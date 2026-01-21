KLM offre il free Wi-Fi sui voli europei

KLM è una delle prime compagnie aeree europee a offrire free internet ai passeggeri che viaggiano all’interno dell’Europa, segnando un passo importante nel migliorare l’esperienza di viaggio.

“Durante il volo, i passeggeri possono inviare e-mail, navigare in internet, ascoltare musica, giocare o guardare film e serie TV in streaming. Con questa iniziativa, KLM soddisfa una richiesta frequente dei suoi clienti. A partire dal 22 gennaio, i passeggeri potranno usufruire del free Wi-Fi service.

KLM sta implementando gradualmente il Wi Fi gratuito sulla maggior parte degli aeromobili utilizzati per le sue rotte europee. Metà della flotta europea sarà dotata di free internet service a partire da giovedì. Nei prossimi anni, il Wi-Fi sarà disponibile su tutti gli A321neo, sugli Embraer 195-E2 e su una parte dei B737-800.

La flotta europea di KLM non dispone di schermi di intrattenimento a bordo. Offrendo il complimentary internet, KLM mira a migliorare il comfort dei passeggeri. Dopo aver effettuato l’accesso o essersi registrati come membri Flying Blue, i passeggeri possono usufruire di un accesso Internet illimitato durante il volo”, afferma KLM.

Stephanie Putzeist, responsible for customer experience at KLM, ha commentato: “Ascoltiamo attentamente ciò che i nostri passeggeri apprezzano e il free internet è da tempo nella loro lista dei desideri. Con questo passo, rendiamo i viaggi in Europa più personali e confortevoli: ognuno può pianificare il proprio volo a modo suo e rimanere connesso. Siamo lieti di poterlo offrire ora ai nostri passeggeri”.

“Da agosto dello scorso anno, KLM ha aggiunto 12 nuovi aeromobili A321neo alla sua flotta. Questi aeromobili, che servono esclusivamente destinazioni europee, sono dotati non solo di Wi-Fi, ma anche di sedili moderni e confortevoli. In questo modo, KLM mira a garantire ai propri passeggeri l’esperienza di viaggio più piacevole possibile”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)