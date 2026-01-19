Si amplia la Lufthansa anniversary fleet: ora include anche A320 e A350

Dopo la consegna del Boeing 787-9, battezzato “Berlin” e dotato di un’imponente XXL crane, Lufthansa attende altri due aerei con la speciale livrea per il centenario.

“Nei prossimi giorni, un Airbus A320neo e un Airbus A350-900 usciranno dai paint shops di Norwich, Inghilterra, e Châteauroux, Francia: entrambi gli aerei presentano l’iconico anniversary design.

La fusoliera blu è decorata con una gru bianca le cui ali si fondono con le ali dell’aereo. Accanto alla gru, sul lato sinistro della fusoliera è integrato il numero “100” e sul lato destro la scritta “1926 | 2026”. Il numero “100” è visibile anche sulla parte inferiore dell’aereo.

L’arrivo dell’A320neo D-AING a Francoforte è previsto per il 19 gennaio 2026, per poi entrare in servizio regolare. Il suo primo volo lo porterà a Larnaca, Cipro.

L’arrivo dell’A350-900 con registrazione D-AIXL a Monaco di Baviera è previsto per il 3 febbraio 2026″, afferma Lufthansa.

“Anche il Boeing 787-9 “Papa Uniform” (D-ABPU), atterrato a Francoforte il 23 dicembre (leggi anche qui), entrerà in servizio regolare il 20 gennaio 2026. Il suo primo volo lo porterà a Mumbai, India. In qualità di flying ambassador per l’anno dell’anniversario, delizierà passeggeri e appassionati di aerei di tutto il mondo sulle rotte internazionali”, prosegue Lufthansa.

“Questi velivoli ampliano ulteriormente la “anniversary fleet” e sottolineano l’importanza di questo anno speciale per Lufthansa. Entro l’autunno del 2026, altri tre velivoli saranno dipinti con questo design speciale: un Airbus A380, un Boeing 747-8 e il primo Airbus A350-1000 consegnato a Lufthansa, la cui consegna è prevista per ottobre”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)