Air Europa amplia la sua operatività in Italia e cresce in Spagna

Air Europa prosegue nel suo piano di espansione e crescita operativa, introducendo nuove rotte e aumentando il numero di voli sia sul mercato domestico sia in ambito europeo.

“A partire dal prossimo 1° giugno, la compagnia collegherà l’hub di Madrid-Barajas con Oviedo e Siviglia, incrementando al contempo l’operatività dalla capitale spagnola verso Milano e Roma.

Sia per Oviedo sia per la città andalusa, la compagnia offrirà due frequenze giornaliere, che saranno attive durante tutto l’anno. Per quanto riguarda invece Milano e Roma, i collegamenti giornalieri passeranno da due a tre, rafforzando ulteriormente l’impegno di Air Europa sul mercato italiano. I voli saranno operati con aeromobili della flotta Boeing 737, garantendo la massima efficienza operativa e il comfort dei passeggeri”, afferma Air Europa.

“Questo incremento dell’attività sul corto e medio raggio consolida l’attenzione della compagnia verso le destinazioni europee, come dimostra anche l’apertura della rotta verso Ginevra, prevista per il prossimo giugno. Parallelamente, si inserisce nel rafforzamento delle operazioni in Africa: nel corso della prossima estate verranno ripristinati i voli verso Marrakech e Tunisi, sarà inaugurata per la prima volta la rotta verso Tangeri e, a partire dal 24 giugno e con frequenza regolare, la città sudafricana di Johannesburg entrerà a far parte del network internazionale di Air Europa con tre voli settimanali”, conclude Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)