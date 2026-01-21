United riporta i risultati finanziari del quarto trimestre 2025 e dell’intero anno

United Airlines (UAL) ha annunciato i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2025, in linea con la guidance.

“Il diluted earnings per share della compagnia aerea, pari a 10,20 dollari, e l’adjusted diluted earnings per share di 10,62 dollari per il 2025 sono aumentati rispetto al 2024.

La compagnia ha registrato un full-year pre-tax earnings di 4,3 miliardi di dollari, con un pre-tax margin del 7,3%, e un adjusted pre-tax earnings di 4,6 miliardi di dollari, con un adjusted pre-tax margin del 7,8%. Il total operating revenue per l’anno è cresciuto del 3,5% su base annua, raggiungendo i 59,1 miliardi di dollari, il livello più alto nella storia di United. La compagnia ha generato 8,4 miliardi di dollari di operating cash flow e 2,7 miliardi di free cash flow nel 2025 e prevede di generare un livello simile di free cash flow nel 2026″, afferma United.

“I nostri risultati si basano sulla conquista di un numero sempre maggiore di clienti fedeli al marchio: è chiaro che ottengono il massimo valore volando con United”, ha affermato il CEO Scott Kirby. “Questo è stato il trimestre con il fatturato più alto nella storia di United e il RASM trimestrale più alto dell’anno, garantendo un forte slancio dei ricavi che proseguirà anche nel 2026”.

“Nel 2026 United prevede di migliorare la customer experience con la consegna di oltre 100 narrowbody aircraft e circa 20 Boeing 787, più widebody aircraft in un anno di qualsiasi altra compagnia aerea passeggeri statunitense dal 1988. United prevede di utilizzare questi nuovi aeromobili per espandere proficuamente la propria rete, comprese le rotte internazionali leader del settore e la crescente rete domestica. La compagnia aerea prevede inoltre di apportare significativi ammodernamenti aeroportuali presso i suoi Washington Dulles and Houston hubs”, conclude United.

Fourth-Quarter Financial Results

Total operating revenue pari a $15,4 miliardi, +4,8% rispetto al quarto trimestre 2024.

Pre-tax earnings pari a $1,3 miliardi, con pre-tax margin dell’8,6%; adjusted pre-tax earnings pari a $1,3 miliardi, con adjusted pre-tax margin dell’8,5%.

L’impatto del government shutdown è stata pari a $250 milioni di pre-tax earnings nel quarto trimestre 2025.

Net income pari a $1 miliardi; adjusted net income pari a $1 miliardi.

Diluted earnings per share di $3,19; adjusted diluted earnings per share di $3,10.

Full-Year Financial Results

Pre-tax earnings pari a $4,3 miliardi, con pre-tax margin del 7,3%; adjusted pre-tax earnings pari a $4,6 miliardi, con adjusted pre-tax margin del 7,8%.

Net income pari a $3,4 miliardi; adjusted net income pari a $3,5 miliardi.

Diluted earnings per share di $10,20; adjusted diluted earnings per share di $10,62.

La compagnia ha generato $8,4 miliardi di operating cash flow e $2,7 miliardi di free cash flow.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)