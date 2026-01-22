News Brevi – 22.01.2026

LUCIA TOFFANIN E’ HEAD OF EXTERNAL AFFAIRS ITALY DI AIRBUS – Airbus informa che Lucia Toffanin è entrata in Airbus e ha assunto il ruolo di Head of External Affairs Italy. “Con una solida esperienza in diversi settori strategici, fra cui l’aviazione, Lucia contribuirà a rafforzare ulteriormente le relazioni di Airbus in Italia, valorizzando la collaborazione con istituzioni, partner industriali e mondo accademico. Nel suo incarico, Lucia opererà a supporto delle tre divisioni di Airbus: Commercial Aircraft, Helicopters, e Defence & Space”, afferma Airbus.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO ALLA DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE – Lunedì 19 gennaio 2026 ha avuto luogo la cerimonia per l’avvicendamento nell’incarico di Direttore di Amministrazione tra il Col. Vincenzo D. Simonetti e il Colonnello Paolo Milella. La cerimonia, presieduta dal Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa, Generale di Squadra Aerea Mauro Lunardi, si è svolta alla presenza del personale della Direzione di Amministrazione. All’evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti degli omologhi organismi delle altre Forze Armate e Interforze, ha preso parte il Direttore dell’Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative, Dott.ssa Marina Iaderosa. La Direzione di Amministrazione, è posta alle dirette dipendenze del Capo Ufficio Generale Centro Responsabilità Amministrativa. La “Diramm”, articolata su due Reparti, assicura la gestione sia del bilancio di cassa per la F.A., sia della spesa delegata a favore della rete dei Funzionari Delegati – A.M. Al contempo, svolge le funzioni di consulenza giuridica in ambito negoziale e di coordinamento amministrativo-contabile. Provvede altresì ad esercitare l’azione di controllo amministrativo degli Enti eseguendo ispezioni decentrate dall’Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative ed effettuando la revisione delle contabilità amministrative e patrimoniali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VOLI AEROSPAZIALI: CONTRIBUTI ENAC AL WORKSHOP EUROCONTROL SUL PROGETTO EUROPEO ECHO 2 – Enac ha partecipato al secondo Dissemination Workshop del progetto SESAR Joint Undertaking (S3JU) ECHO 2 – European Concept of Higher Airspace Operations, organizzato da EUROCONTROL, il 20 e 21 gennaio, presso la Linköping University a Norrköping, in Svezia. Nel corso del workshop sono stati presentati i risultati di validazione del progetto ECHO 2 finalizzato all’integrazione, nel sistema dell’Air Traffic Management europeo, delle Higher Airspace Operations (HAO) – tra cui i voli supersonici, ipersonici e HAPS (High Altitude Platform Systems) – e delle Space Transport Operations (STO), che includono voli suborbitali e lanci in orbita. Nell’ambito del progetto, l’Ente ricopre il ruolo di Solution Leader del Work Package 3, dedicato alle operazioni supersoniche, ipersoniche e suborbitali. Per Enac ha partecipato il Direttore Innovazione Tecnologica, Ing. Giovanni Di Antonio, intervenuto al panel dedicato all’evoluzione del contesto STO/HAO in Europa, durante il quale sono stati approfonditi i diversi scenari di sviluppo del mercato e gli attuali quadri normativi e operativi. La sessione, moderata dal fornitore di servizi di navigazione aerea svedese LFV, ha ospitato i contributi di EUROCONTROL, EASA, HAPS Alliance e SSC – Swedish Space Corporation. Presente, per Enac, anche il Technical Project Manager WP3, Ing. Fabrizio Arru, che ha presentato i risultati di validazione delle simulazioni in tempo reale condotte su operazioni supersoniche, ipersoniche e suborbitali. I contributi dell’Ente al progetto ECHO 2 confermano il ruolo di primo piano del nostro Paese per un accesso allo spazio aereo superiore sicuro, efficiente e sostenibile, contemperando le esigenze della comunità aeronautica e di quella spaziale, e accompagnando l’evoluzione del contesto HAO/STO.

