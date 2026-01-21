Gli Embraer Commercial Aircraft al centro dell’attenzione a Wings India 2026

Embraer esporrà due dei suoi aerei commerciali, l’E195-E2 e l’E175, a Wings India 2026, Hyderabad, a partire dal 28 gennaio.

“La significativa partecipazione di Embraer all’evento sottolinea l’impegno dell’azienda nel promuovere la connettività regionale e l’aviazione sostenibile nel mercato indiano, presentando soluzioni su misura per soddisfare le esigenze aeronautiche specifiche e in continua espansione del Paese. Entrambi i tipi di aeromobile offrono alle compagnie aeree la capacità adeguata e la flessibilità necessaria per aprire nuove rotte che collegano città secondarie e terziarie.

L’E195-E2 in mostra statica è l’aereo più silenzioso e con il minor consumo di carburante al mondo. Questo E2 small narrowbody commercial jet si basa sull’eccellenza operativa degli E-Jets di prima generazione. La sua aerodinamica sofisticata, il design delle ali all’avanguardia e le sue nuove tecnologie garantiscono una riduzione del 29% delle emissioni di carbonio e del consumo di carburante per posto rispetto agli E-Jets di precedente generazione. Con la tipica configurazione a classe unica, con una capacità di 132-146 passeggeri, offre una capacità ideale nel segmento inferiore ai 150 posti.

Si prevede che il mercato indiano richiederà almeno 500 aeromobili nella fascia da 80 a 146 posti nei prossimi 20 anni. La E2 family consente i massimi seat profits nello small narrowbody segment ed è certificata per volare con blend fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Gli aeromobili hanno già dimostrato l’operatività dei loro motori con 100% SAF, rafforzando ulteriormente l’impegno di Embraer per la riduzione delle emissioni e l’aviazione sostenibile.

Già parte significativa della Star Air fleet in India, l’E175 di Embraer è un regional jet collaudato, con una capacità fino a 88 passeggeri. L’aeromobile è ampiamente riconosciuto per la sua affidabilità, l’economicità e le prestazioni. Con una quota dell’80% del regional market negli Stati Uniti, l’E175 è la spina dorsale della connettività regionale negli Stati Uniti. I recenti miglioramenti all’avionica, alla cabina e all’esperienza di volo dei passeggeri hanno migliorato l’esperienza di volo a bordo dell’E175, rendendola più in linea con quella dei migliori E2 della categoria”, afferma Embraer.

“L’Embraer E-Jet programme è uno dei più riusciti del settore”, ha affermato Adity Shekhar, Regional Vice President, Sales, Embraer. “La E-Jets family può trasformare e ampliare la connettività regionale dalle città di secondo e terzo livello in India, sfruttando le ‘blue ocean’ opportunities”.

“Embraer è il principale produttore di jet commerciali fino a 150 posti. Complessivamente, gli E-Jets e gli E-Jets E2 sono operati da oltre 80 compagnie aeree in 50 paesi e ne sono state consegnate più di 1.900 unità. Oggi, quasi 50 velivoli Embraer di 11 diverse tipologie operano in India, al servizio dell’Indian Air Force, di altre agenzie governative, di business jet operators e di Star Air. Embraer propone inoltre il suo Military Transport Aircraft, il C-390 Millennium, alla Indian Air Force per il loro Medium Transport Aircraft (MTA) program, nell’ambito di una ‘Make in India’ partnership.

In qualità di “Aviation Innovation Partner” per Wings India 2026, Embraer offre soluzioni che supportano direttamente la crescita sostenibile dell’India e l’ambizione di una migliore connettività. La E2 family, con la sua efficienza e il comfort per i passeggeri, è perfetta per aprire nuove rotte e ottimizzare le operazioni per i vettori indiani. Clienti e visitatori potranno inoltre scoprire l’intera gamma di prodotti e servizi Embraer presso Wings India 2026“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)