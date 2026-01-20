News Brevi – 20.01.2026

ANA ANNUNCIA IL FLIGHT SCHEDULE PER IL FY2026 – ANA Group informa: “ANA HOLDINGS INC. ha annunciato oggi il suo flight schedule per il fiscal year 2026 (FY2026), delineando i progressi strategici nelle sue operazioni passeggeri e cargo, introducendo più rotte e nuovi aeromobili per rafforzare il suo network e migliorare l’esperienza di viaggio dei clienti. ANA Group mira a soddisfare l’evoluzione della domanda del mercato e a consolidare la propria leadership nel settore dell’aviazione attraverso una crescita mirata e miglioramenti dei servizi. Per l’anno fiscale 2026, ANA Group si concentrerà sul miglioramento della comodità e della redditività per i clienti, ottimizzando il suo dual-brand network (ANA e Peach) e sviluppando costantemente le sinergie con la sua nuova integrazione, Nippon Cargo Airlines (di seguito “NCA”), consolidando la sua posizione di principale “combination carrier” del Giappone”. “Riguardo le rotte internazionali di ANA, la frequenza complessiva dei voli internazionali aumenterà al 105% rispetto all’anno precedente, includendo rotte stagionali flessibili e un servizio giornaliero sulla rotta Haneda-Milano a partire dalla seconda metà del FY2026. La consegna del nuovo Boeing 787-9 con cabine aggiornate è prevista per agosto 2026. Per Peach, l’aumento dei voli sulle rotte per Seoul (Incheon) e Taipei garantirà operazioni flessibili per adattarsi alla domanda. Riguardo le rotte domestiche di ANA e Peach, le frequenze dei voli sulle rotte con una forte domanda saranno aumentate. Nel frattempo, alcune rotte saranno modificate, con riduzioni o sospensioni della frequenza, a seguito di un’analisi approfondita delle tendenze del mercato e del contesto competitivo. I nuovi Boeing 737-8 entreranno a far parte della flotta a giugno 2026. Riguardo le freighter routes, ANA e NCA, in qualità di principale “combination carrier” del Giappone, ANA Group rafforzerà la propria rete concentrando i voli operati da ANA sull’Asia e i voli operati da NCA su Nord America ed Europa. A partire dal 29 marzo, ANA aumenterà la frequenza dei voli cargo sulla rotta Narita-Bangkok. Inoltre, gli NCA freighters aggiungeranno un totale di cinque voli di andata e ritorno settimanali sulle rotte Narita-Chicago, Dallas e Los Angeles”, conclude ANA Group.

ENAC: INCONTRO PER RILANCIO AEROPORTO DI RIETI – L’Enac informa: “Rilancio e riqualificazione dell’aeroporto di Rieti: questo il focus dell’incontro che si è tenuto oggi, 20 gennaio, alla Camera dei Deputati, tra il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il Questore della Camera dei Deputati On. Paolo Trancassini, l’Assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità e Infrastrutture Regione Lazio Manuela Rinaldi, il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, e l’Amministratore Unico Enac Servizi, Marco Trombetti. Un progetto che si inserisce nella policy Enac di sviluppo della Regional Air Mobility (RAM), mirata a realizzare un network tra piccoli e grandi aeroporti per l’integrazione aria-aria e per l’intermodalità. Su Rieti sono previsti investimenti per 13 milioni di euro, definiti dall’Ente attraverso la propria società in-house Enac Servizi, volti alla riqualificazione e al potenziamento infrastrutturale dello scalo, che, peraltro, ospiterà i Mondiali di Volo a Vela 2027. Soddisfazione espressa dal Presidente Di Palma per il proficuo confronto, che si inscrive in un percorso strategico finalizzato a rispondere alle rinnovate esigenze di mobilità aerea, al superamento della saturazione “ground” e alla valorizzazione dell’importante riserva infrastrutturale del nostro Paese, in linea con i principi Enac di sostenibilità, potenziamento della connettività interna e integrazione degli aeroporti con il territorio”.