RAM E INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI: IL PRESIDENTE ENAC E L’AU ENAC SERVIZI OSPITI DI ‘UN CAFFE CON’ ORGANIZZATO DA ANCE – Oggi, 22 gennaio, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e l’Amministratore Unico di Enac Servizi Aeroporti Marco Trombetti sono stati i protagonisti di “Un caffè con” a cura di ANCE Roma – ACER, format di incontri con personalità di rilievo istituzionale e imprenditoriale per discutere di temi legati alle infrastrutture e ai lavori pubblici. Il Presidente e l’Amministratore Unico sono stati accolti dal Presidente ANCE ROMA – ACER, Antonio Ciucci, e dalla Vicepresidente Francesca De Sanctis, che hanno avviato l’incontro con i loro saluti di indirizzo. Il Presidente ANCE ROMA – ACER Ciucci: “Incontro significativo per discutere degli importanti programmi di investimenti pianificati da Enac, attraverso la sua società in-house Enac Servizi, volti a valorizzare e potenziare il grande patrimonio di scali a gestione diretta del nostro Paese”. Per Francesca De Sanctis, Vicepresidente alle Opere Pubbliche ANCE ROMA – ACER: “Un confronto molto interessante e partecipato per scoprire le opportunità di investimento legate allo sviluppo del nostro territorio: per chi fa impresa, un’occasione preziosa per guardare con lungimiranza al proprio percorso di qualificazione e crescita”. Il Presidente Enac Di Palma: “La nuova policy Enac della Regional Air Mobility (RAM), mirata alla valorizzazione dei piccoli scali e all’integrazione aria-aria, si connette a un importante programma di realizzazioni infrastrutturali che, per mezzo di Enac Servizi, porterà a investire sulla grande riserva di capacità del nostro Paese. Una visione che non si limita a potenziare il network favorendo connettività interna e delocalizzazione turistica, ma che consolida un’idea di aeroporto come ‘luogo cool’: fondamentale elemento di traino per l’attrattività e per lo sviluppo economico dei territori circostanti”. L’AU Trombetti: “Grazie alla programmazione Enac ed Enac Servizi, nei prossimi anni sono previsti investimenti da decine di milioni di euro, volti a rafforzare la RAM creando aeroporti innovativi, sostenibili e interconnessi con il territorio”.

EASA E DJI COLLABORANO PER INCREMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA RIGUARDO SAFE AND LEGAL DRONE OPERATIONS – L’EASA informa: “Un requisito fondamentale delle European Drone Rules è che gli operatori di droni ricevano informazioni aggiornate sulle restrizioni che potrebbero essere in vigore nel luogo in cui intendono volare (la cosiddetta “geo-awareness”) e che i piloti di droni si conformino a tali informazioni durante ogni volo. In tutta Europa, le National Aviation Authorities (NAAs) pubblicano le UAS Geographical Zones (UGZ) ufficiali nell’ambito dell’EASA harmonised geo-awareness framework. Sono accessibili all’indirizzo https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/naa. Questa pagina web dell’EASA funge da punto di accesso centrale per gli utenti, fornendo link alle official UGZ maps pubblicate sui siti web delle NAA di tutti gli Stati membri dell’EASA. L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha collaborato con DJI, leader mondiale per volume nel mercato dei droni, per supportare la transizione al nuovo regulatory framework per i droni e promuovere una maggiore consapevolezza della sicurezza del volo dei droni tra operatori e piloti. Nel 2013, DJI ha introdotto “Fly Safe” come voluntary safety feature per contribuire a prevenire voli involontari di droni in aree soggette a restrizioni o sensibili. Dal 2024, il sistema è stato aggiornato per conformarsi ai geo-awareness requirements”. “Da gennaio 2026, con la piena disponibilità delle national UGZ maps, i DJI class-labelled products si baseranno esclusivamente su official UGZ data pubblicati dalle NAA. I precedenti Fly Safe data sets sono stati rimossi per mantenere l’allineamento con le fonti ufficiali ed evitare malintesi da parte dei piloti. La definizione e l’aggiornamento delle UAS geographical zones è responsabilità di ogni Stato membro. Tutti gli operatori di droni registrati, indipendentemente dal produttore del drone, sono tenuti a consultare gli official UGZ data forniti dalle NAA nel paese in cui operano. Disporre delle mappe e delle informazioni più aggiornate è fondamentale per garantire operazioni sicure e legali”, conclude l’EASA.

