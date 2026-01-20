Boeing ed Ethiopian Airlines annunciano un ordine per nove 787 Dreamliner

Boeing ed Ethiopian Airlines hanno annunciato che la compagnia aerea ha ordinato nove 787 Dreamliner, in linea con la continua crescita della domanda di voli a lungo raggio.
“Ethiopian Airlines utilizzerà i 787-9 per espandere la propria rete di rotte, che attualmente serve 145 destinazioni internazionali.
L’ultimo acquisto di 787 da parte della compagnia aerea fa seguito all’impegno per 11 737 MAX annunciato al Dubai Airshow. Entrambi gli ordini sono stati finalizzati a dicembre 2025 e incrementano il portafoglio ordini di Ethiopian Airlines di un totale di 20 aerei Boeing a basso consumo di carburante”, afferma Boeing.
“Siamo lieti di confermare l’ordine di nove Boeing 787 Dreamliner per espandere ulteriormente la nostra flotta esistente. Questo ordine sottolinea il nostro continuo impegno nel potenziare la nostra flotta con aeromobili moderni ed efficienti nei consumi, rafforzando ulteriormente il nostro servizio clienti”, ha dichiarato Mesfin Tasew, Ethiopian Airlines Group CEO. “Continueremo ad acquisire altri aeromobili e ad adottare le tecnologie più recenti nell’ambito della nostra visione strategica per promuovere un’aviazione sostenibile”.
“Ethiopian Airlines opera la più grande flotta di 787 Dreamliner dell’Africa, volando con i suoi 787-8 e 787-9 su rotte intercontinentali da Addis Abeba verso destinazioni ad alta richiesta in Europa, Asia e Nord America, oltre che su importanti rotte intra-africane che attraversano il secondo continente più grande del mondo”, prosegue Boeing.
“La famiglia 787 Dreamliner ha dimostrato di essere un punto di svolta per le compagnie aeree di tutto il mondo e siamo orgogliosi di supportare Ethiopian Airlines nella sua missione di collegare l’Africa con la comunità globale”, ha dichiarato Anbessie Yitbarek, Boeing vice president of Commercial Sales and Marketing for Africa. “Insieme, non vediamo l’ora di plasmare il futuro del trasporto aereo con aerei avanzati, efficienti e confortevoli, al servizio dei passeggeri”.
“La capacità e l’efficienza del 787 Dreamliner, che riduce il consumo di carburante e le emissioni del 25% rispetto agli aerei che sostituisce, consentono a Ethiopian Airlines di trasportare passeggeri da un punto all’altro in tutta l’Africa, alloggiando al contempo il cargo nel belly dell’aereo per le rotte commerciali ad alta richiesta.
Dal 2011, la famiglia 787 Dreamliner ha aiutato le compagnie aeree ad aprire oltre 520 nuove rotte non-stop tra coppie di città mai servite in precedenza, trasportando oltre 1 miliardo di passeggeri.
Ethiopian Airlines opera la più grande flotta di aerei Boeing in Africa e vanta il più grande portafoglio ordini di aerei 737 MAX, 777X e 787 Dreamliner del continente”, conclude Boeing.
(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)