Edelweiss presenta la nuova cabina dell’Airbus A350

Con l’introduzione dell’Airbus A350, Edelweiss presenta una nuova esperienza di viaggio a lungo raggio, sviluppata in modo olistico.

“Con il motto ‘More room to feel good’, la Swiss leisure airline combina un design moderno della cabina con materiali di alta qualità, una palette di colori rilassanti e tecnologia all’avanguardia. La nuova cabina è molto più di un semplice miglioramento delle poltrone. Rappresenta un senso di spazio progettato consapevolmente che privilegia il relax, il comfort e un’atmosfera accogliente.

Il design elegante e moderno della nuova livrea dell’aereo, caratterizzato da tonalità più scure di rosso e blu e dal caratteristico red wave pattern, si riflette negli interni. Ispirati a divani comodi e accoglienti, gli interni trasmettono un senso di calma e allo stesso tempo un’atmosfera di alta qualità e contemporaneità. Questa ispirazione è completata da elementi dell’architettura svizzera contemporanea. Forme essenziali, linee pulite e motivi utilizzati con cura definiscono l’aspetto della cabina. Dettagli raffinati e lavorazioni di alta qualità sottolineano lo standard premium in tutte le classi di viaggio.

Rispetto alla cabina precedente, la combinazione di colori è stata volutamente ridotta. Questa riduzione consapevole crea un senso di calma e armonia. Le sfumature di blu, nelle loro diverse forme, caratterizzano l’aspetto generale”, afferma Edelweiss.

“La nuova cabina Edelweiss Economy colpisce per il suo design pulito e di alta qualità. I delicati tessuti blu creano un’atmosfera tranquilla e senza tempo. Le raffinate cuciture conferiscono ai sedili un aspetto elegante e sartoriale. Nel complesso, gli interni appaiono armoniosi e accoglienti.

Tutti i sedili offrono circa tre centimetri in più di spazio per le gambe rispetto alla cabina precedente, oltre a un angolo di inclinazione maggiore, che aumenta notevolmente il comfort sui lunghi viaggi.

Con la nuova cabina Edelweiss Premium Economy, la compagnia sta ampliando strategicamente la sua offerta premium e, contemporaneamente, aumentando la percentuale di posti premium a bordo. La nuova Edelweiss Premium Economy offre 28 posti in configurazione 2-3-2 con circa un metro di spazio per le gambe e un high-quality hard-shell seat, simile a quelli utilizzati su altre compagnie aeree di Lufthansa Group.

La combinazione di colori più scuri ed eleganti sottolinea le aspirazioni premium. Gli ospiti possono gustare un drink di benvenuto già prima del decollo. Durante il volo, possono beneficiare di una selezione di cibo più ampia, servita su piatti di porcellana su una tovaglia. Le bevande alcoliche sono incluse. Le cuffie antirumore della Edelweiss Business Class offrono un comfort aggiuntivo.

La nuova Edelweiss Business combina un comfort elevato con una disposizione della cabina pensata per i viaggiatori in vacanza. La configurazione continua dei sedili 1-2-1 offre a ogni passeggero l’accesso diretto al corridoio. Circa la metà dei sedili è progettata come posti doppi e sono ideali per le coppie che viaggiano insieme.

I sedili possono essere completamente convertiti in un letto completamente reclinabile, consentendo un sonno ristoratore durante i lunghi viaggi. Le tonalità del blu scuro, un esclusivo rivestimento in tessuto e superfici in legno accuratamente selezionate caratterizzano il confortevole design della cabina.

La nuova Edelweiss Business Suite è progettata per gli ospiti con le massime esigenze di privacy e comfort. I sedili possono essere completamente convertiti in un ampio letto completamente reclinabile. Le porte chiudibili, alte circa 1,20 metri, garantiscono un elevato grado di privacy, mentre gli ampi monitor da 32 pollici offrono un’esperienza cinematografica immersiva. Nelle suite centrali, il divisorio può essere regolato individualmente, consentendo un utilizzo flessibile della suite per gli ospiti che viaggiano insieme.

Una caratteristica speciale è l’ampia open foot area, che offre una libertà di movimento notevolmente maggiore quando si è sdraiati. Il pacchetto è completato da un comodo cuscino in memory foam e un coprimaterasso per un sonno ristoratore, oltre a ulteriore spazio per i bagagli a mano personali”, prosegue Edelweiss.

“Oltre al design e al comfort, la tecnologia moderna gioca un ruolo centrale nel nuovo concept di cabina. In tutte le classi di viaggio, gli ospiti beneficiano di internet ad alta velocità gratuito tramite Starlink, schermi 4K con connettività audio Bluetooth e un sistema di intrattenimento di bordo completo con oltre 400 film e serie TV, una mappa di volo 3D e telecamere esterne. L’illuminazione Human-Centre supporta il naturale ritmo circadiano sui voli a lungo raggio.

L’offerta è completata dalla ricarica wireless in Edelweiss Premium Economy, Edelweiss Business e Edelweiss Business Suite, nonché da porte USB-C e USB-A ad alte prestazioni in tutti i sedili con una potenza fino a 60 watt, che consentono di ricaricare comodamente il laptop. Prese di corrente aggiuntive sono disponibili in Edelweiss Business e Edelweiss Business Suite. Le cuffie con cancellazione del rumore offrono un comfort aggiuntivo in Edelweiss Premium Economy, Edelweiss Business e Edelweiss Business Suite“, continua Edelweiss.

“Con il nuovo Airbus A350, abbiamo colto l’opportunità di ripensare l’intero prodotto di cabina e di svilupparlo in modo coerente, tenendo a mente il benessere dei nostri ospiti”, afferma Bernd Bauer, CEO di Edelweiss. “Il nostro obiettivo era creare uno spazio che trasmettesse tranquillità, fosse di alta qualità e si posizionasse chiaramente come un prodotto premium. La nuova cabina è un’evoluzione logica del nostro design e rappresenta il comfort moderno, la qualità svizzera e un’esperienza di volo a lungo raggio contemporanea”.

“Il primo aeromobile con la nuova cabina entrerà in servizio a dicembre 2026. I voli saranno prenotabili a partire dall’estate 2026. Ulteriori Airbus A350 convertiti seguiranno gradualmente a gennaio, febbraio, aprile, maggio e luglio 2027. Entro l’estate 2027, l’intera flotta Airbus A350 di Edelweiss sarà dotata della nuova cabina”, conclude Edelweiss.