EASA: L’INITIAL SET DELLE ANCEN BACKGROUND NOTES FORNISCONO INFORMAZIONI SUI NON-CO2 CLIMATE IMPACTS – L’EASA informa: “L’Aviation Non-CO2 Expert Network (ANCEN) ha pubblicato tre nuove note informative che chiariscono in che modo le CO2 and non-CO2 emissions dell’aviazione influenzano il clima e cosa ciò significa per le future strategie di mitigazione. Sviluppate nell’ambito dell’azione di ricerca “NONCO2″ di Horizon Europe, queste note sono progettate per supportare i decisori politici, gli stakeholder del settore e la comunità in generale con informazioni concise e basate sulla scienza. La prima nota, Climate effect of aviation contrails, riassume le attuali conoscenze scientifiche su contrails and contrail-cirrus clouds e il loro contributo al riscaldamento globale indotto dall’uomo. Evidenzia che, sebbene le singole contrails possano avere vita breve, il loro effetto climatico aggregato è potenzialmente significativo e rimane soggetto a importanti incertezze che la ricerca in corso mira a ridurre. La seconda nota, Time scales of the climate effects of aviation CO2 and non-CO2 emissions, spiega perché gli effetti della CO2 persistono per decenni o millenni, mentre la maggior parte degli effetti non-CO2 hanno una durata più breve ma che può essere significativa nel breve termine. La nota sottolinea che la riduzione delle emissioni di CO2 è fondamentale per limitare il riscaldamento a lungo termine, sottolineando al contempo il potenziale di riduzioni mirate delle non-CO2 emissions per ottenere benefici climatici più rapidi. La terza nota, Benefits of changes in fuel composition on aviation non-CO2 emissions, descrive come le proprietà del carburante, come il contenuto di idrogeno, aromatici, naftalene e zolfo, influenzino le non-CO2 emissions, inclusi fuliggine e particolato. Riassume le recenti evidenze che i Sustainable Aviation Fuels (SAF) e altri high-hydrogen, low-sulphur fuels possono ridurre sostanzialmente le emissioni di particolato e la relativa contrail ice crystal formation, con il potenziale di ridurre i contrail-cirrus related climate impacts”. “Queste tre pubblicazioni fanno parte del Task 7 dell’ANCEN, che si propone di fornire materiale informativo chiaro sugli aviation non-CO2 effects e di contestualizzarli con i CO2 impacts. Queste initial Background Notes integrano i precedenti risultati dell’ANCEN e contribuiranno a ispirare le future discussioni sulle misure di mitigazione efficaci a livello europeo e internazionale. Seguiranno ulteriori note su altri argomenti rilevanti legati ai non-CO2 impacts. Le Background Notes sono disponibili nella download section di ANCEN (NONCO2) – Aviation Non-CO2 Experts Network (ANCEN) | EASA”, conclude l’EASA.

EDELWEISS PRESENTA LA SUA NUOVA CAMPAGNA ‘EVERY PIN A STORY’ – Edelweiss informa: “Viaggiare ci cambia: Edelweiss ne è convinta. Con una nuova campagna, la compagnia aerea svizzera dimostra che le vacanze sono molto più che un semplice arrivo in un luogo meraviglioso. Edelweiss non si limita a portare le persone a destinazione, ma le accompagna un passo oltre, con nuove impressioni, emozioni ed esperienze. La campagna si concentra sull’idea che il viaggio non finisce con l’atterraggio, ma inizia davvero lì. Edelweiss si concentra su ciò che i viaggiatori scoprono, imparano e vivono a destinazione, e su come tornano a casa con uno zaino pieno di ricordi ed emozioni positive. Un elemento visivo distintivo della campagna è un location pin di nuova concezione. A differenza dei classici location markers, non mostra semplicemente un punto su una mappa, ma rappresenta simbolicamente il significato di una destinazione per le persone a livello personale e ciò che evoca in loro. Anche il linguaggio visivo è stato ulteriormente sviluppato: è più vicino alle persone, alle loro emozioni e ai momenti autentici: caldo, autentico e stimolante. La campagna si basa sulle note campagne Edelweiss ‘Been there, done that’ e ‘Leave. Love’ e ne prosegue coerentemente la narrazione”. “Il nuovo linguaggio visivo evoca emozioni. Non riguarda solo la destinazione, ma ciò che vogliamo vivere. Torniamo dalle nostre vacanze con ricordi e sensazioni positive”, afferma Nina Wach, Head of Brand Management and Marketing Communications at Edelweiss. “Con ‘Every Pin a Story’, Edelweiss prosegue con coerenza il suo percorso da airline brand a travel brand”. “‘Every Pin a Story’ comprende dieci immagini che illustrano diverse destinazioni, dal Nord Europa all’Asia. Queste sono ben visibili negli spazi pubblici, su mega-poster e in modo permanente negli aeroporti. La campagna è completata da oltre 50 immagini di destinazioni, presentate online durante le fasi di ispirazione, decisione e prenotazione”, conclude Edelweiss.

