News Brevi – 14.01.2026

GIORNATA CONCLUSIVA CONVEGNO ENAC- LUISS: IL BENESSERE DEI PET NEL TRASPORTO AEREO – L’Enac informa: “Il benessere dei PET che viaggiano in aereo è il focus della seconda giornata del convegno Luiss – Enac “La tutela del passeggero e degli animali domestici nel trasporto aereo” che si è concluso oggi, 14 gennaio, a Roma, nell’ambito del Master in Diritto e Regolazione del Trasporto Aereo della Luiss School of Law e dell’Osservatorio sul trasporto aereo “Antonio Catricalà”. I saluti istituzionali e il coordinamento dei lavori sono stati affidati al Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna che ha messo in risalto il lavoro tecnico e regolatorio svolto dall’Ente in ambito nazionale e internazionale, portando la proposta Enac anche a livello ICAO, per promuovere il trasporto aereo dei PET nel pieno rispetto della safety: non solo un progresso di civiltà e una nuova esigenza sociale, ma anche un potenziale generatore di ricavi per le compagnie aeree. Dopo le relazioni tecniche del Direttore Centrale Enac Carmela Tripaldi e del VDC Salvatore Mineo e un’analisi giuridico-costituzionale del docente della Link Campus University Patrizio Ivo D’Andrea, si è svolta la tavola rotonda dedicata al benessere animale. Relatori, il Direttore Centrale Enac Gianluca Lo Bianco, il Chief Innovation ITA Airways Francesco Presicce, l’AD di Aeroitalia Gaetano Intrieri e il Presidente di Aeroporti di Roma S.p.A. Vincenzo Nunziata. A curare le conclusioni del convegno, i Sen. Michaela Biancofiore e Manfredi Potenti e il Presidente Enac Pierluigi Di Palma. La Sen. Biancofiore ha sottolineato come l’animale domestico, autentico compagno di vita, non sia più considerato quale “oggetto” ma “soggetto di diritto”. Il Sen. Potenti ha evidenziato il ruolo del legislatore, chiamato a rispondere alle nuove esigenze sociali trasformandole in dettati normativi”. “Il Presidente Di Palma, anche in veste di Presidente dell’Osservatorio e Direttore del Master, ha ribadito l’importanza di questo momento di sintesi, annunciando che Aeroitalia sarà il primo vettore mondiale a introdurre voli per il trasporto dei PET. Un primato internazionale e una svolta di civiltà promossi da Enac e garantiti anche grazie al supporto del Governo e del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini”, conclude l’Enac.

UNITED: I CLIENTI POSSONO ORA PREORDINARE FRESH MEALS IN ECONOMY – United informa: “I clienti United possono ora ordinare fresh, United Economy meals, come hamburger e panini, prima del volo, tramite il sito web e l’app mobile della compagnia aerea. Questa modifica punta a offrire ai clienti una maggiore scelta e a garantire che ricevano i pasti desiderati, contribuendo al contempo a rendere più efficiente il servizio di catering della compagnia aerea e a sostenere gli sforzi per ridurre gli sprechi alimentari. Gli United Economy meal preorders sono disponibili sui voli di oltre 1.900 miglia all’interno di Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi e, a partire dal 1° marzo, i preordini saranno l’unico modo per acquistare piatti freschi per i clienti che viaggiano in classe Economy. La Economy class di United continuerà a offrire i suoi esclusivi signature snack boxes, packaged snacks and beverages da acquistare a bordo. Oltre a garantire ai clienti i pasti desiderati e a migliorare l’efficienza del catering, la possibilità di prenotare i pasti dovrebbe contribuire agli sforzi di United per ridurre gli sprechi alimentari, contribuendo a ridurre al minimo i prodotti freschi al dettaglio non consumati. Si prevede che questo approccio eviterà che oltre 45.000 kg di cibo inutilizzato finiscano nelle discariche ogni anno. United prevede di aggiungere additional fresh meal choices al preorder menu quest’estate, tra cui insalate di alta qualità, panini gourmet e wrap, con un’estensione delle preorder exclusive premium beverage options prevista entro la fine dell’anno. United ha introdotto per la prima volta il preorder nell’app United per le cabine premium nel 2021 e ha registrato un aumento di quasi il 40% dei punteggi di soddisfazione dei clienti per i voli domestici”. “Continuiamo a investire in miglioramenti significativi al nostro programma di ristorazione a bordo, concentrandoci su qualità, coerenza e possibilità di scelta per i clienti”, ha dichiarato Aaron McMillan, Managing Director of Hospitality Programs at United. “Preordinare è una vittoria per tutti: i clienti salgono a bordo sapendo che riceveranno il pasto che desiderano, i nostri catering partners sanno esattamente quanto cibo preparare per ogni volo e questo aiuta le nostre operazioni a funzionare ancora meglio e a ridurre gli sprechi alimentari”. “I clienti possono prenotare in anticipo sia i prodotti freschi del Bistro on Board che quelli al dettaglio tramite l’app mobile o su united.com, a partire da cinque giorni e fino a 24 ore prima della partenza. I clienti possono consultare le opzioni disponibili nella online Trips section e gli utenti dell’app United riceveranno una notifica quando saranno aperte le prenotazioni per il loro volo. Oltre agli esclusivi snack box, il menu di gennaio include una varietà di opzioni fresche e saporite, tra cui Steakhouse Burger, Tacos Al Pastor, Fresh Cheese & Fruit Tray, Everything Bagel Dots e altro ancora. Per maggiori informazioni, visitare united.com“, conclude United.