RYANAIR AGGIUNGE IL QUARTO AEROMOBILE BASATO A TIRANA PER L’ESTATE 2026 – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato che baserà un quarto aeromobile B737-800 a Tirana per aprile 2026 (un investimento di 400 milioni di dollari) e aprirà 20 nuove rotte, tra cui Alghero, Baden-Baden, Eindhoven, Genova, Memmingen, Parma e Breslavia, oltre alle 23 rotte esistenti per la S26 (43 in totale), supportando oltre 3.000 posti di lavoro, inclusi 120 nuovi posti di lavoro ben retribuiti per piloti e personale di cabina Ryanair a Tirana. Questo investimento di 400 milioni di dollari da parte di Ryanair per la crescita di Tirana è il risultato diretto della politica proattiva del governo albanese volta ad abolire le tasse aeronautiche e del riuscito programma di incentivi alla crescita dell’aeroporto di Tirana. Ryanair registrerà una crescita del traffico del 50% a Tirana e 4 milioni di passeggeri nel 2026. Il programma S26 di Ryanair per Tirana offrirà 4 aeromobili in base – investimento di 400 milioni di dollari; 43 rotte, 20 nuove rotte; crescita del traffico a 4 milioni di passeggeri all’anno (+50%). Nei prossimi 5 anni, Ryanair continuerà a investire in Albania, basando fino a 6 aeromobili B737 (600 milioni di dollari di investimento) a Tirana, raggiungendo oltre 6 milioni di passeggeri all’anno, operando oltre 60 rotte e creando oltre 4.000 posti di lavoro entro il 2030, a condizione che il governo albanese continui la sua politica di tassazione zero sull’aviazione e che l’aeroporto di Tirana mantenga bassi i suoi costi di accesso attraverso programmi di incentivi alla crescita, per stimolare una rapida crescita del traffico e del turismo a Tirana”. Michael O’Leary, CEO di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair, unica compagnia aerea low cost albanese, è lieta di annunciare un quarto aeromobile basato a Tirana per S26, che amplierà la quota di mercato di Ryanair in Albania con 43 rotte per l’estate 2026, tra cui 20 nuove entusiasmanti rotte per Alghero, Baden-Baden, Eindhoven, Genova, Memmingen, Parma e Breslavia, tra le altre. Questo investimento record di Ryanair (400 milioni di dollari), con una crescita record del traffico di oltre il 50%, fino a 4 milioni di passeggeri per Tirana, è il risultato diretto della politica proattiva dell’Albania di abolire le tasse di viaggio e dei costi ridotti dell’aeroporto, garantiti dai suoi efficaci programmi di incentivi alla crescita. La crescita record di Ryanair a Tirana nel 2026 offre all’Albania un’opportunità unica per diventare il mercato del traffico aereo e del turismo in più rapida crescita in Europa nel 2026”. Il Chief Operating Officer dell’Aeroporto di Tirana, Piervittorio Farabbi, ha dichiarato: “L’espansione anticipata della base Ryanair a Tirana è una dimostrazione lampante della forza della nostra partnership e della nostra ambizione condivisa per una crescita sostenibile. Combinando la rete e le dimensioni di Ryanair con la capacità in rapida espansione dell’Aeroporto Internazionale di Tirana, trainata dagli investimenti strategici del Gruppo Kastrati in infrastrutture, tecnologia ed eccellenza operativa, stiamo aprendo nuove opportunità per il turismo, il business e lo sviluppo economico in Albania e nella regione”. 20 Nuove Rotte S26: Alghero, Genova, Pescara, Baden-Baden, Liverpool, Poznan, Birmingham, Malta, Trieste, Bratislava, Memmingen, Torino, Dublino, Milano M., Verona, Eindhoven, Napoli, Breslavia, Danzica, Parma.

SEMINARIO ENAC SU COMPETENCY BASED TRAINING AND ASSESSMENT – L’Enac informa: “Il 15 gennaio si è svolto presso Enac il seminario dedicato al Competency Based Training and Assessment, dal titolo “EBT for Flight Operations – Authority and Regulator”. Durante l’incontro sono stati sviluppati e approfonditi i concetti relativi al training basato sulla metodologia CBTA, con particolare attenzione agli aspetti di sorveglianza dell’Autorità, analizzati dal punto di vista della Direzione Personale Volo. Un’importante occasione di confronto su tematiche sempre più centrali per l’evoluzione della formazione e della sicurezza nelle operazioni di volo. Un sentito ringraziamento ai relatori, Com.te Giacomo Belloni e Com.te Fabrizio Interlandi, per l’eccellente lavoro svolto e per il valore dei contenuti condivisi”.

