LATAM Airlines Group e Iberia ampliano il loro accordo sui programmi frequent flyer: offriranno vantaggi ai membri di entrambi i programmi

Dal 2016, LATAM Airlines Group e Iberia (e la sua controllata Iberia Express) hanno mantenuto un accordo sui vantaggi per i frequent flyer.

“All’inizio del 2026, le compagnie aeree sudamericana e spagnola hanno deciso di compiere un nuovo passo nell’ambito di tali accordi, che consiste nella possibilità di un riconoscimento reciproco dei vantaggi offerti dai rispettivi programmi fedeltà, LATAM Pass e Iberia Club. Ciò è soggetto alle restrizioni applicabili in base alla normativa locale.

Quando un passeggero di LATAM Airlines Group viaggia con Iberia – e viceversa – godrà di vantaggi simili a quelli di cui già gode volando con la propria compagnia aerea, in base alla sua categoria di membro LATAM Pass e nel rispetto delle normative e delle priorità stabilite dalla legge in ciascun Paese.

Ciò si rifletterà nel rispettivo programma fedeltà:

Priorità durante tutto il viaggio: dal check-in e imbarco fino al ritiro dei bagagli.

Comfort: accesso alle lounge VIP e selezione del posto a sedere senza costi aggiuntivi.

Flessibilità: bagaglio extra consentito, indipendentemente dalla compagnia aerea con cui si vola.

Accumulo doppio: i membri LATAM Pass continuano ad accumulare miglia e punti qualificanti sui voli Iberia. I membri Iberia Club guadagneranno Avios e punti Elite quando viaggiano con LATAM Airlines“, afferma LATAM Airlines Group.

Come spiegato dal CEO di LATAM Pass, Cristián Ortiz, questo traguardo fa parte del nuovo vantaggio “LATAM Pass Global Experience”, che mira a offrire ai membri un’esperienza di viaggio sempre più completa, confortevole ed esclusiva, estendendo i vantaggi di LATAM Pass a coloro che viaggiano con le compagnie aeree partner. “Con Iberia, oggi entriamo in una nuova fase focalizzata direttamente sul viaggiatore, che ci consentirà di offrire un’esperienza più coerente ai membri, ampliando l’accesso a vantaggi, servizi, accumulo di miglia, punti qualificanti e agevolazioni per volare quando viaggiano tra il Sud America e l’Europa. Ciò è in linea con il nostro obiettivo di continuare a costruire un ecosistema di fidelizzazione che faccia parte di ogni momento della vita quotidiana, ed è un passo significativo verso la continua creazione di valore aggiunto per i nostri oltre 53 milioni di membri in tutto il mondo”.

“Questo annuncio non solo rappresenta un nuovo passo avanti nell’approfondimento del nostro accordo di frequent flyer con il gruppo LATAM Airlines in America Latina e in Europa, ma ci consentirà anche di continuare a mantenere una delle nostre promesse principali: mettere il cliente al centro della nostra strategia e premiare maggiormente e sempre meglio i passeggeri che fanno parte del nostro programma fedeltà. In questo modo, potranno usufruire di nuovi vantaggi pensati per premiare la loro scelta e aumentare il valore aggiunto dei viaggi tra l’America Latina e l’Europa”, afferma Beatriz Guillén, direttrice Clienti di Iberia.

“Inoltre, ad ogni viaggio i membri potranno accumulare miglia e punti qualificanti extra, nel caso di LATAM Airlines; Avios e punti Elite, nel caso di Iberia. A partire dal 1° febbraio 2026, e in base alla categoria LATAM Pass, ogni membro riceverà un bonus extra di miglia sui biglietti venduti da Iberia e operati da LATAM Airlines e dalle sue affiliate”, conclude LATAM Airlines Group.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)