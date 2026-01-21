Loft Dynamics nomina Sebastien Borel come CEO per guidare la prossima fase di crescita globale

Loft Dynamics, azienda pioniera dei primi EASA- and FAA-qualified virtual reality (VR) flight simulators, ha annunciato la nomina di Sebastien Borel come CEO. Il fondatore, Fabi Riesen, ricoprirà il ruolo di Chief Technology Officer e rimarrà membro del board dell’azienda. Le nomine hanno effetto immediato.

“L’evoluzione della leadership riflette la prossima fase di crescita di Loft Dynamics, con l’adozione delle sue qualified VR flight training solutions che continua ad espandersi nell’ecosistema aeronautico globale. Con la crescente domanda da parte di operators, OEMs, airlines and training organizations, e la crescente accettazione normativa della formazione basata sulla realtà virtuale, l’azienda sta rafforzando la propria leadership per accelerare la commercializzazione, continuando al contempo a essere leader nell’innovazione”, afferma Loft Dynamics.

“Ciò che abbiamo costruito in Loft Dynamics è sempre stato guidato da una visione chiara di come l’addestramento dei piloti dovrebbe evolversi”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CTO di Loft Dynamics. “Con la continua crescita dell’azienda e il suo servizio a un mercato globale più ampio, avere la giusta leadership è fondamentale. Sebastien porta con sé una rara combinazione di profonda esperienza nel settore aerospaziale, leadership commerciale e conoscenza diretta delle operazioni di aviazione. Non potrei essere più entusiasta, o più fiducioso, di collaborare con lui. Questa struttura mi permette di concentrarmi ancora di più sulla tecnologia e sulla visione di prodotto, lavorando a stretto contatto con i nostri team di ingegneri, e collaborando con Seb per adattare ciò che abbiamo costruito con rigore e soddisfare le esigenze del settore”.

“Borel vanta oltre due decenni di esperienza in commercial aviation, aerospace technology and global partnerships. In precedenza, è stato Chief Commercial Officer presso Lilium. Ha ricoperto ruoli dirigenziali senior presso Airbus e Honeywell, tra cui quello di Chief Commercial Officer di NAVBLUE, una sussidiaria di Airbus, dove ha guidato la strategia commerciale globale per digital flight operations and training solutions utilizzate in tutto il mondo. All’inizio della sua carriera, ha iniziato presso Jeppesen, un’azienda Boeing, acquisendo una profonda conoscenza in flight operations, navigation and aviation data systems. È anche un licensed commercial pilot”, prosegue Loft Dynamics.

“Fabi e il team di Loft Dynamics hanno apportato un cambiamento radicale nell’addestramento dei piloti”, ha dichiarato Sebastien Borel, CEO di Loft Dynamics. “Non hanno semplicemente introdotto una nuova tecnologia. Hanno contribuito a ridefinire il modo in cui l’addestramento dei piloti può essere erogato su larga scala, basandosi su realismo, credibilità normativa e rilevanza operativa. Queste basi stanno già guidando un cambiamento significativo in tutto il settore. Il prossimo capitolo non riguarda un cambio di direzione. Si tratta di consolidare questo slancio, scalando ciò che funziona, espandendo l’accesso a livello globale e supportando una gamma più ampia di operatori nell’ecosistema dell’aviazione. Sono entusiasta di collaborare a stretto contatto con Fabi e il team per accrescere l’impatto di Loft e contribuire a plasmare il futuro del pilot training”.

“Riesen rimarrà profondamente coinvolto nell’azienda come CTO and board member, continuando a plasmare la tecnologia, la cultura e la visione a lungo termine di Loft Dynamics. La struttura di leadership coniuga la founder-led innovation con una experienced commercial leadership, posizionando Loft Dynamics per approfondire la collaborazione tra helicopter operators, airlines, OEMs and training organizations in tutto il mondo.

Con questa struttura, Loft Dynamics rimane concentrata sul miglioramento degli standard per il pilot training attraverso soluzioni altamente realistiche, scalabili e accessibili nel global aviation ecosystem”, conclude Loft Dynamics.