LO IATA WLS AFFRONTA LE LIABILITY CHALLENGES IN GLOBAL AVIATION – IATA informa: “L’International Air Transport Association (IATA) terrà l’edizione 2026 del World Legal Symposium (WLS) dal 17 al 19 febbraio a Varsavia, Polonia, ospitato da LOT Polish Airlines, sul tema “Liability in a Changing World”. Le compagnie aeree si trovano ad affrontare una varietà di categorie di liability, sia consolidate che nuove, tra cui i rischi assicurativi classici, e una serie di aree di conformità contemporanee, come ESG, greenwashing, tassazione, privacy e intelligenza artificiale. Il WLS discuterà di queste questioni sullo sfondo dei mutevoli scenari in materia di tutela dei consumatori, tariffe commerciali e geopolitica”. “I principi di responsabilità civile delle compagnie aeree concordati a livello internazionale stanno subendo una crescente pressione da parte di misure nazionali divergenti, che rischiano di compromettere l’applicazione uniforme dei trattati internazionali sulla responsabilità civile e i loro benefici per la connettività. Le sfide che questo crea per le compagnie aeree, che devono destreggiarsi tra queste incongruenze per supportare le operazioni globali, saranno al centro delle discussioni al WLS di quest’anno”, ha affermato Leslie MacIntosh, IATA’s Corporate Secretary and Acting General Counsel. “Nuove normative, tecnologie emergenti e aspettative sociali in evoluzione creano oggi sfide strategiche nelle operazioni delle compagnie aeree. In qualità di compagnia aerea nazionale polacca, siamo lieti di dare il benvenuto a un evento che riunisce i principali esperti di diritto aeronautico, autorità di regolamentazione e rappresentanti del settore per identificare e affrontare congiuntamente le complessità future”, ha affermato Michal Fijol, President & CEO of LOT Polish Airlines. “Tra i temi trattati, il programma del WLS includerà le seguenti sessioni: Managing Geopolitical Exposures: Trade, Tariffs, Sanctions, and Insurance; Democratized Liability? Consumer Protection 2.0; Artificial Intelligence and Competition Law; From Carrier’s Agent, to Shipper, to Shipper’s Agent; the Moving Target of Freight Forwarder Liability. Il WLS si aprirà con un discorso di benvenuto e un discorso di apertura di Michal Fijol, Presidente e CEO di LOT Polish Airlines. Al WLS di quest’anno figurano diversi altri importanti relatori”, prosegue IATA. “Il programma e i relatori che abbiamo selezionato per WLS 2026 proseguono una lunga tradizione di affrontare le questioni più urgenti per la comunità legale del settore aeronautico. Riunendo esperti interni, professionisti privati e consulenti legali governativi, WLS rappresenta un’opportunità unica per un dialogo professionale che analizza le questioni più rilevanti del diritto aeronautico, in modo che tutti noi saremo meglio preparati a mitigare in modo più efficace i rischi in continua evoluzione”, ha aggiunto MacIntosh.

