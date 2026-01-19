News Brevi – 19.01.2026

QANTAS INVESTE IN CABIN UPGRADES E NUOVI AEREI PER LA WESTERN AUSTRALIA – Qantas Group informa: “I Western Australian travellers beneficeranno di un upgrade della flotta QantasLink, con la compagnia aerea che annuncia importanti aggiornamenti all’esperienza di bordo dei suoi aeromobili Airbus e conferma di essersi aggiudicata i primi tre Embraer E190 per sostituire la sua Fokker 100 fleet. Questi investimenti miglioreranno il comfort e l’affidabilità per migliaia di residenti nella regione dell’Australia Occidentale, nonché per i lavoratori della critical resources industry dell’Australia Occidentale. La QantasLink West Australian airline Network Aviation inizierà a dotare la sua flotta di 28 Airbus A320 e A319 di Wi-Fi a bordo, in modo che i clienti possano rimanere connessi in volo e godersi gli ultimi film e programmi televisivi sui propri dispositivi tramite l’app Qantas Entertainment. Gli A320 della compagnia aerea saranno inoltre dotati di sedili completamente nuovi, dotati di porte di ricarica USB A/C e supporti per dispositivi portatili. Il primo refurbished aircraft entrerà in servizio entro la fine dell’anno, mentre il full cabin and Wi-Fi program sarà completato all’inizio del 2027. Si prevede che i tre mid-life Embraer E190 jets inizieranno ad arrivare entro la fine dell’anno, sostituendo gradualmente la Fokker F100 fleet di Network Aviation. In totale, la compagnia aerea acquisirà fino a 14 E190, offrendo ai clienti maggiore affidabilità, maggiore efficienza nei consumi e maggiore comfort. Gli F100, che sono stati la spina dorsale delle operazioni di Network Aviation per oltre tre decenni, verranno gradualmente ritirati con l’arrivo degli A320 da Jetstar Asia e l’aggiunta degli E190”. “Gli aggiornamenti della flotta completano il più ampio fleet renewal program di Qantas Group, che include ordini fermi per oltre 200 nuovi aeromobili e cabin refurbishments dei Boeing 737 e A330 di Qantas, che includeranno nuovi sedili Business ed Economy e vani portaoggetti più grandi. Insieme, questi investimenti contribuiranno a migliorare l’affidabilità, ridurre il consumo di carburante per posto e creare un’esperienza più uniforme per milioni di viaggiatori australiani”, prosegue Qantas Group. Mark Dal Pra, CEO di QantasLink, afferma: “Questo investimento multimilionario rafforza il nostro impegno a lungo termine nel servire il critical resources sector in Western Australia e nel collegare le comunità regionali in tutto lo stato. Non solo migliorerà significativamente l’esperienza di viaggio dei nostri clienti, ma ci aiuterà anche a migliorare l’affidabilità e l’efficienza del nostro WA network. Si basa inoltre sull’impegno di Qantas nello sviluppo di Perth come suo hub occidentale, inclusi i recenti investimenti in nuove training facilities, il potenziamento delle infrastrutture a Perth Airport e il lancio di rotte domestiche e internazionali verso destinazioni come Newcastle, Hobart, Johannesburg e Auckland”. “Network Aviation è una consociata interamente controllata da Qantas Group con base a Perth. Fornisce high-capacity charter and regular passenger transport services al settore delle risorse e alle comunità regionali. La compagnia aerea opera oltre 600 voli a settimana verso più di 25 destinazioni. La sua flotta attuale comprende oltre 35 aeromobili, tra cui Fokker 100, Airbus A319 e Airbus A320”, conclude Qantas Group.

