Wizz Air raggiunge il traguardo di 1.000 rotte

Wizz Air celebra il raggiungimento di un traguardo fondamentale: 1.000 rotte attraverso la sua rete in continua espansione. La compagnia collega ora 200 destinazioni in oltre 50 paesi in Europa e non solo.

“Per dare un’idea dell’entità di questo numero: anche volando su una rotta WIZZ diversa ogni singolo giorno, ci vorrebbero quasi tre anni per sperimentare l’intero network della compagnia.

Questo risultato corona un anno di crescita eccezionale. Solo nel 2025, Wizz Air ha lanciato oltre 300 nuove rotte, rafforzando il suo ruolo di motore chiave per la connettività e lo sviluppo regionale in tutto il continente. Il traguardo delle 1.000 rotte segue altri due successi storici: il superamento dei 250 aeromobili in flotta lo scorso novembre e il benvenuto al 500 milionesimo passeggero proprio nella giornata di ieri”, afferma Wizz Air.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di avere 1.000 rotte nel nostro network”, ha dichiarato Jozsef Varadi, CEO di Wizz Air. “Questo traguardo riflette la nostra incessante ambizione, una strategia di crescita disciplinata e il costante impegno per una migliore connettività in tutta Europa, offrendo ai nostri stimati clienti una selezione sempre più ampia di rotte entusiasmanti. L’Europa centrale e orientale è la nostra casa e il focus su questa regione è stato fondamentale per il nostro successo. Wizz Air è la compagnia aerea leader nell’area CEE e continueremo a rafforzare la nostra indiscussa leadership di mercato nel 2026 e oltre”.

“Come riportato in precedenza, il 2025 ha segnato un anno di espansione forte e mirata per Wizz Air. La compagnia ha ulteriormente consolidato i suoi mercati principali estendendo la propria impronta con il network più vasto di sempre, incluse dozzine di nuove rotte per il tempo libero e nuove basi a Bratislava, Varsavia Modlin, Chisinau, Bucarest Baneasa, Suceava, Targu Mures, Tuzla, Podgorica e Yerevan – gettando le basi per una crescita continua negli anni a venire.

L’espansione del network ha migliorato, e continuerà a migliorare significativamente, la connettività point-to-point, collegando direttamente città e regioni meno servite e mantenendo tariffe convenienti. Ciò ha sostenuto la crescita del turismo, la creazione di posti di lavoro e una maggiore mobilità in tutta Europa e nelle regioni limitrofe.

Wizz Air in sintesi (gennaio 2026): 1.000 rotte; 500+ milioni di passeggeri trasportati; 250+ aeromobili; 200 destinazioni; 50+ paesi”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)