PRIMA GIORNATA DEL CONVEGNO ENAC-LUISS “LA TUTELA DEL PASSEGGERO E DEGLI ANIMALI DOMESTICI NEL TRASPORTO AEREO” – Il 13 gennaio si è svolta la prima giornata del convegno Luiss – Enac “La tutela del passeggero e degli animali domestici nel trasporto aereo”, organizzato a Roma nell’ambito del Master in Diritto e Regolazione del Trasporto Aereo della Luiss School of Law e dell’Osservatorio sul trasporto aereo “Antonio Catricalà”. “Saluti istituzionali del Dean Luiss School of Law Aristide Police che ha richiamato la sinergia interistituzionale quale elemento chiave per garantire positive e concrete ricadute sulla collettività, e del Presidente dell’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, Maurizio Borgo, con un intervento sul superamento delle barriere culturali, necessario per passare da un’ottica di protezione a un’ottica di promozione delle persone con disabilità. In apertura, il discorso del Presidente Enac Pierluigi Di Palma, anche in qualità di Presidente dell’Osservatorio e Direttore del Master. Nel ringraziare la Luiss per la significativa occasione di raccordo, il Presidente ha posto l’accento sull’importanza del dibattito accademico nell’accompagnare l’evoluzione del trasporto aereo, materia che aspira ad avere una cattedra specifica e autonoma all’interno del mondo universitario, cosa che oggi non c’è ancora perché è all’interno, in maniera generica, del diritto della navigazione. Puntando sulla centralità del passeggero, in particolare dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta (PRM), e sulla qualità dei servizi aeroportuali, Enac ha favorito lo straordinario sviluppo del comparto aereo nazionale. Includendo, oggi, tra le tutele dei passeggeri, anche il benessere dei PET, l’Ente apre a un’innovazione culturale che consolida il ruolo guida dell’Italia nel sistema del trasporto aereo internazionale”, afferma l’Enac. “I lavori sono proseguiti con una tavola rotonda sulle più recenti iniziative a tutela dei passeggeri con disabilità, avviata e coordinata dal Vice Direttore Generale dell’Enac Fabio Nicolai, e con un workshop dedicato ai progetti dell’Ente mirati a potenziare l’accessibilità e l’inclusione del settore aereo. Il convegno ha ospitato, tra gli altri, i contributi di AdR Assistance, IATA, ITA Airways, Air Dolomiti, Sogaer, del Ministero per le disabilità e di importanti realtà associative del settore”, conclude l’Enac.