AIR FRANCE-KLM: ULTIMI GIORNI DI “RENDEZ-VOUS” E “REAL DEAL DAYS” – Air France-KLM informa: “Fino al 29 gennaio 2026 disponibili sul sito airfrance.it e klm.it le speciali promozioni “Rendez-Vous” e “Real Deal Days”. Affascinanti destinazioni, raggiungibili grazie a comode coincidenze dai principali aeroporti italiani, potranno così ispirare ottimi propositi per il nuovo anno. Parigi, Amsterdam, Boston, New York, San Francisco, Città del Messico, sono solo alcune idee. Di seguito alcuni esempi tariffari, a partire da: Air France – Parigi da 121€ (economy), Boston da 1476€ (premium), Nairobi da 2019€ (business). KLM – Amsterdam a partire da 155€ (economy), New York a partire da 1445€ (premium comfort), Hong Kong a partire da 2099€ (business), Maggiori info e lista promozioni complete: https://wwws.airfrance.it/ e https://www.klm.it/. Vendite: fino al 29 gennaio 2026. Viaggi: dal 1° febbraio al 30 novembre 2026 (si applicano esclusioni). Tariffe a partire da, di andata e ritorno, con tasse e supplementi inclusi. Le tariffe sono soggette a restrizioni e alla disponibilità dei posti nella classe dedicata al momento della prenotazione”.

SCHIPHOL E KLM AVVIANO UNA VALUTAZIONE CONGIUNTA DELLE WINTER DISRUPTIONS – KLM informa: “Royal Schiphol Group e KLM stanno avviando una valutazione congiunta sulle recenti disruptions causate dalle condizioni meteorologiche invernali estreme. Per supportarli in questo processo, si avvarranno della collaborazione di Oliver Wyman, una delle principali società di consulenza internazionali. La valutazione congiunta si concentrerà sull’efficacia dei processi operativi e di comunicazione durante le condizioni meteorologiche invernali, con particolare attenzione a runway and apron capacity, de-icing, passenger communications, industry collaboration and safety. L’obiettivo della valutazione è identificare opportunità di miglioramento per migliorare le operazioni e l’esperienza complessiva dei passeggeri. Si prevede che i risultati e le raccomandazioni saranno condivisi con il Ministry of Infrastructure and Water Management entro la fine di marzo”.

AMERICAN APPORTA MIGLIORAMENTI ALLA SUA APP PER OFFRIRE MAGGIORE AUTONOMIA IN CASO DI DISRUPTIONS – American informa: “American Airlines sta apportando nuovi miglioramenti alla sua app mobile per offrire ai clienti maggiore autonomia quando il viaggio non va come previsto, semplificando la gestione delle disruptions. I clienti ora hanno a disposizione soluzioni in tempo reale, tutte in un unico posto e a portata di mano. Questi aggiornamenti riuniscono le esigenze dei clienti durante un’interruzione e consentono loro di scegliere la soluzione più adatta al loro viaggio, direttamente dall’app mobile di American Airlines o da aa.com. È un modo più intelligente, veloce e intuitivo per gestire gli imprevisti, rimettendo il controllo nelle mani dei viaggiatori”. “Ci impegniamo a rendere il viaggio di ogni cliente il più agevole possibile, ma riconosciamo che non sempre le cose vanno come previsto. Quando ciò accade, i clienti meritano informazioni trasparenti e strumenti in tempo reale per rimettere in carreggiata il loro viaggio”, ha affermato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “I miglioramenti della nostra nuova app sono unici nel settore perché non si limitano a spiegare perché il viaggio è stato interrotto, ma aiutano i clienti ad agire. Offriamo ai viaggiatori opzioni in tempo reale, controllo reale e vera tranquillità quando ne hanno più bisogno. Con scelte personalizzate che si adattano alle esigenze individuali, questi strumenti consentono ai clienti di prendere in mano la situazione del loro viaggio”. “La maggior parte delle compagnie aeree si limita alle notifiche e offre soluzioni su diversi canali. Quando i piani cambiano, i clienti non hanno bisogno di ulteriori notifiche; hanno bisogno di un percorso chiaro da seguire. Non appena si verifica un’interruzione, i clienti vedono un’esperienza dedicata legata alla loro prenotazione, che riunisce tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico posto. Lo stato del volo è facile da capire a colpo d’occhio, con chiari segnali visivi che mostrano cosa sta succedendo e quali azioni sono disponibili, che si tratti di cambiare prenotazione immediatamente, rivedere i passaggi successivi o sapere che American sta già lavorando a un’alternativa. Da lì, i clienti possono agire immediatamente in base a ciò che è più adatto a loro. A seconda della situazione, potrebbero essere in grado di riprenotare i voli in pochi secondi tramite un flusso self-service guidato, tracciare i bagagli in tempo reale o accedere immediatamente a voucher per hotel, pasti e trasporti, ora disponibili senza problemi nell’app e su aa.com. Sono integrate anche le opzioni di trasporto via terra con Lyft e Uber, aiutando i clienti a continuare a spostarsi anche fuori dall’aeroporto. Entro la fine dell’anno, la compagnia aerea amplierà queste funzionalità con: opzioni di standby self-service; scelte di riprenotazione ancora più flessibili; supporto migliorato per hotel, pasti e trasporti. Questo fa parte del più ampio impegno di American Airlines nel creare un’esperienza di viaggio più semplice e connessa, basata sulla tecnologia. L’app mobile della compagnia aerea, recentemente rilanciata, offre un’esperienza ancora più intuitiva, consentendo ai viaggiatori di accedere a tutto ciò di cui potrebbero aver bisogno, dalla prenotazione all’imbarco fino al ripristino del servizio, a portata di mano”, conclude American.