EVA AIR: GRANDE SUCCESSO PER L’EVENTO SUL GIAPPONE – In un comunicato, EVA Air si dichiara pienamente soddisfatta della piena riuscita dell’evento “Con EVA Air in Giappone: un mondo da visitare”, che si è concluso lo scorso 11 gennaio al Westin Palace di Milano. L’evento è stato organizzato dalla agenzia Japan Italy Bridge e ha raccolto una platea di influencer, blogger, stampa, content creator e vario pubblico interessato all’argomento. L’occasione di questo incontro è stato il lancio del volo Milano-Malpensa Taipei diventato giornaliero dal 16 gennaio 2026. Un volo che offre ai passeggeri business e leisure un comodo collegamento per Taiwan e una connessione confortevole e immediata per il Giappone, destinazione ricercata e richiesta. C’è una connessione immediata verso Fukuoka, Okinawa, Osaka, Sendai, Sapporo e Tokyo, mentre i voli per Komatsu, Kobe, Matsuyama e Aomori prevedono una sosta di almeno una notte a Taipei. L’evento è stato organizzato per panel tematici. Il primo panel è stato dedicato a “food e cultura” e ha trovato terreno fertile grazie ai due chef giapponesi, mentre il terzo vantava interessanti mescolanze italo-nipponiche, i quali, al di là della ristorazione, hanno saputo coinvolgere la platea con racconti, aneddoti ed esperienze personali su fatti e storia di un cibo raffinato dove tutto è cultura, dalla preparazione della tavola al comportamento del commensale. Dal cibo si è passati alla cultura con un lungo incontro con un influencer giapponese e un professore italiano che promuove la cultura giapponese in Italia e insegna un argomento come “La via del thè”. Non poteva mancare un panel sul turismo, nel corso del quale si sono incontrati una influencer, una rappresentante della agenzia Japan Italy Bridge e il Sales e Marketing Coordinator EVA Air, Alberto Taiana. Un lungo intervento da parte del rappresentante marketing di EVA Air, quali organizzatori dell’incontro, per entrare nel mondo della Compagnia aerea e delle sue destinazioni. A chiudere l’evento con l’argomento Manga e Anime sono stati tre doppiatori e una “cosplay”.

AIR CANADA SI PREPARA A PORTARE GLI ATLETI DEL TEAM CANADA ALLE OLIMPIADI DI MILANO CORTINA 2026 – Air Canada informa: “Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Air Canada ha pubblicato un nuovo spot con il Team Air Canada Athlete Ambassador Tyler McGregor, captain of Canada’s Para ice hockey team, mentre si prepara per i Giochi. Intitolato “Tyler’s Walk”, lo spot racconta la storia della resilienza di McGregor dopo un evento che gli ha cambiato la vita, mettendo in luce gli ostacoli che gli atleti del Team Canada devono superare per inseguire i propri sogni e l’incrollabile impegno di un atleta verso l’eccellenza sportiva”. “L’hockey ha sempre fatto parte della mia vita e questo spot mi ricorda la grinta e la determinazione che ci sono volute per arrivare fin qui”, afferma McGregor. “È un onore avere la possibilità di raccontare la mia storia e di mettere in luce la passione e il duro lavoro che si celano dietro l’indossare la foglia d’acero, non solo durante i Giochi, ma ogni giorno”. “Siamo immensamente orgogliosi di “Tyler’s Walk”, che ci ricorda con forza che il cammino verso la grandezza è spesso segnato da ostacoli incredibili e anche da trionfi straordinari”, ha dichiarato Martine Boulerice, Director, Brand Marketing – Sponsorships, Events & Quebec at Air Canada. “Questa campagna rappresenta molto più della semplice storia di Tyler: si propone di ispirare i canadesi a credere in ciò che è possibile, indipendentemente dalle sfide che devono affrontare”. “Ogni viaggio verso i Giochi è alimentato dalla dedizione di migliaia di dipendenti di Air Canada, in prima linea e dietro le quinte, che si uniscono per supportare il Team Canada. Attraverso l’employee-driven Going for Gold program, il personale di Air Canada si prende cura di oltre 750 atleti, allenatori e membri della delegazione durante il loro viaggio da e per l’Italia, in modo che possano concentrarsi sulla competizione nel momento più importante. Il personale della compagnia aerea lavora fianco a fianco per coordinare i viaggi degli atleti tra diversi aeroporti e squadre e supportare la gestione specializzata delle attrezzature sportive e dei dispositivi per la mobilità. Questo impegno coinvolge oltre 10.000 dipendenti in più di 23 aeroporti che lavorano in sinergia per garantire viaggi fluidi e senza intoppi per il Team Canada. Air Canada è Official Airline of the Canadian Olympic Team dal 1988 e del Canadian Paralympic Team dal 2007. Tra soli 10 giorni, gli atleti e i delegati del Team Canada inizieranno il loro viaggio verso Milano Cortina per rappresentare il Paese all’apice dello sport internazionale. All’arrivo a YUL Montréal-Trudeau International Airport, saranno accolti dai dipendenti di Air Canada durante l’evento di saluto, con intrattenimento dal vivo, esperienze interattive e momenti di orgoglio nazionale, prima della partenza della delegazione per l’Italia. Da quel momento, tutti gli aeroporti del Paese saranno mobilitati per offrire un caloroso benvenuto a tutti gli atleti e ai membri della delegazione che inizieranno il loro viaggio verso i Giochi, distribuendo un care package per migliorare il loro comfort durante il viaggio”, prosegue Air Canada. “Ogni viaggio verso i Giochi porta con sé l’orgoglio di un intero Paese e, per noi, questa responsabilità va oltre la semplice consegna del Team Canada alla linea di partenza”, ha affermato Boulerice. “Come official airline of Team Canada, siamo onorati di supportare gli atleti olimpici e paralimpici nel loro viaggio verso Milano Cortina 2026 e orgogliosi di accompagnare i fan attraverso storie, contenuti dietro le quinte ed esperienze che mettono i canadesi al centro dell’azione”. “Per avvicinare ulteriormente i canadesi ai Giochi, i Team Air Canada Athlete Ambassadors saranno al centro dell’attenzione attraverso un nationwide content and fan engagement program. Una serie di campagne digitali, tra cui guide di viaggio, contenuti dietro le quinte e storie personali, metterà in luce gli itinerari, i luoghi preferiti e le esperienze degli ambassadors lungo il percorso verso i Giochi. Inoltre, Air Canada lancerà un national contest ispirato alle destinazioni più amate dai Team Air Canada Athletes Ambassadors”, conclude Air Canada.

