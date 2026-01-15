EAS Barcelona celebra il suo decimo anniversario con un importante ampliamento della flotta

Tecnam annuncia che EAS Barcelona, una delle principali European Approved Training Organisation (ATO), si è impegnata in un significativo programma di espansione e modernizzazione della flotta del valore di oltre 4 milioni di euro.
“In concomitanza con il decimo anniversario della scuola, questo investimento rafforza la partnership di lunga data tra Tecnam ed EAS Barcelona, posizionando l’ATO come operatore della più grande Tecnam training fleet in Spagna, che ora supera i 30 velivoli.
Nonostante operi già una delle flotte più giovani d’Europa, con un’età media dei velivoli inferiore ai quattro anni, EAS Barcelona sta compiendo un passo decisivo verso il futuro.
L’accordo include:
– L’acquisizione di sei P2006T NG, aumentando la multi-engine capacity della scuola.
– L’aggiunta di due Tecnam P-Mentor, che si uniranno alla single-engine training platform a seguito di un ordine effettuato a fine 2025.
I nuovi velivoli entreranno progressivamente in servizio a partire da metà 2026. Questa strategia garantisce che EAS Barcelona offra la più alta concentrazione di velivoli Tecnam di nuova generazione tra le ATO europee, specificamente progettati per replicare l’avionica e la gestione dei sistemi dei moderni aerei di linea commerciali”, afferma Tecnam.
“Il rinnovo della flotta sottolinea un impegno condiviso per la responsabilità ambientale. Dotati di motori Rotax 912iSc3 di ultima generazione, i nuovi modelli P2006T NG e P-Mentor offrono un consumo di carburante per ora di volo inferiore di circa il 20% rispetto alle generazioni precedenti. Questa efficienza allinea la crescita di EAS Barcelona con gli obiettivi di sostenibilità dell’aviazione europea, integrando pratiche responsabili fin dalle prime fasi dell’addestramento dei piloti”, prosegue Tecnam.
“Siamo incredibilmente orgogliosi che EAS Barcelona abbia scelto ancora una volta Tecnam per celebrare un traguardo così significativo come il suo decimo anniversario”, ha dichiarato Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam. “Questo investimento sostanziale nel P2006T NG e nel P-Mentor conferma che la nostra fleet solution è la scelta preferita dalle ATO di alto livello. È un onore supportare EAS Barcelona nell’offerta di un addestramento orientato al trasporto aereo, sostenibile e tecnologicamente avanzato alla prossima generazione di piloti”.
Jorge Garcia, EAS Barcelona Head of Training, ha aggiunto: “Gli aerei Tecnam ci consentono di offrire un addestramento orientato al mondo delle compagnie aeree, utilizzando piattaforme che riflettono avionica moderna, gestione dei sistemi ed efficienza operativa. Questa espansione della flotta rafforza il nostro impegno a lungo termine per la qualità dell’addestramento, la sostenibilità e il realismo operativo”.
