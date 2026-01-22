Emirates Skywards collabora con Jet2.com per offrire flight rewards

Emirates Skywards ha stretto una partnership con Jet2.com, per offrire ai membri flight rewards verso oltre 75 destinazioni del network della leisure airline. Il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai continua ad ampliare il suo portfolio nel Regno Unito per offrire ai suoi quattro milioni di membri maggiori opportunità, premi e opzioni di viaggio.

Il Dr, Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, ha dichiarato: “Il Regno Unito è uno dei nostri mercati principali e siamo lieti di ampliare il nostro portfolio per offrire a milioni di membri la possibilità di riscattare voli premio su destinazioni turistiche popolari servite da Jet2.com. Oltre ai biglietti aerei, i membri possono anche riscattare le Miglia per pasti, franchigia bagaglio extra, selezione del posto preferito e altro ancora, consentendo di iniziare al meglio la propria vacanza, completamente coperti dalle Miglia Skywards. Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per ampliare la nostra offerta e offrire ai membri il miglior rapporto qualità-prezzo, la migliore scelta e i migliori premi che un programma fedeltà possa offrire”.

Doug Turner, General Manager of 3rd Party Supply & Distribution at Jet2.com, ha commentato: “Siamo molto lieti di collaborare con Emirates Skywards, il che significa che possiamo offrire a un numero ancora maggiore di clienti l’opportunità di volare con la nostra pluripremiata compagnia aerea. Questo è un ottimo modo per continuare ad attrarre nuovi clienti e sappiamo che la nostra reputazione di offrire il miglior servizio clienti sarà un grande successo tra i membri Emirates Skywards”.

“A partire da 8.000 Miglia Skywards, tasse e supplementi inclusi, i membri possono ora usufruire di comode opzioni di riscatto per le destinazioni turistiche più gettonate servite da Jet2.com. La terza compagnia aerea del Regno Unito opera da 14 basi aeroportuali, tra cui London Gatwick da marzo 2026, verso destinazioni in Europa, Mediterraneo, Nord Africa e Isole Canarie.

Emirates Skywards conta oltre 37 milioni di membri in tutto il mondo, con la sua più grande base di membri nel Regno Unito. I membri possono guadagnare migliaia di Miglia facendo shopping al Bicester Village, online con migliaia di marchi famosi su Skywards Miles Mall, prenotando un soggiorno in hotel con Emirates Skywards Hotels, Marriott Bonvoy e ALL Accor e prenotando un pacchetto vacanza con Emirates Holidays”, afferma Emirates.

“I membri Skywards possono anche accumulare e riscattare Miglia con 20 compagnie aeree partner, tra cui United, Air Canada, TAP Portugal e Qantas, sui voli dal Regno Unito verso destinazioni in tutto il mondo.

Incoronato ‘Best Global Airline Loyalty Program’ agli International Loyalty Awards 2025, Emirates Skywards continua a offrire ai suoi membri in tutto il mondo premi e vantaggi senza pari. Il programma offre quattro livelli di iscrizione: Blue, Silver, Gold e Platinum, ognuno dei quali garantisce privilegi esclusivi.

I membri possono accumulare Miglia con partner che spaziano dalle compagnie aeree, agli hotel, agli autonoleggi, ai marchi finanziari, del tempo libero e del lifestyle. Le Miglia Skywards possono essere spese per un’ampia gamma di premi, tra cui biglietti aerei con Emirates e compagnie aeree partner, upgrade di volo, soggiorni in hotel, shopping ed esperienze imperdibili.

Per maggiori informazioni, visitare emirates.com/skywards“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)