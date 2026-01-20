Boeing metterà in risalto crescita e autonomia al Singapore Airshow

Con la crescente domanda di mercato nel Sud-est asiatico, Boeing presenterà il suo portafoglio di aerei commerciali, piattaforme di difesa e servizi al Singapore Airshow 2026.
“Boeing prevede che il passenger air traffic nel Sud-est asiatico aumenterà a un tasso annuo del 7%, con le compagnie aeree regionali che necessiteranno di 4.885 nuovi aerei entro il 2044 per soddisfare la crescente domanda. Questa crescita della flotta richiederà circa 243.000 nuovi addetti all’aviazione nella regione, inclusi oltre 62.000 nuovi piloti, per volare e mantenere la flotta commerciale globale nei prossimi 20 anni”, afferma Boeing.
“Questa regione rimane uno dei mercati aeronautici in più rapida crescita al mondo”, ha affermato Penny Burtt, presidente di Boeing Southeast Asia. “Il Singapore Airshow rappresenta un’importante opportunità per Boeing di interagire con clienti, governi, fornitori e università per rafforzare le nostre partnership su sicurezza, innovazione e soluzioni sostenibili che soddisfino le esigenze a lungo termine dell’aviazione e della difesa della regione”.
“In mostra alla fiera saranno esposti i key Boeing autonomous products per i clienti commerciali e della difesa.
La Wisk air taxi cabin fa la sua prima apparizione al Singapore Airshow, dopo che il suo velivolo Gen 6 ha completato con successo il suo primo volo nel dicembre 2025.
Inoltre, la sussidiaria di Boeing Insitu Pacific, come parte della delegazione del Team Defence Australia, presenterà i suoi ScanEagle and Integrator systems and payload capabilities.
I visitatori della mostra Boeing potranno sperimentare il futuro del volo con due esposizioni di prodotto immersive e interattive:
– Una full size 777X interior section che mostra una cabina più ampia e un’architettura spaziosa.
– La Wisk Gen 6 all-electric air taxi cabin con visori per realtà virtuale per sperimentare la autonomous urban air mobility.
Riguardo lo static aircraft display, i clienti del settore Difesa potranno ammirare diversi aeromobili Boeing: KC-46 Pegasus, P-8 Poseidon, AH-64 Apache, F-15 Eagle, CH-47 Chinook.
Vi saranno diversi relatori di Boeing nei vari panel di discussione e diversi media briefing”, conclude Boeing.
(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)