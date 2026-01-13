Emirates lancia i voli per Helsinki, Finlandia

Emirates lancerà un volo giornaliero tra Helsinki e Dubai dal 1° ottobre 2026, espandendo la sua presenza nei Paesi nordici.

“Il nuovo servizio introduce l’unico collegamento diretto, attivo tutto l’anno, tra la Finlandia e gli Emirati Arabi Uniti, aprendo nuove opportunità sia per i viaggiatori internazionali, sia per quelli business. Il servizio sarà operato con il nuovo modello di aeromobile Emirates, l’A350, che porterà in Finlandia i suoi ultimi prodotti e l’acclamata cabina Premium Economy, già dal volo inaugurale.

Il volo Emirates EK167 partirà da Dubai alle 08:45, arrivando a Helsinki alle 14:55; il volo di ritorno, EK168, partirà da Helsinki alle 16:45, atterrando a Dubai alle 00:20 del giorno successivo.

L’orario dei voli è stato ottimizzato per garantire coincidenze fluide, offrendo un comodo accesso da e per le principali destinazioni dell’Asia orientale e sud-orientale come Bangkok, Phuket, Bali, Kuala Lumpur, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Seoul, Tokyo, Pechino, Shanghai, Singapore e Taipei; una connettività completa in tutta l’Asia occidentale e le principali destinazioni dell’Oceano Indiano; destinazioni africane tra cui Il Cairo, Città del Capo e Johannesburg; i principali hub in Medio Oriente e nel GCC, tra cui Damman, Riyadh, Muscat e Kuwait City; tutte e cinque le città australiane della rete Emirates, oltre a collegamenti da Auckland e Christchurch in Nuova Zelanda”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “La rotta Dubai-Helsinki rappresenta un’entusiasmante espansione della nostra rete globale. C’è già una forte domanda tra Helsinki e Dubai, con i viaggiatori che si collegano attraverso i nostri altri gateway nordici, quindi l’introduzione di una connettività diretta tutto l’anno è un naturale passo avanti, rendendo il volo fluido e senza scali, introducendo al contempo sul mercato più opzioni di viaggio premium. Oltre a soddisfare al meglio la domanda attuale, vediamo il potenziale per attrarre viaggiatori che in precedenza potrebbero aver optato per collegamenti alternativi, espandendo il mercato complessivo e creando opportunità per più persone di scoprire le destinazioni che hanno da offrire.

Essendo una delle destinazioni più richieste al mondo, la Finlandia offre una combinazione unica di innovazione, natura e cultura, aprendo nuove opportunità per il turismo, il commercio e gli affari con gli Emirati Arabi Uniti e oltre. Per soddisfare al meglio i viaggi a lungo raggio, utilizzeremo l’A350, offrendo un’esperienza passeggeri premium e un comfort elevato in ogni classe di cabina. Ringraziamo il governo finlandese per la collaborazione e il supporto nella realizzazione di questa rotta e non vediamo l’ora di accogliere presto i passeggeri a bordo”.

“Il turismo rimane un pilastro fondamentale dell’economia del Paese, con Visit Finland che ha registrato 5 milioni di turisti internazionali negli ultimi anni. La nuova rotta di Emirates offrirà collegamenti da oltre 150 punti della sua rete globale, inclusi punti chiave in Australia, Africa, Asia e Medio Oriente, dove la domanda di viaggi comodi e convenienti per Helsinki continua a crescere.

Nominata una delle destinazioni imperdibili da Lonely Planet per il 2026, la Finlandia offre esperienze per tutto l’anno, dalle avventure artiche sotto l’aurora boreale all’iconico fenomeno del sole di mezzanotte in estate. La natura è al centro dell’offerta turistica finlandese, con 41 parchi nazionali e riserve naturali che proteggono le verdi foreste finlandesi, le isole baltiche, le alture artiche e i laghi blu incontaminati. I visitatori possono anche incontrare animali selvatici rari, tra cui renne, lupi, orsi, linci e la foca dagli anelli del Saimaa, presente solo sul lago Saimaa.

Per l’ottavo anno consecutivo, la Finlandia si è classificata come il paese più felice del mondo, uno spirito che si riflette nella capitale, Helsinki. Unendo la vita urbana alla facilità di accesso alla natura, la città è una destinazione ideale per viaggi d’affari e di piacere. Nota come la patria della sauna, offre ai visitatori un’autentica visione della cultura e del benessere finlandese. Dal suo vivace panorama e design, al fiorente panorama culinario, ai suoi tranquilli laghi e foreste a pochi minuti dal centro città, Helsinki ha qualcosa da scoprire per ogni viaggiatore.

Oltre al turismo, gli Emirati Arabi Uniti e la Finlandia hanno instaurato solide relazioni bilaterali, sostenute da interessi comuni in materia di energie rinnovabili, intelligenza artificiale e trasformazione digitale, tecnologia avanzata, istruzione, spazio e sviluppo sostenibile. Gli scambi commerciali tra le due nazioni continuano a crescere e il nuovo servizio di Emirates offrirà ulteriori opportunità per le aziende finlandesi di connettersi con gli Emirati Arabi Uniti e i mercati globali, tramite Emirates SkyCargo. In qualità di uno dei principali centri europei di produzione di tecnologie avanzate e di legname, la compagnia aerea prevede di trasportare merci chiave come prodotti farmaceutici, elettronica, macchinari, prodotti deperibili e beni di alto valore tramite le 16 tonnellate di bellyhold capacity”, prosegue Emirates.

“La rotta Dubai-Helsinki sarà servita dall’A350 di Emirates, l’ultimo modello di aeromobile ad aggiungersi alla all-widebody fleet della compagnia aerea. L’A350 è l’aeromobile widebody di grandi dimensioni più efficiente in termini di consumo di carburante attualmente in servizio commerciale e offre anche la cabina a doppio corridoio più silenziosa di qualsiasi altro aeromobile. Con una capienza di 298 passeggeri in tre spaziose cabine – Business, Premium Economy ed Economy – l’A350 porta in Finlandia, fin dal lancio, i più recenti prodotti e servizi di Emirates di livello mondiale, con cabine luminose e ariose e le più recenti tecnologie. I passeggeri possono gustare menù a più portate di ispirazione regionale, sviluppati da un team di chef pluripremiati, accompagnati da un’ampia selezione di bevande premium, e sintonizzarsi su oltre 6.500 canali di intrattenimento globale in varie lingue su ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo di Emirates“, conclude Emirates.

