– Il progetto Turkish Cargo SmartIST Fase 2, che sarà uno dei più grandi centri di trasporto aereo merci al mondo con una capacità annuale di 4,5 milioni di tonnellate, dovrebbe essere completato gradualmente nel periodo 2027-2028.

– La struttura principale di catering di Turkish Airlines, posizionata come uno dei più grandi centri di catering in volo al mondo con una capacità di servire oltre 500.000 passeggeri al giorno, dovrebbe diventare operativa nel periodo 2027-2028.

– Il Turkish Technic Engine Maintenance Center, che sarà completato nel 2027, sarà uno dei più grandi centri di manutenzione di motori aeronautici di nuova generazione in Europa, in grado di fornire assistenza ai motori Rolls Royce Trent XWB-84, Trent XWB-97 e Trent 7000.

– Inoltre, gli hangar aggiuntivi per la manutenzione degli aeromobili che saranno costruiti da Turkish Technic e il cui completamento è previsto entro il 2026 creeranno una capacità di manutenzione simultanea per 12 aeromobili, aumentando la capacità di manutenzione attuale dell’azienda in media del 20%.

– L’E-Commerce Complex, elemento chiave nella visione logistica e di trasformazione digitale, che dovrebbe entrare in servizio entro il 2026, rafforza ulteriormente il ruolo di Turkish Airlines nel commercio globale attraverso Widect, il suo modello operativo di nuova generazione che offre “soluzioni integrate di trasporto merci porta a porta”.

– Il Data Center di Istanbul, che costituirà la spina dorsale digitale della continuità operativa e che dovrebbe diventare operativo nel periodo 2027-2028, porterà la capacità tecnologica dell’azienda a un nuovo livello grazie alla sua infrastruttura ad alta sicurezza e alle avanzate capacità di gestione dei dati, mentre il Centro di addestramento al volo (Fase 1), previsto per il periodo 2026-2027, è al centro degli investimenti in risorse umane, a sostegno della strategia di crescita a lungo termine di Turkish Airlines.

– Il terminal aggiuntivo per il personale di Turkish Airlines, progettato in linea con l’espansione del volume operativo e il cui completamento è previsto entro il 2026, è incluso tra gli investimenti come elemento infrastrutturale complementare che garantisce un flusso logistico senza soluzione di continuità tra i servizi di terra, la manutenzione e le operazioni di volo”, prosegue Turkish Airlines.

“Questi investimenti costituiscono la base di un modello di crescita integrato che promuove la capacità operativa, l’infrastruttura tecnica e le competenze digitali in linea con gli obiettivi di Turkish Airlines per il 2033, ovvero diventare una delle cinque flotte più grandi al mondo in occasione del centenario della compagnia aerea. Gli stessi investimenti costituiscono inoltre la spina dorsale di un ecosistema aeronautico strategico a supporto delle operazioni globali”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)