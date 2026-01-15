SunExpress e Lufthansa Technik firmano un accordo quinquennale per la manutenzione, riparazione e revisione dei motori

SunExpress Airlines, una joint venture tra Turkish Airlines e Lufthansa, ha affidato a Lufthansa Technik completi engine MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) services per la sua ampia flotta di Boeing 737.

“I rispettivi contratti quinquennali sono stati firmati presso la sede centrale della compagnia aerea ad Antalya. L’accordo comprende i motori CFM56-7B legacy che equipaggiano i Boeing 737-800 di SunExpress, nonché i motori CFM LEAP-1B di ultima generazione utilizzati sulla subfleet in rapida crescita della compagnia aerea, composta da Boeing 737-8.

Nei prossimi cinque anni SunExpress affiderà i motori di entrambe le generazioni alle Lufthansa Technik engine services facilities ad Amburgo, in Germania. Questi workshop altamente specializzati si occuperanno di un’ampia gamma di interventi, da smaller repairs via quick turns fino a complete overhauls and performance restoration shop visits. I primi motori coperti dal nuovo accordo dovrebbero essere introdotti ad Amburgo nel primo trimestre. Su richiesta, la joint venture XEOS di Lufthansa Technik in Polonia potrà anch’essa essere utilizzata per fornire capacità aggiuntiva per i servizi sui motori di SunExpress“, afferma Lufthansa Technik

“Questa partnership strategica rafforza il nostro impegno a mantenere i più elevati standard di affidabilità e prestazioni per tutta la nostra flotta di Boeing 737”, ha dichiarato Cemil Sayar, Chief Operating Officer, SunExpress. “Coprendo sia i nostri motori CFM56-7B legacy che i motori LEAP-1B di ultima generazione, l’accordo supporta lo sviluppo della nostra flotta garantendo al contempo servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) di alta qualità. Apprezziamo molto la comprovata competenza di Lufthansa Technik e non vediamo l’ora di proseguire la nostra stretta collaborazione negli anni a venire”.

“Il passaggio ai motori di ultima generazione, come il LEAP-1B, procede a ritmo sostenuto, ma anche il suo venerabile predecessore CFM56-7B è ancora in piena attività e crea domanda di capacità di manutenzione, riparazione e revisione (MRO). Siamo quindi lieti di poter offrire a SunExpress la nostra enorme competenza per entrambe le generazioni di motori del Boeing 737”, ha dichiarato Harald Gloy, Chief Operations Officer, Lufthansa Technik. “Vorrei ringraziare il nostro stimato cliente per la fiducia riposta nei nostri servizi e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo del nostro percorso insieme”.

“I nuovi long-term engine services contracts si basano sulla fiducia reciproca guadagnata durante un’approfondita negoziazione e un processo di cooperazione tra le due parti e su una prima singola engine services cooperation: nel 2024, Lufthansa Technik ha eseguito sia engine shop level troubleshooting support che Engine Performance Restoration su uno dei CFM56-7B di SunExpress. Un ulteriore ambito di collaborazione tra la compagnia aerea e il global MRO provider è il supporto per Consumables and Expendables (C&E). SunExpress utilizza inoltre il leading Maintenance & Engineering software AMOS, parte del Digital Tech Ops Ecosystem di Lufthansa Technik“, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)