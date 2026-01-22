GE Aerospace annuncia i risultati del quarto trimestre 2025 e dell’intero anno

GE Aerospace ha annunciato oggi i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno fiscale, conclusosi il 31 dicembre 2025.

“Un quarto trimestre solido chiude il 2025, con un andamento positivo che proseguirà anche nel 2026”, afferma GE Aerospace.

Il Presidente e CEO di GE Aerospace, H. Lawrence Culp, Jr., ha dichiarato: “Con un quarto trimestre positivo, GE Aerospace ha chiuso un anno eccezionale, con un fatturato in crescita del 21%, un utile per azione (EPS) in crescita del 38% e una free cash flow conversion superiore al 100%. La nostra performance dimostra come FLIGHT DECK stia prendendo piede, mentre acceleriamo la produzione di servizi e equipaggiamenti per soddisfare il nostro crescente portafoglio ordini di circa 190 miliardi di dollari”.

Culp ha continuato: “Entriamo nel 2026 con un solido slancio per consolidare questi risultati e siamo ben posizionati per creare maggiore valore per i nostri clienti. Questo supporta un altro anno di sostanziale crescita dell’EPS e della liquidità, e sono fiducioso che il nostro team ci riuscirà”.

“Tra i punti salienti recenti:

Expanded Commercial Engines & Services (CES) per includere Technology & Operations (T&O), la cui guida sarà affidata a Mohamed Ali. Creazione di Commercial Sales & Customer Experience, guidato da Jason Tonich, che accresce l’attenzione al cliente.

Aumento del material input da fornitori prioritari di oltre il 40% su base annua nel 2025. Ciò ha contribuito a un aumento del 26% dei full-year CES services revenue e a un aumento del 25% delle consegne di motori su base annua, incluse le consegne record di LEAP in aumento del 28%. Le full-year Defense deliveries sono aumentate del 30% su base annua.

Oltre 500 motori acquisiti al Dubai Airshow, tra cui l’impegno di Riyadh Air per 120 motori LEAP-1A e di flydubai per 60 motori GEnx. Sviluppo delle tecnologie per il futuro del volo con il lancio dei primi test a terra di un hybrid electric demonstrator.

Investimenti di oltre 1 miliardo di dollari nel global Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) network, inclusi investimenti di mezzo miliardo di dollari per la LEAP capacity in Brasile, Malesia, Dubai, Dallas e altri siti.

Rinnovo dell’accordo tra CFM International e l’International Air Transport Association (IATA), che conferma l’impegno di CFM per un open aftermarket per i motori CFM56 e LEAP.

Acquisizione di un nuovo ordine con Hindustan Aeronautics per 113 F404 engines, completamento con successo dei test in quota del motore GEK800 per equipaggiare unmanned platforms and Collaborative Combat Aircraft, annuncio di una collaborazione con Shield AI per equipaggiare next-gen autonomous systems con l’F110“, proseue GE Aerospace.

Quarto trimestre 2025:

Ordini totali pari a 27,0 miliardi di dollari, +74%.

Total revenue (GAAP) pari a 12,7 miliardi di dollari, +18%; adjusted revenue pari a 11,9 miliardi di dollari, +20%.

Profit (GAAP) pari a 2,9 miliardi di dollari, +24%; operating profit pari a 2,3 miliardi di dollari, +14%.

Profit Margin (GAAP) pari al 22,4%, +120 bps; operating profit margin pari al 19,2%, (90) bps.

Continuing EPS (GAAP) pari a $2,31, +32%; adjusted EPS pari a $1,57, +19%.

Cash from operating activities (GAAP) di 2,1 miliardi di dollari, +59%; free cash flow di 1,8 miliardi di dollari, +15%.

Full Year 2025

Total orders pari a 66,2 miliardi di dollari, +32%.

Total revenue (GAAP) pari a 45,9 miliardi di dollari, +18%; adjusted revenue pari a 42,3 miliardi di dollari, +21%.

Profit (GAAP) pari a 10,0 miliardi di dollari, +31%; operating profit pari a 9,1 miliardi di dollari, +25%.

Profit Margin (GAAP) pari al 21,8%, +210 bps; operating profit margin pari al 21,4%, +70 bps.

Continuing EPS (GAAP) pari a $8,05, +32%; adjusted EPS pari a $6,37, +38%.

Cash from operating activities (GAAP) di 8,5 miliardi di dollari, +47%; free cash flow di 7,7 miliardi di dollari, +24%.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)