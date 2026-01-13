Ryanair lancia l’operativo per l’estate 2026 a Perugia

Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato l’operativo per l’estate 2026 presso l’Aeroporto di Perugia con 10 rotte da/per Barcellona, Brindisi, Cagliari, Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Malta, Bucarest, Palermo e Londra Stansted, per un totale di 80 voli settimanali. Ryanair, che opera da/per Perugia da 19 anni con oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio delle operazioni, continua a supportare lo sviluppo e la crescita, generando connettività tutto l’anno e turismo per Perugia e l’intera regione”.

“Per celebrare il lancio dell’operativo Ryanair per l’estate 2026 a Perugia, la compagnia aerea ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da €29,99 per viaggiare durante l’estate 2026, disponibile solo su Ryanair.com (da prenotare entro il 20 gennaio, soggetto a disponibilità)”, prosegue Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, ha detto: “In qualità di compagnia aerea n. 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo per l’estate 2026 a Perugia, che dimostra il continuo impegno della compagnia aerea nei confronti di Perugia e della regione Umbria. Per incrementare ulteriormente il traffico e il turismo in Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, sbloccando una crescita trasformativa di Ryanair. Se l’addizionale comunale venisse abolita in tutte le Regioni, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, portando il traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 15.000 nuovi posti di lavoro nelle Regioni italiane”.

Umberto Solimeno, Direttore Generale dell’Aeroporto dell’Umbria, ha detto: “Il consolidato rapporto tra Ryanair e l’aeroporto dell’Umbria si rafforza ulteriormente con una programmazione estiva 2026 di assoluto rilievo. Oltre alla conferma dell’intero network, gli incrementi di frequenze su alcune destinazioni rappresentano un elemento concreto di crescita, in grado di offrire servizi aggiuntivi ai passeggeri e di generare nuovo traffico. Una programmazione che testimonia la fiducia del vettore nel nostro scalo e nel potenziale del territorio, contribuendo allo sviluppo della connettività e dell’attrattività dell’Umbria e del Centro Italia”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)