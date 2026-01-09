Il Tecnam P2012 riceve la Type Validation in Ecuador

Tecnam Aircraft annuncia che la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) della Repubblica dell’Ecuador ha ufficialmente convalidato il Type Certificate dell’intera serie di velivoli P2012.

“Questa approvazione completa riguarda il P2012 Traveller (motorizzato con motori Lycoming TEO-540 o Continental GTSIO-520-S), il P2012 STOL (motorizzato con motori Continental GTSIO-520-S) e il P2012 Sentinel SMP (motorizzato con motori Lycoming TEO-540 o Continental GTSIO-520-S), consentendo l’immediata entrata in servizio di tutte le varianti nel Paese con immatricolazione locale.

Questo traguardo normativo segue lo storico arrivo del primo P2012 Traveller in Ecuador nel luglio 2025, consegnato a Transair Leasing, rivenditore ufficiale di Tecnam per Ecuador, Colombia, Perù e Panama”, afferma Tecnam.

“Mentre quella consegna iniziale ha segnato l’ingresso del P2012 nella regione, questa validazione completa, che include multi-mission capabilities for Passengers, Cargo, Medevac / Air Ambulance, Combi, Skydiving and Special Mission Platform, consente ora a compagnie aeree, proprietari privati, operatori ed enti governativi di scegliere la configurazione più adatta alla loro missione, che si tratti di high-altitude connectivity o di operazioni da piste di atterraggio estremamente corte e non preparate.

La validazione delle engines (Lycoming and Continental) and wings (Traveller and STOL) configurations è strategicamente vitale per la geografia diversificata dell’Ecuador, offrendo una scelta flessibile riguardo le performance, garantendo sempre twin engine safety, state of the art avionics, comfort ineguagliabile, Short Take-Off and Landing capabilities, perfette per accedere alle piste di atterraggio più remote e impegnative dell’Ecuador, dall’Amazzonia e dalla regione andina fino al collegamento costiero dell’Ecuador e alle isole delle Galápagos”, prosegue Tecnam.

“Siamo lieti di ricevere questa convalida ad ampio raggio dalla DGAC”, ha dichiarato Francesco Sferra, Tecnam P2012 – Special Mission Platforms Sales & Business Development Manager. “L’Ecuador presenta un ambiente operativo unico e variegato, in cui l’offerta di varianti e capacità multi-missione di Tecnam copre ogni aspetto. Con la convalida dell’intera famiglia P2012, sia nella versione Lycoming che in quella Continental, le autorità ecuadoriane hanno dato agli operatori locali, alle compagnie aeree e ai proprietari la possibilità di scegliere lo strumento perfetto per la loro missione, garantendo una connettività sicura, moderna e redditizia”.

Diego Ribadeneira, Director of Transair Leasing, Tecnam exclusive dealer for Ecuador, ha commentato l’importanza di questa approvazione: “Questa convalida è la chiave che aspettavamo per sbloccare appieno il potenziale del mercato ecuadoriano. Da quando abbiamo ricevuto il nostro primo P2012 demonstrator a luglio, abbiamo riscontrato un enorme interesse da parte di operatori locali e proprietari privati. Ora, con la possibilità di offrire l’intera gamma – dal Traveller al Sentinel SMP, fino alla robusta versione STOL – possiamo fornire una soluzione su misura per ogni profilo di missione nel Paese. Che si tratti di collegare le Ande, di volare su un collegamento interinsulare o di atterrare su short jungle strips, la linea P2012 è ora pronta a servire l’Ecuador”.

