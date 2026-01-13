Aviation Capital Group ordina 50 Boeing 737 MAX

Boeing e Aviation Capital Group LLC (ACG) hanno annunciato oggi che l’airplane lessor ha piazzato un nuovo ordine per 50 737 MAX, inclusi 25 737-8 e 25 737-10.

“Questo ordine per ulteriori velivoli 737 MAX accresce il valore strategico del portafoglio ordini di ACG, supporta un pilastro fondamentale della nostra strategia di crescita e rafforza il nostro impegno verso le più recenti tecnologie aeronautiche a basso consumo di carburante”, ha dichiarato Thomas Baker, chief executive officer and President of ACG. “Siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti globali un flusso continuo di consegne di 737 MAX dal 2026 al 2033 per supportare la loro crescita, nonché la versatilità delle varianti 737-8 e 737-10”.

“L’acquisizione di 50 jets aggiuntivi porta il portafoglio ordini per il Boeing 737 MAX di ACG a 121, inclusi 50 ordini fermi per il 737-10. Con questo acquisto, ACG detiene il più ampio portafoglio ordini per il 737-10 tra tutti i lessors”, afferma Boeing.

“L’ampliamento dell’ordine di ACG per il 737-10 riflette la forte fiducia nell’aereo e la sua attrattiva per i clienti del lessorin tutto il mondo”, ha dichiarato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Con questo ulteriore ordine, ACG continua a essere un partner consolidato e stimato per il programma 737 MAX e non vediamo l’ora di approfondire questo rapporto nei prossimi anni, con la consegna dei primi 737-10”.

“La famiglia 737 MAX offre alle compagnie aeree efficienza e flessibilità di rotta per i viaggi a corto e medio raggio, rendendola una risorsa preziosa per gli airplane lessors. I lessors hanno finora ordinato quasi 1.300 737 MAX, che rappresentano un quinto del portafoglio ordini totale per il 737 MAX.

Aviation Capital Group è uno dei principali premier full-service aircraft asset managers al mondo, con circa 470 aeromobili di proprietà, gestiti e impegnati al 30 settembre 2025, dati in leasing a circa 90 compagnie aeree in circa 50 paesi. È specializzata nel leasing di aeromobili commerciali e fornisce aircraft asset management services and aircraft financing solutions a terze parti. ACG è stata fondata nel 1989 ed è una consociata interamente controllata da Tokyo Century Corporation”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)