Emirates sigla un accordo con Dubai Investments Park per un nuovo Cabin Crew Village

Emirates Airline ha firmato un accordo con Dubai Investments Park (DIP) per l’acquisizione di un terreno per un nuovo Cabin Crew Village.

“Si tratta di un multi-billion-dirham investment e il progetto comprenderà una mixed-use and residential community progettata per ospitare fino a 12.000 assistenti di volo.

L’accordo è stato firmato da Ali Mubarak Al Soori, Emirates Chief Procurement & Facilities Officer e Khalid Bin Kalban, Vice Chairman & CEO, Dubai Investments, alla presenza di Adel Al Redha, Emirates Deputy President and Chief Operating Officer; Abdulaziz Bin Yagub Al Serkal, CEO Glass LLC, Dubai Investments; Omar Al Mesmar, General Manager, Dubai Investments Park, oltre ai dirigenti di entrambe le organizzazioni.

L’inizio dei lavori è previsto per il secondo trimestre 2026, mentre il completamento della prima fase è previsto per il 2029. Il progetto verrà realizzato tramite un contratto di locazione a lungo termine.

Il Cabin Crew Village sarà composto da 20 edifici residenziali moderni, ciascuno di 19 piani, che offriranno un mix di unità con una, due e tre camere da letto, progettate pensando al comfort e alla praticità dell’equipaggio”, afferma Emirates.

Ali Mubarak Al Soori, Emirates Chief Procurement & Facilities Officer, ha dichiarato: “Il nostro personale di cabina è fondamentale per l’esperienza che Emirates offre ai clienti. Questo investimento fa parte del nostro impegno più ampio nel supportare il loro benessere offrendo spazi abitativi progettati in base alle loro esigenze e al loro stile di vita. Il Cabin Crew Village fornirà tutto ciò di cui il nostro equipaggio ha bisogno all’interno di un unico complesso attentamente pianificato, con comodo accesso ai servizi essenziali di tutti i giorni, strutture per il tempo libero e spazi comuni che promuovono un forte senso di comunità. Il Cabin Crew Village rappresenta anche un investimento strategico per il futuro di Emirates, supportando i nostri piani di transizione verso Al Maktoum International e la continua crescita negli anni a venire”.

Omar Al Mesmar, General Manager of Dubai Investments Park, ha commentato: “Il Dubai Investments Park si è evoluto in una destinazione in cui le aziende globali possono dare vita a progetti ambiziosi in un ambiente completamente integrato e pronto per il futuro. La collaborazione di DIP con Emirates riflette la fiducia che le principali organizzazioni ripongono nel suo ecosistema infrastrutturale e normativo e rafforza ulteriormente la sua posizione di polo per investimenti visionari. Questo sviluppo arricchirà la dinamica comunità di DIP, supportando la continua ascesa di Dubai come centro globale per il business e le opportunità. DIP rimane impegnata a favorire partnership che creino un valore significativo e a lungo termine per l’emirato”.

“Il Crew Village è stato progettato come una destinazione lifestyle completa, offrendo un’ampia gamma di servizi a supporto della salute e del benessere della airline crew community. Il complesso comprenderà un centro polifunzionale con una selezione di punti vendita, ristoranti e concept food, oltre a moderne strutture per il fitness, cliniche, spazi pubblici e parchi dedicati.

I residenti saranno incoraggiati ad adottare uno stile di vita attivo all’aria aperta, con sentieri escursionistici, piscine in stile resort, giardini paesaggistici e spazi verdi che si inseriscono in tutto il complesso.

Ogni edificio avrà inoltre strutture dedicate, garantendo comodità e accessibilità a tutti i membri dell’equipaggio.

Situato strategicamente a equidistante tra Dubai International Airport (DXB) e Dubai World Central (DWC), l’Emirates Crew Village è in grado di supportare i piani operativi a lungo termine della compagnia aerea e il suo trasferimento all’Al Maktoum International Airport, offrendo al contempo la migliore esperienza di vita possibile ai suoi dipendenti”, conclude Emirates.

