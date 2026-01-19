Emirates sposta il focus sulla cucina vegana

Emirates informa: “Mentre i consumatori globali si concentrano sempre di più su nutrizione, salute e benessere, con un approccio “back to basics” che prevede il consumo di alimenti minimamente trasformati, in occasione del Veganuary, Emirates conferma che sono in fase di sviluppo nuovi concept per celebrare alimenti vegetali autentici, integrali e provenienti dalla fattoria alla tavola. L’attuale progetto di sviluppo vede un team di chef creare piatti autentici, vivaci e radicati nella tradizione culinaria, senza sostituire le proteine tipiche con carni e sostituti vegetali ingegnerizzati. I nuovi piatti saranno disponibili a bordo per i clienti nel 2027″.

L’Emirates Vice President of Food & Beverage Design, Doxis Bekris, conferma la filosofia: “Ora ci concentriamo su legumi, cereali, frutta secca, semi e verdure di stagione come protagonisti del piatto. Questi ingredienti offrono una naturale profondità di sapore, consistenza e valore nutrizionale senza dover ricorrere ad alternative ultra-processate. Invece di replicare la carne, vogliamo ispirarci a cucine che sono sempre state a base vegetale. A nostro avviso, questo approccio è autentico e culturalmente ricco.

Sebbene siano disponibili molte valide alternative di laboratorio, il cibo autentico è in linea con i nostri obiettivi di sostenibilità e con le aspettative dei clienti per scelte salutari. Si tratta di trasparenza per i nostri clienti che vogliono sapere cosa stanno mangiando e avere la certezza che faccia bene a loro e al pianeta. Vogliamo passare dai sostituti a una celebrazione delle piante, dove non si tratta di ciò che manca, ma piuttosto di ciò che si guadagna in autenticità, sapore e creatività”.

“Emirates offre ora 488 ricette vegane in rotazione in 140 destinazioni, con un aumento del 60% del totale delle ricette dal 2024 e dimostrando l’impegno verso i clienti vegani.

Emirates serve attualmente mezzo milione di pasti vegani ogni anno. Il consumo di pasti vegani cresce in linea con l’aumento del volume di passeggeri e, lo scorso anno, le destinazioni con il maggior numero di clienti che hanno ordinato pasti vegani sono state Londra al primo posto, seguita da Sydney, Bangkok, Melbourne, Francoforte, Manchester, Mumbai, Bali e Singapore. Emirates attribuisce parte della domanda ai clienti non vegani che scelgono la cucina vegana quando volano, come opzione più leggera spesso considerata più facile da digerire.

Le opzioni vegane sono disponibili per l’ordinazione e il pre-ordine a bordo, così come nelle lounge Emirates. I clienti possono richiedere pasti vegani su tutti i voli Emirates e in tutte le classi di viaggio fino a 24 ore prima della partenza. Tuttavia, sulle rotte più richieste, i pasti a base vegetale sono inclusi nelle main menu options.

A dimostrazione del suo impegno per l’eccellenza culinaria per tutti i clienti, Emirates offre pasti vegani in tutte le classi, oltre a prodotti complementari come il latte vegano. A sostegno della ‘farm to fork’ philosophy, Emirates utilizza prodotti freschi provenienti da Bustanica, la più grande hydroponic vertical farm del mondo. La farm è una joint venture con Emirates Flight Catering che consegna verdure a foglia verde prive di pesticidi e sostanze chimiche, come lattuga, rucola, insalata mista e spinaci, direttamente alle catering facilities”, prosegue Emirates.

“In Economy Class, i clienti Emirates possono gustare piatti come la frittata di zucca con funghi saltati e concassé di pomodoro, o i cannelloni di spinaci serviti con salsa di pomodoro e basilico, briciole tostate e prezzemolo, e dessert come la torta vegana alla mousse al cioccolato con salsa al cioccolato e briciole di biscotti, o la torta di carote con crema di cocco.

In Premium Economy Class, ai clienti che scelgono la cucina vegana verranno serviti piatti come il riso fritto al kimchi servito con zucca arrosto e funghi ostrica saltati, seguito da dessert come la torta al cocco con composta di ananas e pistacchi.

In Business Class, viene offerta una gamma di piatti preparati con creatività, tra cui funghi brasati con verdure in salsa di soia alle cinque spezie, serviti con riso jasmine al vapore e pak choi sbollentato. Chi ha spazio per il dessert può deliziarsi con panna cotta al cocco con mousse di lamponi e frutti di bosco freschi o cheesecake al tofu e cioccolato.

In First Class, i clienti potranno gustare una cucina vegana raffinata come il risotto alla zucca e orzo servito con rucola, noci caramellate, vinaigrette e formaggio vegano. Tra i piatti che offrono un’esplosione di sapori, l’insalata di quinoa con melanzane grigliate, zucchine, bietole saltate e coulis di peperoni rossi. Tra i dessert più squisiti figurano la crostata di fragole con crema pasticcera alla vaniglia e pistacchi, servita con composta di frutti di bosco, o un invitante budino di datteri servito con salsa al caramello salato, formaggio cremoso vegano, noci pecan candite e burro di mandorle.

Al Dubai International Airport, Emirates dispone di 7 lounge situate nel Terminal 3: 3 per i clienti di First Class e 3 per i clienti di Business Class, oltre all’Emirates Lounge catering per tutti i clienti premium. Le lounge offrono un’ampia gamma di opzioni vegane, dal Baharat e kofta speziate alla curcuma in salsa di cocco nell’area buffet, alla colazione à la carte con porridge caldo di amaranto con mele verdi pressate, uva rossa, lamponi e noci nella Lounge di First Class, tra le tante. Oltre a una vasta gamma di insalate vegane, il piatto vegano più richiesto nelle lounge è l’Emirates Green Burger, un hamburger verde di soia e semi di lino, con una salsa speciale e cetrioli sottaceto”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)