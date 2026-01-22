SAS ottiene un sustainability award e ospita la SkyTeam global Aviation Challenge a Copenhagen

Scandinavian Airlines è stata premiata nella categoria “Most Impactful Solution – Ground Operations” ai The Aviation Challenge Awards, con le compagnie aeree globali che sono riunite a Copenhagen per celebrare soluzioni operative visibili e scalabili.

“I premi evidenziano come le compagnie aeree della SkyTeam community stiano accelerando il progresso in materia di sostenibilità attraverso iniziative concrete basate sui dati.

The Aviation Challenge è un’iniziativa di collaborazione globale presentata da SkyTeam, che riunisce le compagnie aeree per accelerare i progressi in uno dei settori più complessi da trasformare. Attraverso l’apprendimento condiviso, lo scambio di dati e test in condizioni reali, le compagnie aeree partecipanti sviluppano soluzioni già in uso e progettate per essere scalabili in tutte le operazioni.

Alla cerimonia di premiazione di quest’anno, SAS è stata premiata per:

Most Impactful Solution – Ground Operations:

Advanced de-/anti-icing fluids and precision measuring tools per ridurre il glycol use, con conseguenti miglioramenti significativi e critici per la sicurezza.

La soluzione premiata riflette l’attenzione di SAS verso miglioramenti operativi che producano risultati misurabili e possano essere condivisi e adottati dall’intera comunità aerea.

SAS si congratula inoltre con le altre compagnie aeree premiate per i risultati eccezionali ottenuti in aree come i SAF, la riduzione degli sprechi e la collaborazione intersettoriale, sottolineando l’ampiezza dei progressi compiuti nella comunità aeronautica globale”, afferma SAS.

“Portare The Aviation Challenge a Copenaghen e lavorare a stretto contatto con i nostri partner di SkyTeam dimostra il potere della collaborazione in azione. SkyTeam è diventata una forza trainante nel promuovere la sostenibilità in tutto il settore e i risultati di quest’anno sottolineano le possibilità offerte dalla collaborazione tra compagnie aeree”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “È stimolante vedere compagnie aeree di tutto il mondo trasformare un’ambizione condivisa in soluzioni pratiche e scalabili”.

“Il riconoscimento riflette l’impegno di molti team di SAS che lavorano ogni giorno per migliorare il nostro modo di operare e integrare la sostenibilità nei nostri processi principali. Questi premi evidenziano i progressi tangibili ottenuti attraverso cambiamenti operativi che migliorano l’efficienza, riducono l’impatto e possono essere estesi a tutto il settore. È qui che si compiono veri progressi”, afferma Mads Brandstrup, Senior Vice President Communication, Public Affairs and Sustainability, SAS.

“I The Aviation Challenge Awards sono stati assegnati a Copenhagen il 21 gennaio, riunendo leader di compagnie aeree ed esperti operativi provenienti da tutta la comunità aeronautica mondiale”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)