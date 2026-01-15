Enac e SAC firmano il Contratto di Programma per l’aeroporto di Catania

L’Enac informa: “Firmato oggi, 15 gennaio 2026, presso la sede centrale dell’Ente Nazionale Aviazione Civile, il Contratto di Programma con la SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, valido per il periodo regolatorio 2024- 2027.

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha espresso grande soddisfazione per il risultato conseguito, ribadendo l’utilità dello strumento contrattuale che regola la pianificazione sostenibile degli investimenti infrastrutturali, in modo che garantiscano all’utenza l’implementazione dei livelli di sicurezza, l’efficientamento energetico e l’adeguamento delle opere realizzate negli scali italiani agli standard prestazionali europei”.

“Il Contratto, firmato dal Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna e dall’Amministratore Delegato SAC Nico Torrisi, è il decimo (primo del 2026) in ordine di tempo dall’adozione ufficiale dello schema-tipo decretata, con delibera ENAC n. 12 del 28 marzo 2022, dal Consiglio di Amministrazione Enac e successivamente rimodulato con interventi emendativi disposti dallo stesso organo consiliare in data 21 settembre 2023 (Delibera 27/2023 e ss.).

La sottoscrizione segue sia la chiusura positiva dell’iter istruttorio condotto dalle strutture tecniche Enac, sulla documentazione prodotta dal gestore, sia la definizione dei nuovi diritti aeroportuali con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti”, prosegue l’Enac.

“La pianificazione infrastrutturale programmata dalla SAC prevede, per il quadriennio oggetto di contratto, investimenti per oltre 340 milioni di euro che evidenziano un impegno articolato da parte del gestore, volto al miglioramento continuo della qualità dei servizi, al rafforzamento della sicurezza operativa, oltre che al contenimento dell’impatto ambientale, in linea con le Linee Guida Enac e con gli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea.

Gli investimenti sono ripartiti prevalentemente fra interventi legati all’incremento dei livelli di servizio, come la valorizzazione degli interventi legati al Piano di Utilizzo dell’Aerostazione e alla riconfigurazione e ampliamento del Terminal C; interventi volti al miglioramento delle performance operative, come il potenziamento e l’adeguamento impianto BHS (Baggage Handling System) del Terminal A; interventi finalizzati all’incremento della safety e al miglioramento sismico”, conclude l’Enac.

(Ufficio Stampa Enac)