Air France annuncia una nuova partnership con Apple TV e una nuova collaborazione culinaria

A partire da gennaio, Air France collabora con il pluripremiato servizio di streaming Apple TV per arricchire la sua offerta di intrattenimento a bordo.

“Oltre 45 ore di contenuti originali, tra cui numerose serie di successo a livello mondiale, sono ora disponibili per tutti i passeggeri dei voli a lungo raggio della compagnia aerea. I clienti possono inoltre accedere gratuitamente ad Apple TV direttamente tramite il nuovo portale Wi-Fi ad alta velocità di Air France, che verrà progressivamente implementato su tutta la flotta.

Durante il viaggio, i clienti possono guardare alcune delle serie originali più acclamate del momento.

I primi tre episodi di ogni serie sono disponibili su un canale dedicato all’interno del sistema di intrattenimento di bordo. Sono accessibili sullo schermo di ogni passeggero, in francese e in inglese, con sottotitoli e opzioni di accessibilità per non udenti e ipoudenti. In totale, sono disponibili 45 ore di intrattenimento, con contenuti rinnovati ogni due mesi”, afferma Air France.

“Air France offre inoltre una settimana di accesso gratuito ai contenuti di Apple TV tramite il suo nuovo portale Wi-Fi ad alta velocità. Questo è il modo ideale per usufruire del servizio sui dispositivi personali su tutta la rete della compagnia aerea e per continuare a guardare le proprie serie preferite anche dopo il volo.

Questa funzionalità, attualmente disponibile tramite il portale, sarà presto arricchita con contenuti di Air France e Apple TV per offrire ai viaggiatori un’esperienza di prova personalizzata, esclusivamente a bordo.

Air France sta gradualmente implementando il suo nuovo servizio Wi-Fi ad alta velocità su tutta la sua flotta, compresi gli aerei regionali. Il servizio sarà esteso a tutti gli aeromobili entro la fine dell’anno”, prosegue Air France.

“Su tutti i voli a lungo raggio, ogni passeggero ha accesso a uno schermo ad alta definizione che offre oltre 1.500 ore di intrattenimento on-demand. Nelle cabine più recenti, lo schermo antiriflesso, con qualità 4K, è dotato di connessione Bluetooth per il collegamento di cuffie o auricolari personali. Inoltre, la compagnia aerea sta gradualmente implementando una nuova interfaccia grafica touch sui suoi 38.000 schermi, disponibile in 12 lingue, che consente ai passeggeri di scegliere i programmi più facilmente.

L’offerta di intrattenimento di Air France, accuratamente selezionata, soddisfa gusti e culture diversi ed è disponibile in versione originale o doppiata in più lingue. La compagnia aerea dedica il 30% della sua offerta di intrattenimento alle produzioni francesi, presentando il cinema francese attraverso una selezione di film e serie.

In totale, sono disponibili oltre 310 film di tutti i generi, dai più classici ai più recenti. L’offerta di intrattenimento di Air France è ulteriormente arricchita da partnership esclusive (Canal+, Apple TV), che offrono un’ampia selezione di serie, reportage, documentari, musica, podcast, guide turistiche e programmi per bambini. È presente anche una sezione dedicata al benessere, dove grandi e piccini possono cimentarsi nella meditazione o nello yoga sul sedile durante il viaggio. Infine, una mappa interattiva e una telecamera di bordo consentono agli utenti di seguire la traiettoria di volo e di assistere al decollo e all’atterraggio dal proprio posto”, conclude Air France.

Mory Sacko, il primo chef stellato di Air France in partenza dall’Africa

Nel 2026, Mory Sacko diventerà il primo chef stellato Michelin a creare menù per i voli Air France in partenza da diverse destinazioni dell’Africa subsahariana. Dal 15 gennaio, le sue creazioni culinarie saranno servite nelle classi La Première e Business sui voli da Abidjan a Parigi-Charles de Gaulle. I suoi piatti esclusivi saranno gradualmente introdotti in classe Business in partenza da Cotonou, Dakar, Libreville e Nairobi durante tutto l’anno.

“Rinomato in tutto il mondo per la sua cucina unica che unisce tradizione e modernità, fondendo influenze africane, giapponesi e francesi, Mory Sacko si unisce al prestigioso team di chef di Air France. Questa collaborazione dimostra l’impegno della compagnia aerea nel continuare a promuovere l’alta cucina francese a bordo dei suoi voli in partenza da destinazioni in tutto il mondo. Con la sua cucina raffinata e creativa, Mory Sacko metterà in mostra la fusione tra tradizioni africane e gastronomia francese, privilegiando filiere corte e prodotti locali di stagione.

Dal 15 gennaio 2026, i piatti creati da Mory Sacko saranno disponibili per la prima volta sui voli da Abidjan a Parigi-Charles de Gaulle. In totale, lo chef ha creato non meno di dodici piatti originali per la classe La Première e altri dodici per la classe Business, offrendo ai clienti della compagnia aerea una gamma esclusiva di piatti vegetariani, a base di pesce, carne rossa e pollame, che saranno introdotti gradualmente nei prossimi mesi.

Nel 2026, i piatti esclusivi di Mory Sacko in cabina Business saranno disponibili anche in partenza da Cotonou, Dakar, Libreville e Nairobi.

Quest’inverno, Air France opererà fino a due voli giornalieri tra Abidjan e Parigi-Charles de Gaulle“, afferma Air France.

“Nelle classi La Première e Business, sui voli in partenza da alcune destinazioni, Air France ha collaborato con i principali nomi francesi della scena culinaria internazionale, privilegiando ingredienti freschi e locali e offrendo piatti di ispirazione francese, che includono sempre un’opzione vegetariana.

In partenza da Singapore, lo chef Julien Royer, tre stelle Michelin, ha creato un menù personalizzato, regolarmente aggiornato, per i clienti Air France delle classi La Première e Business in viaggio verso Parigi-Charles de Gaulle.

In partenza da La Réunion, Air France ha affidato il menù della classe Business allo chef Jofrane Dailly. Nato a La Réunion, unisce ingredienti locali ai sapori della sua tradizione indiana per offrire piatti gourmet, originali e raffinati.

Sui voli dalle Antille francesi (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Martin) e dalla Guyana francese (Caienna) a Parigi, così come sui voli del suo Caribbean regional network, Air France offre piatti creati dallo chef martinicano Jean-Charles Brédas nella sua cabina Business.

Sui voli Air France dalle destinazioni canadesi a Parigi e sui voli da Montreal a Pointe-à-Pitre, lo chef Olivier Perret ha creato piatti francesi preparati con ingredienti locali per i menu della cabina Business.

In partenza dagli Stati Uniti, Air France ha collaborato con il rinomato chef stellato Michelin Daniel Boulud, di base a New York. La compagnia aerea collabora anche con Dominique Crenn, l’unica donna del Paese ad aver ricevuto tre stelle Michelin per il suo ristorante Atelier Crenn a San Francisco, che ha creato un’opzione vegetariana e un piatto a base di pesce.

Sui voli in partenza dal Canada e dagli Stati Uniti, Air France offre anche dessert creati da Laurent Le Daniel, Meilleur Ouvrier de France con sede in Bretagna, per valorizzare la gastronomia francese durante l’esperienza culinaria a bordo.

In partenza dal Giappone, Olivier Chaignon crea ora i menù serviti nelle cabine La Première e Business. Per creare i suoi piatti, lo chef, originario della regione del Loiret, combina la sua competenza francese con i prodotti stagionali locali giapponesi.

