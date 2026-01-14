Emirates svela una nuova Grand Slam livery sull’A380

Emirates ha svelato una speciale livrea per il suo A380 che celebra il suo impegno continuo nel mondo del tennis, in qualità di sponsor di tutti e quattro i tornei del Grande Slam: l’Australian Open, il Roland-Garros, Wimbledon e lo US Open.

“La livrea presenta un mix di elementi ispirati al tennis, con il logo di ciascun torneo del Grande Slam incorniciato all’interno di un cerchio a forma di pallina da tennis e riprodotto nei colori distintivi di ogni competizione. Il blu estivo dell’Australian Open, il rosso intenso della terra battuta del Roland-Garros, il verde e il viola iconici di Wimbledon e la combinazione di giallo e blu dello US Open sono tutti rappresentati in modo creativo nel design.

Gli appassionati di aviazione e i fan del tennis potranno ammirare la nuova livrea speciale “Grand Slam” della compagnia mentre solca i cieli verso città come Houston e San Paolo, portando in tutto il mondo i valori fondamentali dello sport: lealtà, disciplina e resilienza.

Il primo volo con questo design unico è atterrato a Melbourne, in Australia, per celebrare l’inizio del primo torneo del Grande Slam dell’anno, ma la livrea rimarrà nella flotta Emirates per i prossimi anni”, afferma Emirates.

“A livello globale, l’ampio portfolio di sponsorizzazioni sportive e culturali di Emirates connette milioni di persone attraverso passioni condivise ed esperienze di livello mondiale. In aggiunta a tutti e quattro i tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon e US Open), il portfolio tennistico della compagnia include alcuni degli eventi più prestigiosi dei circuiti ATP e WTA, tra cui i Dubai Duty Free Tennis Championships“, prosegue Emirates.

“Oltre al tennis, l’impegno di Emirates nel connettere i tifosi di tutto il mondo attraverso lo sport si estende alle corse di cavalli con la Dubai World Cup e il Team Godolphin; al golf con il DP World Tour; al cricket attraverso tutti i principali eventi ICC, l’ICC Elite Panel of Umpires e il Lancashire County Cricket Club; alla vela con Emirates Team New Zealand, SailGP ed Emirates Great Britain SailGP Team; al basket con l’NBA, il Real Madrid e il Beirut Basketball Club; al ciclismo con UAE Team Emirates XRG; all’Australian Rules Football con il Collingwood FC.

Inoltre, l’iconico branding “fly better” di Emirates appare sulle maglie di importanti club calcistici, tra cui l’AC Milan, l’Arsenal FC, il Real Madrid CF, l’S.L. Benfica e l’Olympique Lyonnais. Emirates è anche Platinum Partner della prima squadra dell’FC Bayern Monaco ed è title sponsor della FA Cup da quasi un decennio. Negli Emirati Arabi Uniti, la compagnia sostiene la Pro League e compare sull’abbigliamento da allenamento dell’Al Ain FC nella stagione 2025/2026″, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)