RYANAIR RIDUCE IL TRAFFICO A BRUSSELS DI 1M NEL 2026 E DI 1M NEL 2027 – Ryanair informa: “Ryanair ha rivisto i suoi Brussels 2026 schedules riducendo il numero di posti offerti a Charleroi di 1,1 milioni nel 2026, con un ulteriore taglio di 1,1 milioni di posti previsto nel 2027, mentre il Charleroi City Council annuncia l’introduzione di una tassa di 3 euro a passeggero in partenza da Charleroi da aprile 2026 e il governo belga annuncia un aumento di 5 volte delle pax taxes, da 2 euro da gennaio 2025 a 10 euro a gennaio 2027. Questi aumenti delle tasse sono insensati, dato che altri paesi dell’EU, tra cui Svezia, Slovacchia, Ungheria, Italia e Albania, hanno abolito le tasse sull’aviazione per aumentare il traffico, il turismo e l’occupazione. Gli aumenti delle tasse in Belgio ora dirotteranno traffico e posti di lavoro verso altri paesi dell’EU più competitivi. Ryanair, con 11,6 milioni di passeggeri trasportati da/per il Belgio nel 2025, ridurrà questa cifra a 10,6 milioni nel 2026 (se il Charleroi Council andrà avanti con il suo piano fiscale di 3 euro) e ridurrà ulteriormente a 9,6 milioni di passeggeri nel 2027, se il governo belga non annullerà questo aumento delle pax taxes”. Il Ryanair CEO, Michael O’Leary, ha dichiarato: “Queste tasse hanno fallito e hanno danneggiato i viaggi aerei e il turismo in molti paesi dell’EU, motivo per cui vengono abolite. Aumentare le tasse porterà a meno voli, meno passeggeri, meno turismo e costerà migliaia di posti di lavoro sia negli aeroporti di Zaventem che di Charleroi. La soluzione a questa sfida è semplice: eliminare queste dannose tasse sull’aviazione (come hanno fatto molti altri Stati dell’EU) e consentire a Ryanair di continuare a crescere, soprattutto a Charleroi, dove negli ultimi 20 anni è diventata la più grande compagnia aerea del Belgio”.

GESAC: LABORATIORI DI SCRUTTURA CREATIVA NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “PROGETTI IN VOLO” – GESAC informa: “Appuntamento all’Istituto Comprensivo Savio Alfieri di Secondigliano con lo scrittore Maurizio de Giovanni, testimonial del laboratorio di scrittura creativa promosso da GESAC e condotto dal docente Giuseppe Pompameo. L’incontro, arricchito dalla partecipazione della dirigente scolastica Marianna Guarino e dell’amministratore delegato di GESAC Roberto Barbieri, ha rappresentato un momento di grande valore formativo ed emotivo per i ragazzi, che hanno potuto confrontarsi direttamente con uno degli scrittori italiani più amati. Gli studenti hanno dialogato, posto domande, condiviso curiosità, sogni e riflessioni sull’importanza della lettura come esercizio quotidiano della mente e della scrittura come strumento per conoscersi e dare forma alle emozioni. Il laboratorio, avviato nel mese di novembre e in programma fino a febbraio, prevede 12 incontri settimanali pomeridiani che coinvolgono 25 alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Un percorso strutturato per avvicinare i ragazzi in modo consapevole alla lettura e alla scrittura, non limitandosi alla trasmissione di tecniche narrative, ma lavorando sullo sviluppo di abilità essenziali come la concentrazione, la creatività, il pensiero critico e la capacità di esprimere sé stessi: competenze chiave per crescita personale e scolastica dei ragazzi. Guidati da Giuseppe Pompameo, i partecipanti hanno esplorato le tecniche di descrizione e rappresentazione, sperimentando la scrittura attraverso esercizi pratici e la lettura di brani tratti da racconti e romanzi celebri. Un vero e proprio viaggio dentro le parole, che ha permesso a ciascun alunno di scoprire e valorizzare il proprio talento”. “Il corso rientra nella più ampia iniziativa di responsabilità sociale “Progetti in volo”, che vede GESAC collaborare con partner di prestigio per offrire ai giovani dei quartieri limitrofi all’aeroporto – Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno – concrete opportunità formative per il tempo libero, attraverso laboratori artistici, teatrali e di scrittura creativa, oltre a interventi di riqualificazione di playground di basket. Un progetto che dimostra come investire nella cultura significhi investire nel futuro dei ragazzi, aiutandoli a costruire una mente libera, critica e capace di raccontare il proprio mondo”, conclude GESAC.