EASYJET: TRE NUOVE ROTTE DAL REGNO UNITO VERSO ITALIA E PORTOGALLO – easyJet informa: “easyJet ha annunciato oggi nuove rotte per Lisbona e Roma Fiumicino dalla nuova base di Newcastle, nonché per Bari da Manchester. Le nuove rotte saranno lanciate quest’estate, con i voli da Newcastle a Roma a partire dal 30 marzo 2026 e i voli per Lisbona dal 22 giugno 2026, con entrambe le nuove rotte operative il lunedì e il venerdì, perfette per un lungo weekend in città. La compagnia aerea ha anche annunciato una nuova rotta da Manchester a Bari, con voli in partenza dal 3 luglio 2026, due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. easyJet Holidays offrirà pacchetti vacanze per tutte e tre le destinazioni, comprensivi di volo e hotel, oltre a 23 kg di bagaglio e trasferimenti per le vacanze al mare a Bari”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare nuove rotte e pacchetti da Manchester e Newcastle verso tre delle destinazioni più popolari d’Europa, offrendo ai clienti ancora più scelta e collegamenti, sia che cerchino una fuga culturale in città o una rilassante vacanza al mare. Nel nostro 30° anno di attività, quest’estate ci prepariamo a lanciare il nostro più grande programma di voli di sempre, offrendo oltre 50 milioni di posti da e per il Regno Unito, e rimaniamo impegnati come sempre a rendere i viaggi facili”. “easyJet serve 22 aeroporti nel Regno Unito, offrendo oltre 640 rotte verso oltre 140 destinazioni dal Regno Unito all’Europa e oltre”, conclude easyJet.

JETBLUE DEDICHERA’ UNA LIVREA SPECIALE ALLA REBPUBBLICA DOMINICANA – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato il lancio di RD Orgullo que Eleva, una campagna che invita i clienti a votare il design della prima livrea per i suoi aerei ispirata alla Repubblica Dominicana. Creata in collaborazione con tre artisti dominicani, l’iniziativa celebra la ricca identità culturale del Paese e gli oltre due decenni di collegamenti e servizi di JetBlue nel Paese. Traendo ispirazione dal folklore nazionale, dai colori, dalla musica e dall’orgoglio culturale, gli artisti hanno tradotto la tradizione dominicana in design di aerei personalizzati. Da oggi fino all’11 febbraio, clienti e fan potranno votare la loro livrea preferita. La livrea selezionata sarà svelata a febbraio e sarà dipinta su un Airbus A320 di JetBlue più avanti in primavera”. “Come principale compagnia aerea che serve la Repubblica Dominicana, siamo orgogliosi di presentare la prima livrea di JetBlue dedicata al Paese, che metterà in mostra l’opera di un artista locale e sarà scelta dalla comunità”, ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue. “Questa iniziativa rende omaggio alla vivace cultura e al talento creativo del Paese, riflettendo al contempo il forte legame che abbiamo costruito con esso per oltre vent’anni. Questo aereo sarà un simbolo volante dell’orgoglio dominicano e un invito a esplorare il Paese che siamo orgogliosi di servire”. “Per la sua prima livrea ispirata alla Repubblica Dominicana, JetBlue ha collaborato con talentuosi e rinomati artisti dominicani, rafforzando il suo impegno nel sostenere i talenti locali e celebrare la cultura, le tradizioni e lo spirito del Paese. Ogni artista è stato ricompensato per il suo lavoro creativo e, sebbene tutti e tre i design catturino l’identità dominicana, uno sarà selezionato per decollare. Willy Gómez: il suo design audace e colorato mette in risalto la musica, la natura e la vita costiera. Los Plebeyos: il loro design trae ispirazione dalla vita quotidiana e dal folklore dominicano, incorporando illustrazioni giocose di cibo, musica e famiglia. Lena Tokens: il suo design incorpora i colori della bandiera dominicana e raffigura due persone, che rappresentano le tradizioni, la creatività e il ritmo del Paese. JetBlue serve la Repubblica Dominicana da quasi 22 anni, iniziando con Santiago come prima destinazione internazionale. Oggi, la compagnia aerea offre più posti tra gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana di qualsiasi altro vettore, operando da Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata e Punta Cana. Questa primavera JetBlue prevede una media di oltre 30 partenze giornaliere, semplificando i viaggi per piacere, lavoro e famiglia”.