IBERIA AUMENTA LA CAPACITA’ PER L’ANDALUSIA DEL 57% FINO A DOMENICA – Iberia informa: “Iberia ha programmato, da oggi, martedì, fino a domenica, un volo giornaliero aggiuntivo in entrambe le direzioni tra Madrid e Siviglia e un volo aggiuntivo da oggi a venerdì tra Madrid e Malaga. Inoltre, la capacità degli aeromobili che operano la rotta per Siviglia è stata aumentata. Verrà utilizzato un modello A321 al posto di un A320. In questo modo, saranno offerti 6.316 posti aggiuntivi da oggi a domenica. Per un totale di 17.340 posti, pari a un aumento del 57%. Dato che si prevede che le interruzioni del trasporto ferroviario persisteranno, Iberia ha ulteriormente limitato il prezzo massimo per ogni viaggio. Ora è fissato a 99€ per viaggio in classe economica, una riduzione rispetto al limite di 150€ stabilito ieri. Questo limite di prezzo rimarrà in vigore almeno fino a lunedì 2 febbraio. Inoltre, Iberia ha implementato una politica flessibile per i clienti che viaggiano dall’Andalusia a Madrid per coincidenze con i voli della compagnia aerea. Dati i continui problemi sulla linea ferroviaria, coloro che hanno difficoltà a viaggiare normalmente possono richiedere un cambio di data o un voucher per il rimborso dei biglietti. Iberia esprime nuovamente le sue condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime e augura una pronta guarigione a tutti i feriti nell’incidente ferroviario avvenuto domenica ad Adamuz (Cordova)”.

EASYJET: IL CHEAP SKY INDEX IDENTIFICA I BEST BUDGET SKY SPOTS IN EUROPA – easyJet informa: “Il nuovo Cheap Ski Index di easyjet individua le migliori località sciistiche low cost in Europa”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Mentre le persone iniziano a pensare di prenotare una vacanza sulle piste, speriamo che il nostro nuovo indice metta in evidenza alcune delle località in cui è possibile trovare noleggio attrezzatura, hotel e ospitalità a prezzi fantastici, in modo che gli inglesi possano godersi comodamente la bellezza di alcune delle località montane più sottovalutate. Nelle prossime settimane, le fughe sciistiche last minute saranno sicuramente una delle priorità per molti. I voli diretti da 13 aeroporti nel Regno Unito rendono tutte e dieci le destinazioni facilmente accessibili, offrendo maggiore scelta e connettività agli amanti degli sport invernali, in alcune delle migliori località sciistiche nascoste d’Europa”. “Come più grande compagnia aerea del Regno Unito, con 50 milioni di passeggeri ogni anno da e per il Regno Unito su oltre 640 rotte verso più di 140 destinazioni in 35 paesi, easyJet continua a semplificare i viaggi invernali last minute, con voli su tutta la sua rete che rendono le località sciistiche più convenienti d’Europa accessibili ai viaggiatori pronti a inseguire la neve con breve preavviso”, conclude easyjet.