LOCKHEED MARTIN COMPLETA I PRIMI FLIGHT TEST DEL NGSRI – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha completato con successo il primo di una serie di flight tests per dimostrare la capacità del suo Next-Generation Short-Range Interceptor (NGSRI). Questo traguardo dimostra l’impegno dell’azienda nel progresso tecnologico e nel dare priorità alle esigenze dei clienti. Il test di volo, svoltosi presso l’U.S. Army White Sands Missile Range in New Mexico, ha convalidato le performance dell’intercettore e ha segnato la maturazione dei sottosistemi chiave. Il test ha rappresentato un significativo passo avanti nello sviluppo di questo sistema avanzato”.

GE AEROSPACE E LOCKHEED MARTIN DIMOSTRANO IL ROTATING DETONATION RAMJET – GE Aerospace informa: “GE Aerospace e Lockheed Martin hanno completato una serie di engine tests che dimostrano la fattibilità di un liquid-fueled rotating detonation ramjet per l’utilizzo in hypersonic missiles, la prima iniziativa tra le due aziende nell’ambito di un più ampio accordo di sviluppo tecnologico congiunto. Questo fuel-efficient rotating detonation ramjet promette di far volare i missili più velocemente, anche a velocità ipersoniche, e più lontano, riducendo al contempo i costi rispetto ad altre ramjet options. Il design compatto consente una maggiore fuel or payload capacity e riduce i costi di produzione. Il miglioramento della fuel efficiency e della thrust generation aumenta il range. L’ignition avviene a una velocità inferiore, quindi è possibile utilizzare booster più piccoli per il ramjet start. Il rotating detonation ramjet brucia carburante e aria attraverso detonation waves invece dei tradizionali metodi di combustione utilizzati oggi nei ramjet engines. Questo sistema di propulsione genera un’elevata spinta per super- and hypersonic speeds, con dimensioni e peso del motore ridotti, aumentando il range”. “Le capacità ipersoniche di GE Aerospace continuano a progredire rapidamente e questa collaborazione con Lockheed Martin rappresenta un altro passo avanti nel nostro percorso”, ha dichiarato Mark Rettig, vice president and general manager of Edison Works Advanced Programs at GE Aerospace. “I test su rotating detonation ramjet and inlet hanno superato le aspettative e siamo entusiasti di questa collaborazione per continuare a perfezionare le nostre advanced air-breathing hypersonic propulsion technologies”. “Dopo due anni di investimenti interni, questa dimostrazione è una testimonianza della forza della collaborazione, dell’innovazione e dell’impegno congiunto per mettere a disposizione capacità accessibili alla velocità richiesta”, ha affermato Randy Crites, vice president and general manager at Lockheed Martin Advanced Programs. “Questo compact ramjet applica l’esperienza di Lockheed Martin in ramjet inlets e offre un’autonomia estesa a velocità estreme”. “Il ramjet è dotato del GE Aerospace rotating detonation combustion system e della Lockheed Martin tactical inlet, che consente un high-speed airflow verso il combustore. Le aziende hanno condotto tests in ramjet ignition and cruise conditions presso il GE Aerospace Research Center in Niskayuna, New York, per dimostrare il funzionamento di un air-breathing rotating detonation ramjet for missile applications. Gli ingegneri hanno iniettato aria nell’inlet per simulare il volo supersonico a varie velocità e altitudini, comprese le alte quote di crociera, dove l’aria rarefatta mette a dura prova la combustione. GE Aerospace e Lockheed Martin continueranno lo sviluppo del ramjet nel 2026”, conclude GE Aerospace.

