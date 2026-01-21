Tecnam si espande in India con una Factory Representation

Tecnam Aircraft annuncia oggi un’evoluzione strategica della sua presenza commerciale in India. Con effetto immediato, l’azienda passerà da un dealership network a una direct-to-factory relationship per le vendite, l’assistenza e il supporto ricambi in tutta la regione.

“Nell’ambito di questa ristrutturazione, è stato concluso il formal dealership agreement con Air Taxi e le sue affiliate Art Aviation e Amanra FZC.

Il settore dell’aviazione indiano sta attualmente vivendo un’espansione senza precedenti. Per soddisfare le specifiche esigenze di questo mercato in fase di maturazione, Tecnam ha deciso che un modello di gestione diretta è essenziale”, afferma Tecnam.

Giovani Pascale Langer, Managing Director of Tecnam, ha commentato il cambiamento strategico: “L’India è un mercato chiave che richiede la nostra massima attenzione. Stabilendo un collegamento diretto tra la nostra sede centrale e gli operatori indiani, stiamo posizionando Tecnam per supportare al meglio la crescita costante delle principali scuole di volo e compagnie aeree della regione.

I nostri partner istituzionali e gli operatori commerciali necessitano di un accesso immediato e senza filtri ai nostri team di supporto e vendita per mantenere il loro ritmo operativo. Questa struttura diretta ci permette di affiancarli nell’espansione delle loro flotte”.

“Il modello “direct-to-factory” garantisce accesso diretto, con una relazione più stretta tra gli operatori indiani e i team di produzione e ingegneria Tecnam in Italia; supporto semplificato, con elaborazione più rapida di ricambi, richieste di garanzia e assistenza tecnica; vendite unificate, con un unico canale autorevole per l’acquisto dell’intera gamma di velivoli Tecnam, inclusi P-Mentor, P2008JC, P2010, P2006T e P2012 Traveller.

Tecnam annuncia la sua partecipazione a Wings India, presso l’Hyderabad Begumpet Airport, dal 28 al 31 gennaio 2026.

Con effetto immediato, tutte le richieste relative a vendite di aeromobili, assistenza e ricambi per l’India devono essere indirizzate al Tecnam Headquarters”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)