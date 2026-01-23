Iberia sigla diversi accordi e alleanze al FITUR di Madrid

Iberia sigla accordi al Fitur per promuovere il turismo europeo in America Latina

Come ogni anno, Iberia ha un fitto programma di attività istituzionali al FITUR, con diversi mercati latinoamericani al centro dell’attenzione.

Durante i primi tre giorni di FITUR, Iberia ha incontrato le autorità di molti dei paesi latinoamericani in cui opera, tra cui Perù, Costa Rica, Argentina, Repubblica Dominicana, Uruguay, Porto Rico, Cile, Colombia e Brasile, tra gli altri.

“FITUR è diventata una piattaforma molto importante per rafforzare i legami che ci uniscono ai diversi paesi dell’America Latina, che rappresenta il nostro mercato principale. Questi incontri e la conseguente collaborazione pubblico-privato sono aspetti fondamentali che ci consentono di continuare a rafforzare la nostra posizione di leader nel collegamento tra l’America Latina e l’Europa”, afferma María Jesús López Solás, Direttore Commerciale e Sviluppo Reti e Alleanze di Iberia.

Oltre agli incontri istituzionali, durante FITUR sono stati firmati diversi accordi di promozione turistica, che consentiranno un’ulteriore espansione della capacità in molti di questi paesi.

Iberia ha raggiunto un accordo di promozione turistica con Improtur (Istituto Nazionale per la Promozione Turistica dell’Argentina), che rafforzerà la promozione del Paese nei diversi mercati europei serviti da Iberia.

Questo accordo arriva in un anno molto importante per la presenza di Iberia in Argentina, in quanto segna 80 anni dall’inizio del collegamento tra Buenos Aires e Madrid. Inoltre, il mercato vedrà un ulteriore aumento della capacità, con un nuovo record previsto per il 2026. Nello specifico, nei mesi di giugno, luglio e agosto, la rotta avrà quattro voli giornalieri.

Presso FITUR, è stato raggiunto anche un accordo con l’ente del turismo Visit Buenos Aires, che estende questa collaborazione attiva da diversi anni.

Iberia ha inoltre raggiunto un accordo di promozione turistica con il Governo di Porto Rico, che mira a promuovere la destinazione caraibica in Europa. Nell’ambito di questo accordo, uno degli aerei di Iberia sarà decorato con grafiche a tema portoricano.

Iberia ha anche tenuto un incontro con le autorità del Perù, con le quali è stato raggiunto un accordo di promozione turistica.

La rotta di Iberia tra Perù e Spagna conta attualmente due voli giornalieri (14 frequenze settimanali), operati con l’A350, l’aereo più grande della sua flotta.

Iberia, Iberia Express e Vueling ricevono la Certificación Compromiso con la Accesibilidad 360º da AENOR

Iberia, Iberia Express e Vueling hanno ricevuto la Certificación Compromiso con la Accesibilidad 360º da AENOR, diventando le prime compagnie aeree del loro settore a ricevere questo marchio. Questo riconoscimento sancisce l’impegno volontario delle tre compagnie per l’accessibilità e convalida i rispettivi percorsi di sostenibilità e di customer experience.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso lo stand di Iberia. Nicolás Henríquez, Direttore Sviluppo Commerciale di AENOR, ha consegnato le certificazioni a Beatriz Guillén, Direttore Clienti di Iberia; Isabel Rodríguez, Direttore Commerciale e Dati di Iberia Express; Rosaura Ferriz, Responsabile Relazioni Pubbliche di Vueling.

Nella sua certificazione, AENOR evidenzia le strategie congiunte che le tre compagnie aeree stanno implementando attraverso l’Accessibility Alliance di IAG Group. L’organismo di certificazione considera questa alleanza uno strumento che consente un maggiore impatto e una maggiore capacità di sviluppo per le iniziative legate all’accessibilità. Questa iniziativa consente sforzi coordinati, un’innovazione accelerata e un impatto maggiore in ogni fase del viaggio, dalla pianificazione all’esperienza a bordo.

Iberia sigla un’alleanza strategica con Lanzarote per promuovere il collegamento dell’isola con gli Stati Uniti

Iberia ha stretto un’alleanza strategica con il Presidente del Consiglio di Lanzarote e dell’Isola di La Graciosa, Oswaldo Betancort, e il CEO di SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, per rafforzare la posizione dell’isola negli Stati Uniti come destinazione premium nel mercato nordamericano attraverso il suo hub di Madrid, uno dei più grandi d’Europa, situato presso l’Aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas.

Grazie ai tre voli giornalieri che collegano Lanzarote a Madrid, i viaggiatori provenienti da quest’isola delle Canarie possono raggiungere facilmente e senza interruzioni una qualsiasi delle dieci destinazioni servite da Iberia negli Stati Uniti. Ciò è reso possibile dai circa 150 voli settimanali che Iberia opera tra Madrid e le città di New York, Washington, Boston, Chicago, Miami, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Orlando e Porto Rico.

