Emirates potenzia le operazioni per Manila con quattro nuovi voli settimanali

Nell’ambito della sua strategia di crescita nel Sud-est asiatico e dell’impegno nelle Filippine, Emirates introdurrà quattro nuovi voli settimanali tra Dubai e Manila a partire dal 2 aprile.

“Lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, il volo Emirates EK330 partirà da Dubai alle 12:45, arrivando a Manila alle 1:25 del giorno successivo. Il volo di ritorno, EK331, partirà da Manila alle 3:25, arrivando a Dubai alle 8:25. Tutti gli orari sono locali.

I voli EK330/331 saranno operati dal Boeing 777-300ER di Emirates, con 8 suite private in First Class, 42 poltrone reclinabili in Business Class e 304 poltrone spaziose in Economy Class. Con questa espansione, la compagnia aerea offrirà una scelta più ampia e una migliore connettività per corporate travellers, marine customers e la numerosa comunità filippina attraverso la rete globale di Emirates, che include Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Italia, Spagna, Stati Uniti, Kuwait, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Turchia, Portogallo e Sudafrica.

I nuovi voli offrono anche collegamenti più brevi da e per Canada e Stati Uniti, oltre alle partenze europee in tarda mattinata, tra cui Milano, Londra, Budapest e Atene via Dubai.

I viaggiatori da e per Manila potranno beneficiare del servizio pluripremiato di Emirates e dei prodotti leader del settore, sia in volo che a terra, in tutte le classi, con piatti di ispirazione regionale e bevande gratuite, e dell’ice inflight entertainment system della compagnia aerea, che offre oltre 6.500 canali di intrattenimento on-demand in oltre 40 lingue, con film, programmi TV e un’ampia libreria musicale, oltre a giochi, audiolibri e podcast.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, tramite l’app Emirates o tramite agenzie di viaggio online e offline, nonché presso gli Emirates retail stores”, afferma Emirates.

“Un Boeing 777-300ER di Emirates può trasportare fino a 20 tonnellate di cargo nel suo bellyhold con un carico passeggeri completo. Aggiungendo altri quattro voli settimanali per Manila operati da questo aereo widebody, Emirates offrirà una maggiore capacità cargo per rafforzare ulteriormente le importazioni e le esportazioni tra Manila e Dubai, nonché i principali mercati commerciali in Europa, Stati Uniti e subcontinente indiano.

Gli Emirati Arabi Uniti e le Filippine hanno recentemente firmato un Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Grazie alle sue estese operazioni a Manila e Cebu/Clark, Emirates è ben posizionata per supportare le crescenti ambizioni economiche e commerciali tra i due paesi.

Emirates ha lanciato i servizi per Manila nel 1990 e ha progressivamente ampliato le sue operazioni fino a includere un servizio circolare per Cebu e Clark. La compagnia aerea serve attualmente le Filippine con 28 voli settimanali e aumenterà a 32 voli settimanali con l’aggiunta dei voli EK330/331 a partire dal 2 aprile.

Grazie alla partnership con Philippine Airlines (PAL), Emirates collega ulteriormente i viaggiatori a ulteriori destinazioni domestiche oltre al proprio network, tra cui: cinque punti via Manila, sette punti via Cebu e 3 punti via Clark, offrendo un comodo check-in dei bagagli per le loro destinazioni finali”, prosegue Emirates.

“L’anno scorso, la compagnia aerea ha aperto un Emirates World Store nel cuore di Manila, il primo nel Sud-est asiatico. I clienti possono visitare lo store per dare un’occhiata più da vicino ad alcuni dei prodotti più popolari di Emirates, tra cui l’A380 onboard lounge bar, e curiosare tra un’accurata selezione di prodotti e accessori da viaggio a marchio Emirates, tra cui la NBA collection della compagnia aerea per gli appassionati di basket”, conclude Emirates.

