Volotea investe su Venezia per il 2026: un secondo aereo, due nuove rotte per la Grecia e più capacità

Volotea annuncia oggi un importante potenziamento della propria offerta presso la sua base operativa di Venezia.

“Per l’estate 2026, la compagnia si prepara a scendere in pista con un secondo aereo basato al Marco Polo e due nuovi collegamenti nei mesi di luglio e agosto verso la Grecia: Corfù, operata a partire dal 27 giugno, ogni sabato, e Rodi, disponibile dal 2 luglio, ogni giovedì. Con queste novità, salgono a 8 le destinazioni greche raggiungibili con Volotea, confermando l’importanza strategica dell’offerta ellenica nel network veneziano della compagnia.

Parallelamente, Volotea rafforzerà significativamente la capacità su alcune rotte già servite, tra cui Olbia, con un aumento del +60% rispetto allo scorso anno, e Karpathos, che passerà da una a due frequenze settimanali. A livello complessivo, nel 2026 Volotea opererà a Venezia oltre 3.900 voli e offrirà più di 695.000 posti, segnando un incremento del +12% rispetto al 2025. Per l’anno appena iniziato, il network comprenderà 23 destinazioni verso 4 Paesi: 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria); 7 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa); 8 in Grecia (Atene, Corfù – novità 2026, Karpathos, Mykonos, Rodi – novità 2026, Santorini, Skiathos e Zante) e 1 in Spagna (Bilbao). Attualmente, Volotea impiega 30 collaboratori diretti presso la base di Venezia: con l’introduzione del secondo aeromobile, è previsto l’arrivo di una trentina di dipendenti entro l’estate 2026, a supporto delle attività operative locali”, afferma Volotea.

“Siamo orgogliosi di annunciare queste novità da Venezia, l’aeroporto dove tutto è iniziato per Volotea”, ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea. “È da qui che è decollato il nostro primo volo nel 2012 e, da allora, abbiamo continuato a crescere. Annunciare queste nuove rotte e un nuovo aeromobile proprio nel 2026, anno delle Olimpiadi Milano-Cortina, ha un valore ancora più simbolico. Questo evento dal respiro internazionale rappresenta un’opportunità straordinaria per il territorio, grazie alla possibilità di destagionalizzare i flussi turistici verso città d’arte come Venezia e di valorizzare allo stesso tempo le splendide montagne italiane”.

“Con l’aumento di capacità annunciato oggi, Volotea conferma l’importanza di Venezia per lo sviluppo del suo network e il suo ruolo fondamentale per i collegamenti capillari diretti su città di piccole-medie dimensioni”, ha affermato Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE. “Il secondo aeromobile in arrivo nella stagione estiva porta ad un’ulteriore espansione dei voli, con particolare riferimento alle destinazioni in Grecia che salgono da 6 a 8 e, a parte Atene, sono servite unicamente dal vettore spagnolo”.

“Il 2025 si è confermato un anno di crescita per la base veneziana di Volotea, con oltre 3.500 voli operati, in aumento rispetto ai 3.409 del 2024, e quasi 570.000 passeggeri trasportati, registrando un +11% rispetto all’anno precedente. Risultati che vanno di pari passo con il continuo miglioramento della qualità del servizio offerto. L’OTP15 – il parametro che misura la puntualità dei voli entro 15 minuti dall’orario previsto – ha raggiunto a Venezia il 78,8%, mentre il completion factor, ovvero la percentuale di voli operati con successo sul totale pianificato, si è attestato al 98,9%. A questi indicatori si affiancano dati molto positivi sul fronte della soddisfazione clienti: il Net Promoter Score (NPS) ha raggiunto 49,7 punti, un dato che sale a 58,6 punti tra i membri del programma Megavolotea. Inoltre, l’89,6% dei passeggeri ha dichiarato di voler raccomandare Volotea, confermando il rapporto di fiducia costruito nel tempo.

L’attenzione di Volotea per Venezia non si esaurisce nella crescita operativa. Da sempre, la compagnia è impegnata nel sostenere le comunità locali, promuovendo il turismo incoming attraverso rotte strategiche e contribuendo allo sviluppo economico e culturale del territorio. Negli scorsi anni, il vettore ha supportato il restauro della balconata sansoviniana di Palazzo Ducale a Venezia e ha promosso il progetto Volotea4Veneto, volto a sostenere enti locali ed eccellenze culturali e artistiche della regione, che ha contribuito al restauro di oltre 30 bozzetti in terracotta della Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)