IL PROGRAMMA EMIRATES FOR GOOD PORTA I BAMBINI NEL CUORE DELL’AUSTRALIAN OPEN – Emirates informa: “I sogni si sono avverati per un gruppo speciale di bambini e ragazzi provenienti da tutta l’Australia, con il Force for Good program, un’iniziativa congiunta con Emirates e l’Australian Tennis Foundation (ATF), che ha raggiunto il suo primo anno di attività. Venticinque partecipanti, insieme ai loro tutori o amici, sono volati a Melbourne per un’esperienza irripetibile nel cuore dell’Australian Open. Per molti di questi bambini, che forse non avrebbero mai avuto la possibilità di impugnare una racchetta, il programma ha aperto un nuovo mondo di possibilità. La giornata ha segnato una tappa significativa per l’Emirates Force for Good program, un impegno quinquennale da 2,25 milioni di dollari di Emirates, ideato per ispirare un futuro migliore ai bambini svantaggiati attraverso il tennis. Nel corso del suo anno pilota, il 2025, il programma ha avuto un impatto notevole nelle cinque città australiane servite da Emirates: Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth e Adelaide. In collaborazione con 53 partner della comunità locale, sono stati realizzati 44 programmi ed eventi, che hanno introdotto oltre 2.000 bambini allo sport. Il programma globale ha creato oltre 10.500 ore di divertimento e più di 7.600 opportunità per i partecipanti di giocare, entrare in contatto e crescere. Per garantire un’eredità duratura, sono state donate oltre 715 racchette, reti e palline a bambini e gruppi della comunità. Il programma 2025 si è concluso oggi con questi giovani partecipanti che hanno vissuto la magia dell’Australian Open, incontrando le leggende del tennis Casey Dellacqua e Pat Cash all’AO Ballpark presentato da Emirates e immergendosi nell’atmosfera di uno sport che hanno imparato ad amare”. Dean Cleaver, Emirates Regional Sales Manager, afferma: “Oggi celebriamo l’impatto che questo programma continua ad avere sulla vita dei bambini. Non stiamo solo introducendoli a uno sport. Stiamo offrendo loro un percorso per costruire la fiducia in se stessi, migliorare la loro salute fisica e aumentare il loro benessere mentale. I 25 partecipanti qui oggi sono stati scelti per la loro dedizione e il loro atteggiamento positivo. Portarli a Melbourne incarna l’essenza della nostra iniziativa Force for Good: connettere le comunità e creare opportunità”. Vicki Reid, Executive Director of the Australian Tennis Foundation, ha affermato: “Questa è la magia dello sport in azione. Il programma è progettato per aiutare i partecipanti ad acquisire fiducia in se stessi per provare qualcosa di nuovo, trovare un posto a cui appartenere e provare la gioia che il tennis può portare”. “Il Force for Good program è un pilastro del profondo e duraturo sostegno e investimento di Emirates nello sport e nella cultura australiana. L’impegno della compagnia aerea nei confronti della nazione da quasi tre decenni include la sua partnership come Official Airline of the Australian Open. Forte dello slancio del suo anno pilota, l’Emirates “Force for Good” program proseguirà il suo percorso quinquennale nel 2026, con l’intenzione di offrire più tennis programs ed eventi di impatto in tutta l’Australia”, conclude Emirates.