“Lanzarote possiede tutte le caratteristiche che i viaggiatori nordamericani di alto livello ricercano: autenticità, condizioni meteorologiche eccezionali e un’offerta alberghiera di prim’ordine. Il nostro obiettivo è essere il ponte naturale che collega il potenziale degli Stati Uniti con il carattere unico dell’isola”, ha dichiarato María Jesús López Solás, Direttore Commerciale, Sviluppo Rete e Alleanze di Iberia.

Oswaldo Betancort, Presidente del Consiglio delle Isole di Lanzarote e La Graciosa: “Questa alleanza con Iberia rafforza la strategia di Lanzarote volta a promuovere la diversificazione del mercato e ad attrarre un turismo di maggior valore. Gli Stati Uniti rappresentano un mercato chiave per l’isola, sia per la tipologia di viaggiatore che rappresentano, sia per la loro coerenza con il nostro modello di destinazione sostenibile, autentica e di alta qualità, in cui la connettività internazionale gioca un ruolo cruciale per garantire la competitività a lungo termine”.

Iberia Express offre quasi 400.000 posti all’anno sulla rotta tra Lanzarote e Madrid, con un massimo di tre voli giornalieri che facilitano collegamenti efficienti con oltre 100 destinazioni internazionali di Iberia Group. Infatti, oltre il 20% dei clienti Iberia Express sui voli per Lanzarote sono passeggeri in coincidenza, e circa il 12% si collega ad altre destinazioni internazionali a medio e lungo raggio.

“Per SPEL-Turismo Lanzarote, si tratta di un’alleanza importante, dato che Iberia sta attualmente vivendo una significativa espansione in mercati considerati chiave per la strategia dell’isola, oltre alla crescente notorietà del suo marchio”, afferma Héctor Fernández, CEO di SPEL-Turismo Lanzarote.

Per quanto riguarda i collegamenti a lungo raggio con gli Stati Uniti, Iberia ha recentemente ampliato le sue destinazioni da Madrid a dieci con l’aggiunta di Orlando lo scorso ottobre, consolidando ulteriormente il suo impegno nel mercato nordamericano. Oltre a questa nuova rotta, la compagnia aerea opera voli diretti per New York, Miami, Boston, Chicago, Dallas Fort Worth, Washington DC, Los Angeles, Porto Rico e San Francisco. Questa rete consente una connettività solida e diversificata sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti.

Nel 2025, la compagnia ha offerto quasi 2 milioni di posti tra la Spagna e gli Stati Uniti, con una media di 150 voli settimanali. Per questa stagione invernale, la compagnia aerea spagnola opererà due voli giornalieri per New York e Miami; fino a due voli giornalieri per Boston e Porto Rico, rotte che sono state potenziate grazie all’arrivo dell’Airbus A321XLR; tre voli settimanali per Washington, che è passata da una rotta esclusivamente estiva a un servizio annuale. Sono stati mantenuti anche il volo giornaliero per Chicago, i quattro voli settimanali per Dallas Fort Worth e i tre per Los Angeles. Nel frattempo, la rotta per San Francisco è operata come rotta estiva con tre voli settimanali da maggio a settembre.

Iberia rafforza il collegamento tra Cantabria e Madrid con un aumento del 10% dei posti entro il 2026

Iberia continua il suo impegno per migliorare i collegamenti tra Santander e Madrid. Nell’ambito di questo impegno, la compagnia aerea ha firmato un nuovo accordo con il Governo della Cantabria presso FITUR per aumentare la capacità di posti del 10% entro il 2026, raggiungendo i 240.900 posti.

Ciò significa che le due città saranno collegate da almeno tre voli giornalieri dal lunedì al sabato, e gli aerei Iberia trascorreranno la notte a Santander, garantendo cinque voli di prima mattina a settimana.

Inoltre, gli orari pianificati consentiranno ai clienti di accedere al maggior numero possibile di collegamenti con voli per Europa, America Latina e Nord America, nonché di massimizzare la provenienza dei viaggiatori sulle rotte a medio e lungo raggio. Pertanto, la prima partenza dall’aeroporto di Santander sarà la mattina presto, mentre l’ultimo arrivo, da Madrid, sarà a tarda notte.

“Siamo molto lieti di rafforzare la nostra alleanza di lunga data con la Cantabria. Questo aumento del 10% che abbiamo firmato non è solo un dato, ma riflette il nostro impegno per la connettività e lo sviluppo economico della regione. Vogliamo che l’aeroporto di Seve Ballesteros-Santander continui a essere un punto di accesso chiave per il turismo e gli affari”, ha dichiarato Antonio Linares, Direttore Commerciale di Iberia per Spagna, Portogallo e Nord Africa.

Il primo volo tra Madrid e Cantabria decollò nel luglio del 1950. Il 2025 ha segnato il 75° anniversario dell’inizio delle operazioni, un collegamento fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di entrambe le regioni.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)