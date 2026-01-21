Air Dolomiti conferma il proprio impegno per qualità, ambiente e sicurezza

Air Dolomiti, compagnia aerea di Lufthansa Group, conferma il proprio impegno verso la qualità del servizio, la sostenibilità ambientale e la sicurezza delle informazioni attraverso il rinnovo delle principali certificazioni e registrazioni internazionali.

La compagnia ha ottenuto dalla Sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel – Ecoaudit il rinnovo con estensione della registrazione EMAS, in vigore fino al 9 novembre 2026. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è uno strumento volontario dell’Unione Europea che consente alle organizzazioni pubbliche e private di valutare e migliorare in modo continuo le proprie prestazioni ambientali, garantendo al contempo il pieno rispetto della normativa vigente.

Air Dolomiti è stata nel 2021 la prima compagnia aerea italiana per il trasporto pubblico di passeggeri ad ottenere la registrazione EMAS: un percorso che prosegue oggi con determinazione, grazie all’adozione di eco-processi strutturati, alla riduzione dei rischi ambientali e allo sviluppo continuo delle competenze tecnico-scientifiche interne.

Parallelamente, Air Dolomiti ha ricevuto la conferma delle certificazioni ISO 9001 (Qualità), ISO 14001 (Ambiente) e ISO/IEC 27001 (Sicurezza delle informazioni), rilasciate da DNV, uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale. Il rinnovo attesta l’efficacia dei sistemi di gestione adottati e la costante attenzione alla soddisfazione del cliente, alla riduzione degli impatti ambientali e alla protezione dei dati e delle informazioni aziendali.

“Le certificazioni e la registrazione EMAS non rappresentano per noi un semplice adempimento formale, ma strumenti concreti di miglioramento continuo”, commenta Steffen Harbarth, CEO di Air Dolomiti. “Operare secondo standard internazionali riconosciuti significa garantire ai nostri passeggeri, ai partner e ai nostri collaboratori elevati livelli di qualità, sicurezza e affidabilità, contribuendo allo stesso tempo alla tutela dell’ambiente. Anche quando non obbligatori, questi sistemi riflettono una scelta consapevole e coerente con la nostra visione di sviluppo sostenibile”.

Massimo Alvaro, AD di Business Assurance in DNV Italia, aggiunge: “Il percorso di Air Dolomiti, che vede la conferma delle certificazioni ISO e della registrazione EMAS, testimonia una visione strategica orientata al miglioramento continuo. L’approccio sistematico richiesto da questi standard permette di gestire in modo sinergico gli aspetti legati alla qualità del servizio, alla protezione ambientale e alla sicurezza delle informazioni. Questo impegno proattivo non solo garantisce l’efficacia dei sistemi di gestione, ma posiziona la Compagnia come un operatore responsabile e attento alle sfide del settore”.

Il rinnovo delle certificazioni e della registrazione EMAS conferma quindi l’approccio di Air Dolomiti nella gestione dei propri processi, rafforzando la trasparenza, la credibilità della Compagnia in un settore altamente regolamentato e in continua evoluzione.

