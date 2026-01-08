Le celebrazioni per il centenario di American Airlines prendono il volo

American informa: “Nel 1926, la storia di uno degli airline brands più iconici del mondo iniziò con un volo che trasportava posta da Chicago a St. Louis. 100 anni dopo, la storia di quel volo si è trasformata in un global aviation leader: American Airlines. Anche se c’è molto da festeggiare nel 2026, i clienti inizieranno a vedere i festeggiamenti di American per il traguardo dei 100 anni di volo a partire da oggi”.

“American è orgogliosa di far parte del piccolo gruppo di compagnie aeree che hanno celebrato 100 anni di volo”, ha affermato Robert Isom, American Chief Executive Officer. “Non esiste brand nel settore dell’aviazione più iconico di quello American, costruito su una cultura di innovazione e lungimiranza. Siamo pronti a portare avanti questa eredità nei prossimi 100 anni per i nostri clienti e i membri del nostro team”.

“I viaggiatori dovrebbero preparare le loro macchine fotografiche per catturare una special centennial livery su un Boeing 737 alla fine di questo mese. Questo aereo, che costituisce una delle colonne portanti del domestic and short-haul international network leader del settore di American, rende omaggio al passato guardando al futuro dei viaggi.

Verso la coda dell’aereo, i silver infinity rings, indicati come American centennial pattern, rappresentano un sottile cenno al focus in avanti della compagnia aerea e alle infinite possibilità.

I viaggiatori inizieranno inoltre a vedere l’airline centennial logo in vari punti del loro viaggio, dal processo di prenotazione online agli aeroporti e in volo.

Questo centennial logo – un blend perfetto del brand American con il simbolo dell’infinito per rappresentare l’eredità duratura di American e il legame con i suoi clienti – sarà presente sui canali digitali della compagnia aerea, tra cui aa.com, i canali social media, gli inflight entertainment screens e il merchandise, compresi gli airlpane models con la centennial livery. Inoltre, la compagnia aerea applicherà una speciale decal con il logo sulla sua flotta di oltre 1.500 aerei, celebrando il centenario di American con ogni volo”, prosegue American.

“Per tutto il 2026, American celebrerà con attenzione il suo centenario con clienti e membri del team. I viaggiatori possono aspettarsi iniziative speciali per il centenario, tra cui amenity kits, pigiami, offerte di pasti a bordo e altre delizie a tempo limitato che prenderanno il volo quest’anno.

American ha lanciato uno special website per rendere omaggio alla ricca storia della compagnia aerea. A partire da oggi, si può visitare aa.com/american100 per saperne di più sui primi 100 anni di American, leggere le storie dei membri del team e acquistare Centennial merchandise.

Per tutto il 2026, la storia di innovazione, connessione, customer experience, teamwork e lealtà di American sarà illustrata ai clienti, mostrando come la compagnia aerea si è evoluta e ha perseverato negli ultimi 100 anni.

Nel 1926, un Robertson Aircraft Corporation DH-4 decollò da Chicago diretto a St. Louis con la posta al seguito. Con quel volo furono gettate le radici della moderna American. Da quel primo volo al lancio dell’industry-leading AAdvantage® program della compagnia aerea e della prima airport lounge al mondo, fino alla futura travel experience con i Flagship Suite® seats, si può scoprire la storia e l’eredità di American con un clic: https://www.aa.com/american100“, continua American.

“I nuovi Citi® / AAdvantage® Mastercard® cardmembers ora hanno la possibilità di portare un pezzo di storia nei loro portafogli.

Per celebrare il traguardo del centenario di American, a partire da oggi per un periodo limitato, tutte le Citi® / AAdvantage® Platinum Select® World Elite Mastercard®, Citi® / AAdvantage® Globe™ Mastercard® e Citi® / AAdvantage® Executive World Elite Mastercard® credit cards nuove e ristampate presenteranno un esclusivo design commemorativo che mostra il logo del centenario di American.

Che si trovi nel portafoglio di un cliente o voli sopra le nuvole sull’aereo di American, il logo del centenario dimostra l’impegno della compagnia aerea a continuare ad andare sempre avanti”, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)