LEONARDO PRESENTA genesisX, LA PIATTAFORMA PER LA SICUREZZA DI MILANO – Leonardo informa: “La sicurezza urbana, la tutela dei cittadini e la gestione delle emergenze sono oggi sfide prioritarie che richiedono strumenti tecnologici innovativi e d’eccellenza. Per rispondere a queste esigenze e abilitare un’operatività di nuova generazione delle organizzazioni preposte alla gestione della sicurezza della città di Milano, Leonardo ha introdotto la piattaforma digitale genesiX, presente all’interno della nuova Sala Operativa della Polizia Locale di Milano, situata presso la sede del comando centrale di Via Beccaria. La nuova infrastruttura nasce dalla collaborazione tra Comune di Milano e Polo Strategico Nazionale (PSN), utilizzando l’infrastruttura cloud di PSN, gestita e protetta ai massimi livelli di sicurezza, affiancata a un’architettura software e tecnologica di nuova generazione basata su genesiX. Dal presidio quotidiano alla gestione di emergenze, fino al coordinamento di grandi eventi, il sistema garantisce un’operatività potenziata e semplificata, tanto per i coordinatori e i decisori in sala di controllo quanto per gli operatori sul campo. La piattaforma agisce infatti come un vero e proprio “cervello centrale”, capace di far dialogare sottosistemi e banche dati eterogenee (dalla Direzione Mobilità alla Protezione Civile, da quelli del Comune di Milano ai database nazionali). Grazie all’integrazione nativa con le reti radio mission critical della Polizia Locale, ogni intervento è attivato con tempestività assicurando la massima affidabilità. genesiX garantisce agli operatori una conoscenza costante e completa degli eventi in corso, integrando i sistemi esistenti e valorizzando così gli investimenti già effettuati dall’Amministrazione. Basata sulle più innovative tecnologie di analisi di scenario, video analisi avanzata e cyber intelligence, la piattaforma trasforma i flussi di dati in situational awareness per gli operatori, permettendo il più efficace supporto del personale di Sala Operativa nella prevenzione proattiva di potenziali criticità e nella gestione delle emergenze in tempo reale, e ottimizzando i tempi di risposta e l’allocazione delle risorse sul campo. In un’epoca segnata da minacce ibride sempre più pervasive, il sistema non si limita a gestire i dati, ma li protegge attivamente, essendo concepito come cyber secure-by-design”.

IL DELTA FLIGHT MUSEUM OSPITA L’EVENTO HOPS IN THE HANGAR – Delta informa: “Il Delta Flight Museum ospita l’evento Hops in the Hangar, l’evento annuale di raccolta fondi del Delta Flight Museum che celebra le migliori birre artigianali e la storia dell’aviazione, si terrà sabato 21 febbraio e i biglietti sono ora in vendita sulla pagina degli eventi del Delta Flight Museum. Sorseggiate birre artigianali provenienti da oltre 50 dei migliori birrifici della Georgia sotto l’ala di un jet 767 e di altri aerei storici, mentre visitate il Delta Flight Museum, recentemente rinnovato, situato presso la sede centrale di Delta ad Atlanta. L’evento è aperto al pubblico dai 21 anni in su. Gli ospiti potranno gustare il cibo offerto da alcuni dei migliori ristoratori di Atlanta, ascoltare musica dal vivo con alcuni dei migliori talenti di Atlanta e avere la possibilità di vincere premi. Fin dalla sua fondazione nel 1995, il Delta Flight Museum ha invitato visitatori da tutto il mondo a entrare in contatto con l’aviazione. Nell’aprile 2025 il Museo ha riaperto con un restyling completo dei suoi due hangar, che include un’esperienza rivisitata e nuove mostre interattive per celebrare i primi 100 anni della compagnia aerea e ispirare il futuro dei professionisti dell’aviazione”.

DELTA PROSEGUE IL SUO IMPEGNO VERSO LA COMUNITA’ – Delta informa: “Questa settimana, oltre 400 dipendenti volontari si sono riuniti per svolgere attività di servizio alla comunità in tutto il paese, per onorare la vita e l’eredità del Dr. Martin Luther King, Jr. Le attività spaziavano dalla preparazione dei pasti alle visite alle famiglie negli ospedali pediatrici, fino alla condivisione della gioia della lettura con i bambini per celebrare i successi del Dr. King e contribuire alla sua visione di una Beloved Community”. “Attraverso azioni di servizio, incarniamo la visione del Dr. King di un mondo in cui tutti sono trattati con dignità e rispetto, e la missione di Delta di connettere meglio e riflettere il mondo. Crediamo che nessun bambino debba soffrire la fame, a partire dalla nostra città natale, Atlanta”, ha affermato Amal Yusuf, General Manager of Airport Customer Service at Delta Air Lines, and a board member for Hands on Atlanta.