GLI EUROFIGHTER TYPHOON ALL’ESERCITAZIONE ‘COBRA WARRIOR’ NEL REGNO UNITO – Eurofighter informa: “Svoltasi nell’arco di tre settimane, l’esercitazione Cobra Warrior ha riunito le forze aeree della NATO e alleate per una serie di missioni multinazionali su larga scala nel Regno Unito e in alcune parti del Mare del Nord, con tre squadroni di Eurofighter Typhoon a svolgere un ruolo centrale. L’evento biennale vede la Royal Air Force ospitare le nazioni partner, offrendo ai partecipanti l’opportunità di mettersi alla prova contro avversari simulati, ultimo dei quali il meteo britannico. L’ultima edizione di Cobra Warrior ha visto la partecipazione di velivoli ed equipaggi della Royal Air Force, dell’Aeronautica Militare Italiana, della German Air Force, Canadian Air Force e della United States Air Force. Complessivamente, hanno lanciato missioni complesse che hanno coinvolto fino a 70 velivoli contemporaneamente. Queste missioni hanno combinato fast jets, intelligence platforms, heavy air mobility assets, helicopters e truppe di terra impegnate nell’Inghilterra settentrionale. In totale, fino a 80 velivoli potevano essere in volo contemporaneamente, rendendo Cobra Warrior uno degli eventi addestrativi più significativi e integrati in Europa”. “Il Typhoon ha svolto un ruolo centrale nelle simulazioni, con 30-40 Typhoon in volo ogni giorno da basi nel Regno Unito, con squadroni di Grosseto in Italia e Neuburg in Germania ospitati rispettivamente a Coningsby e Waddington. Gli Eurofighter Typhoon sono stati incaricati di una gamma completa di missioni, a fianco degli F-15E Strike Eagle statunitensi, degli F-35A e di un bombardiere B-52 in volo dalla RAF Fairford. Cobra Warrior riflette anche la realtà del mutevole mix. Con oltre 500 F-35 che saranno schierati in Europa nei prossimi anni e un numero analogo di Typhoon, l’integrazione tra piattaforme di quarta e quinta generazione è fondamentale. L’esercitazione Cobra Warrior ha offerto un ambiente senza pari per mettere alla prova questa partnership. Per Italia, Regno Unito, Germania e i loro alleati, interoperabilità e tattiche condivise sono la chiave per il futuro successo della coalizione”, conclude Eurofigther.

RTX FORNISCE IL BLUE CANYON SATELLITE PER LA INTERSTELLAR MISSION – RTX informa: “Un Saturn-200 minisatellite, sviluppato da Blue Canyon Technologies, RTX small satellite manufacturer and mission services provider, è stato lanciato con successo questa settimana a supporto della NASA Pandora mission. La missione è progettata per studiare le atmosfere degli esopianeti, ovvero mondi al di fuori del nostro sistema solare, nonché l’attività delle loro stelle ospiti. La missione Pandora mira a condurre uno studio approfondito di almeno 20 pianeti osservando i transiti: eventi in cui un pianeta passa davanti alla sua stella madre, causando un temporaneo oscuramento della luce della stella. Durante questi transiti, l’atmosfera del pianeta assorbe e disperde porzioni della luce stellare. Analizzando questi effetti, gli astronomi possono determinare la composizione atmosferica del pianeta e valutarne il potenziale per sostenere la vita. Pandora si concentrerà sulla rilevazione di pianeti con atmosfere composte principalmente da idrogeno o acqua”. “Pandora dispone del più grande telescope payload mai integrato su un Blue Canyon spacecraft”, ha affermato Chris Winslett, general manager of Blue Canyon Technologies. “La nostra Saturn-class platform, dotata di advanced guidance, navigation and control systems, fornirà la precisione di puntamento e la stabilità fondamentali per il successo di questa importante missione”. “Pandora è un programma del NASA Science Mission Directorate, guidato dal Goddard Space Flight Center della NASA e gestito dal Lawrence Livermore National Laboratory. Oltre alla bus platform, Blue Canyon ha anche fornito launch vehicle integration and post-launch bus commissioning. Il successo del lancio di Pandora porta il numero totale di Blue Canyon spacecraft lanciati a 87 unità”, conclude RTX.