BOMBARDIER ANNUNCIA NUOVE NOMINE NEL SUO LEADERSHIP TEAM – Bombardier ha annunciato nuove nomine al suo leadership team per consolidare le relazioni con i clienti e sviluppare il business Bombardier Defense, pur rimanendo focalizzata sul miglioramento continuo dei prodotti, oltre a cogliere opportunità strategiche a lungo termine attraverso investimenti, fusioni e acquisizioni. “Bombardier ha completato con successo molteplici obiettivi strategici in termini di sviluppo prodotti, espansione dei servizi, crescita nel settore Difesa e riduzione dell’indebitamento finanziario”, ha dichiarato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Sono orgoglioso dell’elevato livello di esecuzione dell’intero team dirigenziale, nonché del loro contributo individuale e collettivo a tutti gli aspetti della nostra azienda, incentrata sul personale e sulla cultura del cliente. Le nomine di oggi riflettono la nostra fiducia nella loro leadership e le ambizioni della nostra azienda per lo sviluppo immediato e a lungo termine di Bombardier”. “Bombardier dà il benvenuto a Sandra Hodgkinson, che entra a far parte dell’azienda in qualità di Senior Vice President, Strategy and M&A. Ms. Hodgkinson ha alle spalle una brillante carriera nei settori della strategia aziendale, della difesa e del diritto. Negli ultimi 14 anni ha guidato Strategy and Corporate Development in Leonardo DRS, dove ha portato a termine con successo numerose operazioni di M&A e ha contribuito alla crescita dell’azienda. In precedenza, ha ricoperto posizioni di rilievo presso il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Grazie alla sua vasta e diversificata esperienza, Ms. Hodgkinson sarà responsabile della crescita organica e strategica, attraverso attività di M&A, in tutti i principali segmenti di business, tra cui Bombardier Defense and Services. Stephen McCullough è nominato Executive Vice President, Engineering, Product Development and Bombardier Defense. La leadership di Mr. McCullough ha portato un portafoglio di prodotti senza pari nel business aviation market e l’azienda amplierà le sue ambizioni di sviluppo prodotto alla Defense industry. Mr. McCullough vanta 36 anni di esperienza nella progettazione di aeromobili e nei test di volo, tutti presso Bombardier. La sua vasta competenza porterà agilità e una comprovata esperienza al suo nuovo mandato ampliato presso Bombardier Defense. Paul Sislian è nominato Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Aftermarket Services. In questo ruolo ampliato, Mr. Sislian continuerà a guidare il number-1-ranked service network dell’azienda, in rapida crescita, e assumerà la responsabilità dei worldwide aircraft Sales teams, per business jets and Defense, con il supporto di Peter Likoray, veterano di Bombardier con 30 anni di esperienza. Unendo sales and services, Mr. Sislian e il suo team rafforzeranno ulteriormente il vantaggio competitivo di Bombardier e continueranno a stabilire standard leader del settore. Sislian lavora in Bombardier da 17 anni e in precedenza ha guidato le business jet manufacturing operations di Bombardier, l’aerostructures business e, più recentemente, è stato responsible for Aftermarket Services and Corporate Strategy. Infine, Mercedes Glockseisen succederà a Pierre Gagnon nel ruolo di Senior Vice President, General Counsel and Corporate Secretary. Ms. Glockseisen ha guidato con successo i Contracts and Legal Services teams di Bombardier per oltre 10 anni, più recentemente come Vice President of Contracts and Legal Services, supportando new, pre-owned, Defense and large-fleet aircraft transactions. Mr. Gagnon, che ha contribuito in modo significativo al team legale e al successo complessivo di Bombardier negli ultimi anni, andrà in pensione a giugno. Fino ad allora, rimarrà in Bombardier come Senior Vice President Special Advisor to the CEO, supportando al contempo una transizione graduale alla leadership”, conclude Bombardier.

AIR CANADA RICONOSCIUTA COME UNO DEI MIGLIORI DATORI DI LAVORO CANADESI PER I GIOVANI PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO – Air Canada informa: “Air Canada è stata nominata per il terzo anno consecutivo uno dei ‘Canada’s Top Employers for Young People 2026’ da Mediacorp. Il premio conferma il forte impegno della compagnia nel promuovere opportunità significative che aiutino la prossima generazione a prosperare e a costruire il proprio futuro potenziale di leadership”. “Siamo molto orgogliosi dei nostri programmi HR all’avanguardia, che hanno fatto guadagnare ad Air Canada il riconoscimento come uno dei migliori datori di lavoro per i giovani del Canada. Siamo incoraggiati nel vedere così tanti giovani scegliere una carriera nel settore dell’aviazione. Non c’è mai stato un momento più entusiasmante per costruire un futuro in questo campo. Per supportare la realizzazione dei nostri piani strategici, Air Canada ha investito in programmi in continua evoluzione per sviluppare e supportare le competenze interfunzionali necessarie affinché la prossima generazione possa guidare nel futuro”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs at Air Canada.