SAFRAN VENDERA’ AD EMBRAER LA SUA QUOTA DEL 50% NELLA LORO AIRCRAFT INTERIORS JOINT VENTURE EZAir – Safran informa: “Safran annuncia di aver stipulato un accordo definitivo con Embraer per la vendita delle azioni di Safran Cabin in EZAir, la loro joint venture al 50% che produce gli interni Embraer a Chihuahua, Messico, insieme alle attività di aftermarket associate, nonché alla responsabilità delle attività correlate (engineering and manufacturing) in Brasile. La sede di Chihuahua, che impiega circa 1.100 persone, sarà quindi interamente di proprietà di Embraer. Le attività di Safran Cabin Brazil relative a Embraer diventeranno parte di Embraer. Le non-Embraer related engineering services activities di Safran Cabin Brazil rimarranno di proprietà di Safran. La transazione è soggetta all’ottenimento delle autorizzazioni normative applicabili e delle consuete condizioni per questo tipo di transazione”.

EMIRATES ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP CON L’HERO DUBAI DESERT CLASSIC – Emirates infora: “Emirates ha annunciato un’importante partnership di sei anni con l’Hero Dubai Desert Classic (HDDC), rafforzando ulteriormente l’impegno di lunga data della compagnia aerea nel sostenere il golf a Dubai. Essendo il torneo più longevo della regione e tra gli eventi più attesi del calendario sportivo, l’Hero Dubai Desert Classic è l’evento di apertura della prestigiosa Rolex Series del DP World Tour. Fin dalla sua nascita nel 1989, ha riunito alcuni dei più grandi nomi del golf sull’iconico Majlis Course dell’Emirates Golf Club. Il torneo si è evoluto in un appuntamento di grande richiamo, attirando l’attenzione globale e rafforzando la reputazione di Dubai come destinazione di prim’ordine per il golf professionistico e il suo seguito di appassionati. Nell’ambito della partnership, Emirates beneficerà di un’ampia visibilità del proprio brand sul campo del torneo, tra cui la segnaletica del campo, il posizionamento del logo sui tabelloni segnapunti e sui buggy, punti di contatto per gli spettatori e visibilità digitale, solo per citarne alcuni. La compagnia aerea offrirà inoltre un’ospitalità di alta qualità, l’opportunità di partecipare agli eventi Pro-Am del torneo e esperienze esclusive per i suoi ospiti”. Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “L’Hero Dubai Desert Classic è da tempo un pilastro del calendario sportivo di Dubai, presentando i migliori campi da golf della città al mondo e attirando i più grandi nomi di questo sport. Abbiamo fatto parte di questa storia fin dagli albori del torneo, contribuendo ad accrescerne la portata e la reputazione. Oggi, il torneo attira migliaia di visitatori a Dubai, mentre gli appassionati di golf di tutto il mondo seguono l’evento attraverso trasmissioni internazionali e piattaforme digitali, amplificando la reputazione della città come destinazione sportiva di livello mondiale. Guardando al futuro, ci impegniamo ad ampliare l’impatto internazionale dell’evento e a offrire esperienze eccezionali sia ai giocatori che agli appassionati”. Simon Corkill, Executive Tournament Director of the Hero Dubai Desert Classic, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare nuovamente il benvenuto a Emirates come partner dell’Hero Dubai Desert Classic, poiché questa collaborazione riflette la continua crescita ed evoluzione del torneo, che si sta affermando come uno degli eventi sportivi annuali più attesi a livello internazionale. Quello che è iniziato come una vetrina di golf di livello mondiale si è trasformato in un’esperienza molto più ampia, caratterizzata da un’ospitalità eccezionale, intrattenimento e un’atmosfera vibrante che attrae appassionati di tutte le età. Questi sono valori che condividiamo con orgoglio con Emirates e, insieme, non vediamo l’ora di offrire una 37a edizione eccezionale a giocatori, partner e spettatori”. “Grazie a partnership strategiche, campi iconici, strutture di livello mondiale e tornei, Dubai è diventata una destinazione golfistica ambita che attrae professionisti e dilettanti durante tutto l’anno. Emirates ha svolto un ruolo fondamentale in questa evoluzione per quasi quattro decenni. Da quando è diventata Official Airline Partner del DP World Tour nel 2014 e ha collaborato con il DP World Tour Championship sin dalla sua nascita nel 2009, la compagnia aerea ha contribuito a portare a Dubai i golfisti. Oggi, il portfolio golfistico di Emirates comprende 21 tornei in 26 paesi. L’Hero Dubai Desert Classic 2026 si svolgerà dal 22 al 25 gennaio e vedrà la partecipazione dei migliori giocatori del mondo”, conclude Emirates.