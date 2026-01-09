easyJet: entro l’estate anche gli ultimi A320ceo saranno dotati di sharklets per il risparmio di carburante

easyJet ha annunciato il retrofit di tutti i suoi ultimi aeromobili Airbus A320ceo (ulteriori sette in totale) con le “sharklets” di Airbus: un’iniziativa chiave che porterà ulteriori benefici in termini di fuel efficiency, riduzione delle emissioni di carbonio e risparmi sui costi per la flotta.

“Il programma di aggiornamento, già avviato in collaborazione con Airbus, si concluderà entro l’estate 2026 (il primo aeromobile è già stato aggiornato; il programma è iniziato nell’ottobre 2025 e altri sei saranno aggiornati nel 2026, con completamento previsto entro l’estate 2026).

Le sharklets sono dispositivi aerodinamici applicati alle estremità alari che riducono il consumo di carburante aumentando l’apertura alare effettiva e minimizzando la resistenza indotta dalla portanza fino al 4%. Una volta completato l’aggiornamento, questi aeromobili garantiranno un risparmio aggiuntivo di 2.156 tonnellate di carburante all’anno sull’intera flotta easyJet, pari a una riduzione di quasi 7.000 tonnellate di CO2 ogni anno.

Questi dispositivi più efficienti sostituiranno le originali wing tip fences, aumentando l’autonomia di volo fino a 100 miglia nautiche. Dopo l’installazione delle sharklets, ogni aeromobile potrà inoltre ospitare sei posti aggiuntivi, migliorando ulteriormente l’efficienza operativa.

Gli aeromobili coinvolti operano attualmente presso le principali basi easyJet, tra cui Londra Gatwick, Lisbona, Berlino e Milano Malpensa“, afferma easyJet.

David Morgan, Chief Operating Officer di easyJet, ha commentato: “Il retrofit dei nostri A320ceo con le sharklets rappresenta un altro piccolo ma importante passo nella nostra missione di operare nel modo più efficiente possibile. Questi aggiornamenti garantiscono una riduzione immediata del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio e fanno parte delle numerose soluzioni innovative che stiamo adottando per migliorare la nostra efficienza e ridurre il nostro impatto”.

“Dal lancio della sua roadmap nel 2022 e dall’annuncio dell’obiettivo di ridurre e decarbonizzare il proprio impatto ambientale, easyJet ha continuato a investire in efficienza operativa e tecnologie che riducono l’impatto sia in volo che a terra.

easyJet resta così sulla buona strada per raggiungere l’ambizioso obiettivo di ridurre del 35% l’intensità delle emissioni di carbonio entro il 2035 e, a testimonianza dei progressi compiuti, è stata recentemente riconosciuta come la compagnia aerea con il miglior rating a livello globale da Sustainalytics per la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), ottenendo un punteggio leader di settore pari a 18,0″, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: easyJet)