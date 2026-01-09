Etihad Airways sarà la prima compagnia aerea del Medio Oriente a volare in Lussemburgo

Etihad Airways ha annunciato il lancio dei voli per il Lussemburgo, segnando una pietra miliare storica come prima compagnia aerea del Medio Oriente a servire il Paese.

“Quando i servizi inizieranno, il 29 ottobre 2026, Etihad diventerà anche l’unica compagnia aerea ad offrire voli diretti tra Lussemburgo e Abu Dhabi, creando un nuovo collegamento aereo diretto tra due importanti centri europei e mediorientali.

La nuova rotta riflette la crescente domanda da parte dei viaggiatori di Lussemburgo, Benelux, Francia e Germania per un accesso diretto ad Abu Dhabi. I servizi opereranno per Luxembourg Airport (LUX), fornendo agli ospiti un accesso diretto all’emirato di Abu Dhabi, la vivace capitale degli Emirati Arabi Uniti e porta d’accesso alla cultura araba, all’ospitalità di livello mondiale e al sole tutto l’anno.

I voli opereranno tre volte alla settimana utilizzando l’A321LR all’avanguardia di Etihad, offrendo agli ospiti l’opzione di viaggio diretto più premium tra il Lussemburgo e gli Emirati Arabi Uniti. L’A321LR è dotato dell’acclamata cabina a tre classi della compagnia aerea, comprese le First Suites e i lie-flat Business seats, tutti con accesso diretto al corridoio, offrendo comfort elevato, privacy e la rinomata ospitalità di Etihad in tutto. I sedili Economy di nuova generazione sono dotati di ampio spazio per le gambe, 4K touchscreen TV e accoppiamento Bluetooth, il tutto completato da Wi-Fi ad alta velocità in tutto l’aereo.

Il percorso migliorerà la connettività per business and leisure travellers, rafforzando ulteriormente i legami economici e culturali tra l’UE e gli Emirati Arabi Uniti. Poiché il Lussemburgo funge anche da gateway market per i vicini Francia, Germania e Belgio, il nuovo servizio rafforza la presenza di Etihad in questi mercati europei più ampi”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa rotta storica, resa possibile dal lancio dell’A321LR lo scorso anno. Questo incredibile aereo offre ai nostri ospiti un’esperienza davvero premium, permettendoci di soddisfare mercati che altrimenti potrebbero non essere serviti. Per la prima volta, il Lussemburgo sarà collegato direttamente al Medio Oriente, con Etihad come l’unica compagnia aerea che offre un collegamento diretto con Abu Dhabi. Questo percorso va oltre la semplice connettività: si tratta di costruire nuovi ponti tra l’Europa e gli Emirati Arabi Uniti, sbloccando opportunità di affari, turismo e scambio culturale. I viaggiatori dal Lussemburgo possono aspettarsi un comodo accesso diretto alle attrazioni di livello mondiale di Abu Dhabi, agli hotel di lusso e alle autentiche esperienze arabe, beneficiando al contempo di collegamenti continui attraverso la nostra rete globale”.

“Il nuovo servizio è idealmente programmato per servire sia il mercato business che quello leisure. I viaggiatori d’affari beneficiano di orari convenienti per i corporate travel tra uno dei principali centri finanziari europei e la capitale degli Emirati Arabi Uniti, mentre i passeggeri leisure possono esplorare le rinomate attrazioni di Abu Dhabi, tra cui il nuovo Zayed National Museum and Natural History Museum, nonché l’iconico Louvre Abu Dhabi e la Sheikh Zayed Grand Mosque. Le offerte di intrattenimento di Yas Island, le spiagge incontaminate e i paesaggi desertici dell’emirato con sole tutto l’anno attirano i viaggiatori europei.

Gli ospiti beneficeranno inoltre dell’accesso all’ampio network globale di Etihad, con collegamenti continui attraverso lo Zayed International Airport (AUH) di Abu Dhabi verso un’ampia gamma di paesi, tra cui destinazioni popolari in Thailandia, Singapore, Corea del Sud, Giappone, Indonesia e India.

Allo stesso modo, gli ospiti provenienti da Abu Dhabi e attraverso il network di Etihad potranno scoprire il Granducato del Lussemburgo, un gioiello europeo rinomato per i suoi castelli, il centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, le valli verdeggianti, che fondono il fascino storico con la moderna raffinatezza europea”, prosegue Etihad Airways.

“L’annuncio prosegue la rapida espansione di Etihad, con il Lussemburgo che diventa l’ultima aggiunta al crescente European network della compagnia aerea. I voli sono in vendita da ora”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)