Nuova collaborazione di Lufthansa Group con Starlink: high-speed internet su tutte le flotte e su tutte le compagnie aeree

Lufthansa Group continua a investire nella sua esperienza cliente premium e doterà tutti i circa 850 aeromobili del Gruppo di accesso a Internet a banda larga ad alta velocità a partire dal 2026, sia nella flotta esistente che su tutti i nuovi aeromobili. Partner per questo aggiornamento completo è il fornitore leader Starlink, che offre oggi la connessione Internet in volo più veloce del settore. Il sistema si basa sulla tecnologia satellitare e consente l’accesso a Internet in volo proprio come a terra.

“Una larghezza di banda e una velocità maggiori consentiranno lo streaming, il lavoro basato su cloud e altre applicazioni ad alta velocità durante i voli futuri. Il nuovo servizio Internet sarà gratuito per tutti gli status customers e i Travel ID users, in tutte le classi di viaggio. Questo rende Lufthansa Group il più grande airline group in Europa che effettuerà l’upgrade della propria flotta con uno state-of-the-art broadband internet: nessun’altra compagnia aerea equipaggerà così tanti aeromobili con la tecnologia Starlink.

La collaborazione rientra negli ingenti investimenti di Lufthansa Group in nuovi aeromobili e innovazioni di prodotti e servizi premium lungo l’intera catena del viaggio”, afferma Lufthansa Group.

“Nell’anno del nostro anniversario, in cui celebriamo il centenario di Lufthansa, abbiamo deciso di introdurre una nuova high-speed internet solution di Starlink per tutte le nostre compagnie aeree. Lufthansa Group compie un ulteriore passo avanti e pone una pietra miliare fondamentale per l’esperienza di viaggio premium dei nostri clienti. La connettività a bordo gioca oggi un ruolo importante e con Starlink investiamo non solo nel miglior prodotto sul mercato, ma anche nella soddisfazione dei nostri passeggeri”, ha dichiarato Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group.

“L’introduzione graduale di Starlink a bordo degli aeromobili di Lufthansa Group inizierà già nella seconda metà del 2026. Entro il 2029, l’intera flotta sarà dotata della nuova offerta di connettività. Ulteriori dettagli saranno annunciati nel corso dell’anno”, conclude Lufthansa Group.

Starlink high-speed internet per i passeggeri SWISS

SWISS sta aggiornando la sua flotta con high-speed internet by Starlink, nell’ambito di un programma pilota di Lufthansa Group. L’obiettivo è migliorare ulteriormente l’accesso a Internet a bordo per consentire ai passeggeri di navigare più velocemente e, in futuro, gratuitamente.

“Nell’ambito di un programma pilota di Lufthansa Group, SWISS aggiornerà la sua flotta a corto e lungo raggio con Internet ad alta velocità Starlink. Per molti viaggiatori, una connessione Internet affidabile a bordo è sempre più importante. Starlink porterà il fast, satellite-based internet on board, ampliando significativamente la nostra offerta digitale di bordo. Grazie alla maggiore larghezza di banda e velocità, il lavoro basato su cloud e altre applicazioni ad alta velocità diventeranno il nuovo standard in volo”, afferma SWISS.

“Questo passo migliorerà ulteriormente l’esperienza di viaggio Premium a bordo dei voli SWISS nel lungo termine. Il servizio sarà gratuito per tutti gli status customers e i Travel ID users, in tutte le classi di viaggio. L’equipaggiamento della flotta richiederà del tempo, poiché gli aeromobili saranno aggiornati mentre sono ancora in servizio. L’intera flotta di Lufthansa Group dovrebbe essere dotata del nuovo servizio Internet entro la fine del 2029. La data esatta in cui le nuove funzionalità saranno disponibili sugli aeromobili SWISS è ancora in fase di pianificazione. Ulteriori informazioni saranno fornite nel corso del 2026″, conclude SWISS.

Brussels Airlines e Lufthansa Group lanceranno il free high-speed Wi-Fi in collaborazione con Starlink

Brussels Airlines inizierà a implementare la connettività Wi-Fi su tutta la sua flotta. In qualità di membro di Lufthansa Group, Brussels Airlines beneficerà di un accordo tra Lufthansa Group e Starlink. Il primo aereo dotato di Wi-Fi gratuito e ad alta velocità entrerà a far parte della flotta di Lufthansa Group nel corso del 2026.

“Anche Brussels Airlines trarrà vantaggio da questa partnership e inizierà a implementare il Wi-Fi su tutta la flotta. Un primo gruppo di Airbus A320 riceverà presto le modifiche necessarie per offrire il Wi-Fi a bordo. La flotta a lungo raggio seguirà in una seconda fase”, afferma Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Swiss International Air Lines – Brussels Airlines – Photo Credits: Lufthansa Group)